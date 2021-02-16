إقليم شتوكة يشهد مشاريع جديدة للتنمية الفلاحية

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى إقليم شتوكة آيت باها بجهة سوس-ماسة، مرفوقا بوالي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة وعامل إقليم شتوكة آيت باها ووفد من مسؤولي الوزارة.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الزيارة همت تتبع المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى إقليم شتوكة آيت باها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإطلاق مشاريع جديدة للتنمية الفلاحية والقروية تندرج في إطار إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
ويتعلق الأمر بزيارة محطة تحلية مياه البحر من أجل السقي والتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبرى، وإطلاق أشغال إعادة تأهيل الطريق على مستوى المدار السقوي لماسة، وزيارة الميدان التجريبي للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وإطلاق أشغال غرس الأركان على مساحة 406 هكتارات على مستوى الجماعات الترابية بلفاع وآيت ميلك.
محطة تحلية مياه البحر
أشار البلاغ إلى أنه على مستوى الجماعات الترابية سيدي بيبي وإنشادن، اطلع الوزير على مدى تقدم أشغال شبكة الري لمدار شتوكة المبرمجة في إطار مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي مدار شتوكة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبرى، كما كانت مناسبة للاطلاع على تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر التابعة للمشروع.
وورد ضمن البلاغ أن هذا المشروع الضخم يندرج في إطار الرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس، التي تولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة في المملكة، والحفاظ على البيئة والموارد الجوفية، وكذلك لتعزيز الطاقات الخضراء.
ويمكن هذا المشروع من دعم تنمية منطقة سوس ماسة التي تتميز بديناميكية اجتماعية واقتصادية وحضرية وسياحية كبيرة، حيث يتكون من إنشاء أعمال بحرية ومحطة لتحلية المياه وبنية تحتية للري.
وفي ما يخص شبكة الري، تضم قنوات توصيل المياه المحلاة على طول 22 كيلومترا و5 محطات للضخ، وقنوات توزيع مياه الري على طول 487 كيلومترا، وشبكة ربط بطول 300 كيلومتر، وكذا 1300 منارة لتوزيع مياه الري.
ويبلغ المعدل الإجمالي لتقدم الأشغال حوالي 56٪ على امتداد 250 كيلومترا. ويهدف هذا المشروع إلى تأمين الري لـ1500 هكتار في سهل شتوكة عن طريق تحلية مياه البحر بدلا من المياه، وسيساهم في الحفاظ على النشاط الفلاحي الذي تتميز به الجهة، بما يشمل المزروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وبالنسبة لمحطة تحلية مياه البحر، أوضح البلاغ أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 85.4٪، وأن التشغيل الجزئي للمحطة سيتم في أبريل 2021، وستوفر في المرحلة الأولى 275.000 متر مكعب في اليوم، ضمنها 125.000 متر مكعب في اليوم لاحتياجات مياه الري. وستنتج هذه المنشآت في نهاية المطاف 400.000 متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة، سيتم تقاسمها بالتساوي بين مياه الشرب ومياه الري.
وبتكلفة إجمالية تبلغ 4.4 مليارات درهم، جاء مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة لتضافر الجهود والموارد بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
كما قام الوزير بالإشراف على إطلاق أشغال تشييد وتأهيل الطريق بالمدار السقوي لماسة؛ ويتعلق الأمر بتشييد وإعادة تأهيل 30.4 كيلومترات من الطرق مع 45 منشأة فنية، والصرف الصحي لشبكة مياه الأمطار على مستوى الجماعات الترابية بآيت عميرة وبلفاع.
وأكد المصدر ذاته أنه بتكلفة إجمالية تقدر بـ16.7 ملايين درهم على مدى 12 شهرا، يهدف هذا المشروع إلى دعم مشروع تحلية مياه البحر، وسيمكن من تسهيل استغلال واستصلاح التهيئة الهيدروفلاحية، وتحسين ظروف نقل المنتجات الفلاحية واليد العاملة، وكذلك الظروف المعيشية للساكنة.
تطورات في الأبحاث حول الأركان
وعلى مستوى جماعة بلفاع، قام الوفد بزيارة المحطة التجريبية بأكادير ملك الزهر التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، حيث تغطي التجارب البحثية التي أجريت في هذه الضيعة البالغة 73 هكتارا عدة سلاسل، بما فيها الصبار والأركان والطماطم والحوامض والموز والزعفران والستيفيا والشعير والقمح.
ويهدف برنامج البحث الخاص بشجرة الأركان إلى اختيار وإنشاء أنماط وراثية فعالة من حيث إنتاج الزيت وجودته، وتطوير تقنيات الإكثار المطابقة والمتعددة لشجرة الأركان، وكذلك تحسين تقنيات إنتاج زراعة الأركان.
وشدد البلاغ على أن التجارب والأبحاث التي قام بها المعهد الوطني للبحث الزراعي على شجرة الأركان تمكن اليوم من تحقيق تقدم كبير من حيث التحسين الوراثي وتحسين تقنيات زراعة وإنتاج الأركان، وأوضح أنه من حيث التحسين الوراثي، تم تطوير ستة أنواع من الأركان وإدراجها في “الكتالوغ” الرسمي، في حين هناك أنواع أخرى في طور التسجيل. وتمكن الأصناف الجديدة التي تم تطويرها من تحسين الإنتاجية والجودة، لاسيما بالنسبة لزيوت الأركان.
ويتم حاليا، يضيف المصدر ذاته، الإكثار الخضري لهذه الأصناف، عبر استعمال تقنيات التلقيم والتجذير، كما يتم تطوير تقنيات زراعة الأركان، لاسيما من حيث المتطلبات المائية والتخصيب؛ فيما تمكن هذه التطورات من تحقيق خطوة مهمة في تدجين شجر الأركان وفي إتقان علم الوراثة لشجرة الأركان، وستمكن من تسهيل الانتقال إلى سلسلة منظمة ومضبوطة.
وعلى مستوى جماعتي بلفاع وآيت ميلك، أشرف الوزير على إطلاق أشغال تحويل غرس الأركان إلى الأركان الفلاحي على مساحة 406 هكتارات. ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج تنمية الأركان الفلاحي على مساحة 10.000 هكتار بحلول عام 2022 الذي أطلقه الملك محمد السادس في فبراير 2020.
وبتكلفة إجمالية تقدر بـ8.80 مليون درهم، سيمكن هذا المشروع، الممتد للفترة 2021-2023، من استفادة 89 فلاحا، منهم 19 امرأة و11 شابا، وهو ما سيساعد على تحسين دخل المستفيدين لتصل إلى حوالي 24000 درهم/هكتار وإحداث حوالي 20300 يوم عمل/سنة.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير غرس الأركان الفلاحي، وتقوية قدرات التنظيمات المهنية لمنتجي الأركان، والمحافظة على التربة وحمايتها من التعرية والترمل، كما سيساعد في تحقيق محصول من فاكهة الأركان يبلغ 6 أطنان/هكتار في سنة الإطلاق والرفع من الإنتاج بالإقليم بـ2436 طنا/سنة.
وزارة الفلاحة تنهج استراتيجية تعتمد على مقاربة تشاروكية بينها و بين الفلاح و المواطن و هذا سبب نجاح معظم القرارات التي تتخذه
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
السيد وزير الفلاحة تحمل مسؤوليته في تدبير القطاع في اكبر مستوياتها
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
السيد الوزير يقوم بمجهودات جبارة في المجال الفلاحي، و يبقى المستفيد الاكبر هو الفلاح
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
مساهمة اخنوش في الفلاحة المغربية لا ينكرها الا جاحد.
الجميل في عمل وزير الفلاحة انه يولي اهتماما للمنتوجات المحلية كمدخل لتحقيق تنمية اقتصادية محلية فيواكب و يتتبع و يتواصل عن قرب الى حين بلوغ الهدف و تنزيل المشاريع على ارض الواقع بنجاعة و فعالية
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسهااستراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
لو كانوا الوزراء المغاربة مثل السيد وزير الفلاحة من حيث الصدق والمعقول والعمل لاصبح المغرب القوة الاولى اقتصاديا في افريقيا والعالم العربي.
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد الوزير عزيز أخنوش قد أعطى الكثير للقطاع الفلاحي و خير دليل على ذلك استطاع بلادنا تحقيق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا و توالي سنوات الجفاف خاصة في ثلاث سنوات الاخيرة
الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
وزارة الفلاحة تبدل قصارى جهودها لمساعدة الفلاح المغربي و ضمان موسم جيد يمكن من تحقيق ناتج داخلي اجمالي محترم
السيد الوزير عزيز أخنوش أبان عن قدراته و كفاءته من خلال المستوى الذي وصلت اليه الفلاحة المغربية منذ أن تولى زمام هذا القطاع الذي أصبح نموذج ايجابي يضرب به المثل على الصعيد الدولي
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع و الفلاحين
أخنوش ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
السيد وزير الفلاحة يبذل مجهودات جبارة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي و موازة الطلب مع العرض فيما يخص المواد الغذائية الفلاحية من خضر و فواكه
العمل بهذه الإستراتيجيات سيؤهل المغرب الى تصدر الريادة في تصدير بعض المنتجات الفلاحية الى العالم.
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
الكل يشيد بالمجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة في مراقبة الاسواق المحلية للخضر و الفواكه و الحبوب و امدادها بالمنتوجات الفلاحية الكافية للسد حاجياتنا من هذه المنتوجات
من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب
الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق
السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته
قطاع الفلاحة بالمغرب يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على ذلك في الكثير من المحافل الوطنية و الدولية
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي