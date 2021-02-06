أخنوش ينادي بتقوية الجبهة الداخلية في "الأحرار"

أخنوش ينادي بتقوية الجبهة الداخلية في "الأحرار"
صور: هسبريس
السبت 6 فبراير 2021 - 19:04

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تقوية الحزب داخليا وتعزيز تماسكه وحسن استعداده لمواجهة التحديات المستقبلية؛ وذلك خلال تقديمه لتقريره السياسي أمام المشاركين في الدورة العادية للمجلس الوطني، والذي تناول من خلاله المستجدات السياسية والتنظيمية.

وتوقف أخنوش، وفق بلاغ للحزب توصلت به هسبريس، عند أهم مراحل مسار الأحرار خلال الأربع سنوات الأخيرة، والتي اتسمت باشتغال مستمر وحضور ميداني دائم، متطرقا إلى مبادرات ومشاريع وبرامج التجمع التي تم إطلاقها والتي تميزت بالاتساق والالتقائية، وغايتها إعادة ثقة المواطن في الفعل والفاعل السياسيين.

وشكل هذا التقرير السياسي المفصل مناسبة لطرح التوجهات العامة لبرنامج الحزب، وكذلك محطة للتقييم الجماعي لحصيلة تدبير الحزب للشأن العام، وطنيا وجهويا ومحليا.

ولقد حظي تقرير الرئيس، يضيف البلاغ، بمناقشة عميقة ومستفيضة، حيث ثمن التجمع الوطني للأحرار عاليا إطلاق الملك محمد السادس للحملة الوطنية المجانية للتلقيح ضد فيروس “كوفيد-19″، والتي تمت من خلال برمجة محكمة ومقاربة إنسانية تعطي الأولوية لكبار السن وفئات الصفوف الأمامية من أطر الصحة والتعليم والأمن.

كما سجل المجلس الوطني باعتزاز البعد الاستباقي لهذه الحملة الوطنية التي تهدف إلى حماية صحة كل المواطنات والمواطنين على السواء وكذا الأجانب المقيمين في المغرب، وتضع المملكة في طليعة الدول المستفيدة من عملية التطعيم على الصعيد القاري، على الرغم من إكراهات ندرة اللقاحات دوليا.

وجدد “الأحرار” إشادته بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة حرصا على صحة المواطنين منذ ظهور أولى حالات الإصابة بداء “كوفيد-19″، في مارس 2020، بتعليمات الملك محمد السادس، داعيا في الآن ذاته التجمعيين إلى مواصلة مجهوداتهم التحسيسية مع توجيههم إلى احترام التدابير الوقائية، في أفق العودة التدريجية إلى الحياة الاجتماعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وارتباطا بالشأن الدبلوماسي، أشاد المجلس الوطني بالدبلوماسية الرزينة والحكيمة للملك، التي توجت بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتي شكلت نقطة تحول ومدخلا لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وأكد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل يجسد موقف المغرب الثابت كراعٍ للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكدولة لطالما لعبت أدوار الوساطة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مع حرصها الدائم على الحفاظ على التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتطلع إلى العيش في سلم وأمان، في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، في الوقت نفسه الذي تحرص فيه المملكة على الحفاظ على علاقات متينة ومتجذرة مع رعاياها من اليهود ذوي الأصول المغربية.

وعلاقة بالظرفية السوسيو-اقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب، يؤكد “الأحرار” على انخراط وزرائه ومنتخبيه قصد تنزيل وتجويد وتطوير خطة الإقلاع الاقتصادي التي أعطى الملك توجيهاته لتفعيلها، من خلال دعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل، مشددا على ضرورة إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية التي جعلها الحزب في صلب تصوره للسياسات العمومية مستقبلا.

ومن هذا المنطلق، دعا المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز الثقة في السوق الوطنية عبر إقرار تحفيزات أكبر لفئة التجار المهنيين والخدماتيين وإطلاق المزيد من البرامج التي تستهدفهم وتوفير المناخ المناسب لاستقرار هذه الأسواق واستعادة عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتجاوب مع الانتظارات المشروعة لهذه الفئات، “مما سيمكن من إعادة الاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية المرجوة، تماشيا مع الأوراش الملكية الكبرى والتوجيهات السامية لإنعاش الاقتصاد الوطني”.

كما تدارس أعضاء المجلس الوطني الأرضية السياسية المشتركة مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي، وأشادوا بهذه “المبادرة المتميزة في مسار العمل والنضال السياسي من داخل الهيئات السياسية، ليخلصوا إلى المصادقة على هذه الأرضية والدعوة إلى جعلها خارطة طريق عمل سياسي مشترك. وقد مكنت هاته المنهجية التواصلية من الإنصات عن قرب لأولويات المغاربة، وتجميع مطالبهم ورسم أولوياتهم”.

وارتباطا بالشأن التنظيمي، أشاد المجلس الوطني بالأداء الاستثنائي الذي ميز مختلف مكونات وهيئات وأجهزة الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، كما صادق المجلس على الحسابات السنوية لسنة 2020، منوها بالنجاعة والحكامة التي طبعت تدبير موارد الحزب خلال هذه السنة، كما صادق على ميزانية الحزب لسنة 2021.

وفيما يهم الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ناقش المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار التوجهات العامة لبرنامج الحزب، والذي يستمد مقوماته من مخرجات الحوار المؤسساتي الواسع والمتواصل منذ أربع سنوات، حيث قام الحزب بثلاث جولات جهوية، علاوة على الجامعات الصيفية للشباب، ولقاءات الهيئات الموازية ومؤتمرات مغاربة العالم في عدد من دول المهجر، وصولا إلى برنامج 100 يوم 100 مدينة.

وتبقى العناوين الكبرى للبرنامج السياسي لـ”الأحرار” مفتوحة على اقتراحات التجمعيين، للإدلاء بأفكارهم وتصورهم للإصلاح السياسي في شتى الميادين؛ وفي مقدمتها : التعليم – الصحة – التشغيل، يضيف البلاغ.

وأكد أعضاء المجلس أن هذه الأفكار والمقترحات لا يمكن تفعليها إلا بفضل الانخراط الجماعي في تجديد المؤسسات المنتخبة؛ مما يستدعي تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، وإشراكهم في كل مستويات التدبير، من الجماعات الترابية إلى الحكومة مرورا بالبرلمان.

كما أجمع المتدخلون على ضرورة انتقاء خيرة المرشحين لتمثيل المواطنين في المجالس المنتخبة، منوهين بالاقتراح الذي تقدم به الرئيس والرامي إلى وضع ميثاق شرف بين الحزب ومنتخبيه، يتعهدون من خلاله بالالتزام بخدمة مصالح الوطن والمواطنين، بكل تفان وإخلاص.

وفي الأخير، صادق المجلس الوطني على قرار تفويض صلاحية وحق إقرار التحالفات السياسية والانتخابية لرئيس الحزب، في الانتخابات العامة والترابية المقبلة.

وقد شهدت هذه الدورة حضورا ومشاركة مكثفين لأعضاء المجلس الوطني من جميع الجهات والأقاليم، وتعبئة تنظيمية للمنسقين الإقليميين والجهويين، الذين سهروا على تأمين البث المباشر في أزيد من 20 قاعة من مختلف جهات المملكة إلى المقر المركزي للحزب بالرباط، في جو من النقاش المسؤول والانضباط الدقيق للمساطر التي تؤطر عمليات التصويت على النقط المدرجة في جدول الأعمال، يختم الحزب بلاغه.

الأحزاب المغربية التنظيم السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش

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‫تعليقات الزوار

106
  • أمينة
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:22

    حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار الذي رسمه منذ اول يوم تولى فيه عزيز أخنوش مسؤولية قيادة الحزب

    -29
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  • كمال
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:23

    التجمع الوطني للاحرار يراهن على العمل و المعقول كمصدر وحيد و اوحد لنيل الثقة من لدن المغاربة.

    -27
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  • سمير
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:24

    الحزب ديال التجمع اليوم عندو رهانات اصلاحية كبرى، في الصحة و التعليم و التشغيل.

    -26
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  • امين
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:25

    المغاربة عليهم ان يعرفوا ان الانخراط السياسي هو في الاول انخراط المواطنة و حب الوطن، و ليس الانخراط من اجل المناصب و المكاسب و المصلحة الشخصية. هذه رسالة تجمعية بامتياز

    -27
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  • ام كلثوم
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:25

    المغرب بلد عظيم خاصو ناس نزهاء و اوفياء امثال السيد عزيز اخنوش

    -27
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  • القادري
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:26

    المجهود المبذول في الصحة و التعليم و التشغيل يجب ان يتضاعف و ان يكون شعارنا جميعا هو اغراس اغراس.

    -26
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  • سهام
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:27

    قيادات حزب التجمع الوطني للاحرار تواجه بين الفينة و الاخرى مشاكل بسبب كونها متصفة بصفات قل نظيرها، و الالتزام بالعمل من اجل الوطن اولا و اخيرا

    -26
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  • صلاح
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:28

    اغراس اغراس ليس مجرد شعار فضفاض بل هو فلسفة و ممارسة يومية.

    -26
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  • العبدي
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:28

    منذ توالي السيد عزيز اخنوش قيادة التجمع اصبح هذا الحزب حزبا اخر جديد يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة

    -27
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  • عبد الله
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:29

    نحن بحاجة الى شرفاء هذا الوطن عليهم غيرة عليه تحية عالية

    -23
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  • عادل
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:30

    المستقبل لحزب الكفاءات و الطاقات.. حزب يمارس الممارسة السياسية النظيفة، و يراهن على الجدية و المعقول.

    -23
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  • عمري
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:31

    حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.

    -23
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  • Kltouma
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:31

    RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.

    -24
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  • Najwa
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:32

    حقيقة ترفع القبعة لهذا الحزب الذي يزاوج بين القول والفعل، يدعم الشباب بالافعال وليس فقط بالشعارات

    -24
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  • حمزة الروداني
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:32

    حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن

    -24
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  • Malika
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:32

    Le Parti RNI, le parti des compétences juvéniles et des énergies infinies, a également donné un statut aux femmes. Elles méritent le respect et lèvent le chapeau

    -24
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  • Sana
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:32

    الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب

    -24
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  • radia
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:32

    حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر المغا ربة لانه اعطى الكتير للمغرب

    -23
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  • هشام
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:32

    جميع البرامج التي أطلقها حزب الاحرار منذ أن تولى السيد عزيز أخنوش قيادة حزب الحمامة ناجحة منها برامج الانصات الى هموم و مشاكل المواطنين و منها برامج داعمة للمجتمع المداني من كل هذا أرى أن حزب الاحرار يستحق ثقة المواطنين

    -22
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  • Rabia
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:33

    حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه

    -22
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  • Ahlam
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:33

    Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable

    -21
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  • ahmed
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:33

    حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق كل التسجيع هو امل الشباب ومستقبله

    -22
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  • عبد العالي
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:33

    حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة

    -23
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  • Ahmed
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:33

    Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis

    -21
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  • نجوى
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:33

    حزب التجمع الوطني للأحرار من الأحزاب السياسية ان لم نقل الوحيد الذي اهتم بالشباب المغربي بل وخصص له هيكل موازي في الوقت الل الشباب عند الأحزاب الأخرى هو فقط مستعمل للديكور و الشعارات و الزواق

    -22
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  • Halim
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:33

    حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم

    -21
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  • الصحراوي
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:33

    من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق

    -20
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  • ayoub
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:34

    سر نجاح حزب التجمع الوطني للاحرار هو الاشتغال مع المراة والشباب وباستراتيجيات جديدة

    -20
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  • Manouila
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:34

    le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses

    -19
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  • محمد
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:34

    حمل حزب التجمع الوطني للأحرار على عاتقه مهمة الترافع على أن يتم ولوج الشباب إلى المؤسسات الدستورية عبر صناديق الإقتراع و خوضهم حملة إنتخابية حقيقية تعطيهم حق تمثيل من أقنعوهم بوضع التقة فيهم .و هكذا يكون تجسيد الدمقراطية الحقيقية

    -21
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  • محمد
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:34

    حزب الاحرار يستحق التشجيع و اعطاه فرصة لأنه هو الحزب الوحيد الذي اره قادر على الاصلاح و التغيير الحقيقي الذي يطمع اليه المواطن المغربي

    -20
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  • Aziz
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:34

    حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل

    -20
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  • sana
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:34

    بالتوفيق للشباب والنساء الحمامة انتم امل المغاربة ومفخرتنا

    -20
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  • Fatima
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:34

    Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes

    -19
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  • Said
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:35

    التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.

    -20
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  • naima
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:35

    حزب الحمامة حزب طموح له الثقة في قدراته و اعمله و في جميع اعضائه ووزرائه اتمنى لكم التوفيق و النجاح في مساركم

    -16
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  • Safouane
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:35

    Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays

    -14
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  • أيوب
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:35

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي حدد عرضه السياسي المبني على التماسك الاجتماعي و المساواة و العدالة و الاجتماعية و أبرز بالتدقيق الاولويات الثلاث التي يجب العمل عليها

    -13
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  • Walid
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:35

    لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.

    -14
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  • احمد
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:35

    احسنتم الاختيار بالتحاقكم لحزب التجمع الوطني للاحرار واختياركم هاذا لم يأتي من فراغ بل بعد تفكيركم ومشاهداتكم للعمل والمعقول

    -15
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  • والغالب الله
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:35

    احسن وزير في الدنيا واحسن حزب فالعالم واكبر تجمع على الكرة الارضية ورجل المرحلة وهلم جرا وخصنا فليتوكس

    -10
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  • safa
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:35

    اتمنى لكم التوفيق يا حزب الحمامة رمز السلام والسلم ، لنا فيكم الثقة الكاملة وليس لكم البديل ديما اغاراس اغاراس

    -14
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  • أحمد
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:35

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب البديل وكل الامال عليه لإنقاد المجتمع المغربي من سياسة التفقير و التجوع التي نهجها حزب المصباح

    -14
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  • Simane
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:36

    Le parti du RNI , dont la seule préoccupation est l’intérêt de la nation avant tout, travaille jour et nuit et aspire toujours au meilleur

    -12
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  • هيثم
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:36

    الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط

    -13
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  • احلام
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:36

    نريد استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم والادارات والمستشفيات والمدارس وفي مختلف المرافق، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن نتعاون جميعا لأن الأمازيغية مسؤولية وطنية كما أكد صاحب الجلالة في خطاب أجدير

    -13
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  • Walid
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:36

    التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك

    -13
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  • Karima
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:36

    حزب الحمامة يمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين، حتى يكون عند حسن ظنهم وثقتهم

    -12
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  • سعيد
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:36

    لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع

    -12
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  • Salim
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:37

    لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل

    -11
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  • سفيان
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:37

    محطة أخرى ناجحة من محطات حزب التجمع الوطني للاحرار ، هذا الحزب قادم بقوة ، وقوته في الحلول الملموسة التي يضعها على الطاولة عكس الاحزاب الأخرى التي تظل وعودها حبرا على ورق

    -11
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  • منال
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:37

    حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث

    -10
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  • Lamia
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:37

    Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah

    -12
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  • zayna
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:37

    نحيكم يا حزب التجمع الوطني للاحرار على المجهودات الجبارة التي تقومون به وعلى اعمالكم الخيرية في هذه الازمة نشكركم على حسن التعامل

    -12
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  • Naima
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:38

    مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية

    -10
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  • حميد
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:38

    حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرصة للشباب واعطى مكانة متميزة للمراة ودافع عن هده الفئات في جميع الميادين

    -11
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  • adil
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:38

    حزب الحمامة حزب غيور على واطنه وعلى ابنائه يعملون بالجد من اجل تحقيق مرادهم

    -10
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  • مريم
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:39

    لا يوجد حزب على الساحة السياسة اعطى للشباب وللمراة مكانة مهمة كما اعطاها حزب التجمع الوطني للاحرار كانت كل غايته هو ادماج هده الفئات ودعمها بشتى الطرق

    -9
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  • خالد
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:40

    حزب التجمع الوطني للاحرار دائما ولا زال سندا للقضية الامازيغية والتحاق قادة الحركة الامازيغية بالحزب سيعزز من موقف الحزب او القضية الامازيغية

    -7
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  • ousama
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:40

    التجمع مدرسة للشباب و نساء المستقبل انتم دائما في القمة

    -8
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  • Salima
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:40

    ما يعجبني في حزب الحمامة هو اعطاءه الفرصة للشباب للمشاركة في تدبير شأن المغاربة

    -8
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  • الهام
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:40

    حزب التجمع الوطني للاحرار يعطي دائما قيمة للامازيغية وهدفنا واحد فمرحبا لكم

    -8
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  • soufian
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:41

    لابد من التصويت بكثافة للغيورين على اصلاح البلاد والرقي بها لابد من تشبيب الحياة السياسية بالكفاءات القادرة بالسير بالبلاد الى الامام مثل حزب التجمع الوطني للاحرار الدي يمتز بشبيبة قوية فيها شبات و شباب قادرين على تسير جميع انشطتهم السياسية

    -7
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  • منال
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:41

    ما جاءت به مذكرة حزب الحمامة كان في محله برافو لحزب التجمع الوطني للأحرار

    -8
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  • عدنان
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:42

    أملنا هو حزب التجمع فهو الوحيد الذي يستحق الظفر بالانتخابات المقبلة 

    -7
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  • سمية
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:42

    حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرص كبيرة ومد يده للطاقات الشبابية والنسائية وبرهن على ان هده الفئة هي عماد المجتمع لا يجب اقصاءها في المجال السياسي

    -8
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  • احمد
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:42

    لا يوجد حزب قادر على اخراج المغرب من الأزمة الحاصلة إلا حزب الحمامة بكفاءاته وشبابه 

    -9
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  • Med
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:42

    حزب الاحرار معروفين بغيرتهم على بلادهم او باهتمامهم دائم بالشباب او المراة و مصلحة الوطن اهم شيء عندهم

    -9
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  • فاطمة
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:43

    حزب التجمع هو الوحيد الذي يسعى لمصالحة الشباب مع العمل السياسي بعدما فقد المغاربة ثقتهم في السياسة بسبب أفعال النخب السياسية التي تعاقبت على تدبير الشأن العام . 

    -8
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  • Laila
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:43

    الشباب أمل مستقبل الأجيال في المغرب. والتجمع الوطني للاحرار اعطى الاولوية للشباب

    -10
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  • خولة
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:44

    في نظري حزب التجمع هو المرشح الوحيد للفوز بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة لما أبان عنه من عمل ميداني يحسب له . 

    -10
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  • sara
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:44

    حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد و يرقى لطموح المواطن والعيش الكريم لكل المغاربة

    -8
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  • Ahmed
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:44

    حزب التجمع اختار ان يكون الحراك الشابي و طاقات الشباب المغربي مصدر اقلاعه و انطلاقه نحو التميز باستراتيجية محكمة مرتكزاته التكوين و التاطير و التواصل عن قرب و الاهتمام بمشاكل المواطنين و اهتماماتهم كل التوفيق

    -9
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  • محمد امين
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:44

    يجب أن يعي المغاربة بأن تدبير الشأن العام لا يمكن أن ينجح الا بتواجد الكفاءة فطيلة عشر سنوات تأكد المغاربة من فشل الإسلاميين من التدبير السليم وذلك لافتقادهم للنخب السياسية  والكفاءات الشابة وعدم رد الاعتبار للمرأة والشباب . 

    -9
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  • Laila
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:44

    يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل لي الشباب المغربي

    -8
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  • صفاء
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:44

    لدي ثقة كبير في ان حزب التجمع الوطني للاحرار سيعمل بجد أجل مغرب أفضل

    -9
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  • سناء
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:45

    عمل حزب الحمامة طيلة الفترة الماضية يشفع له بالرغم من بعض الزلات فالكمال لله ، في نظري حزب الحمامة يستحق الفرصة يجب أن نختبره ونختبر قدرته في تسيير الحكومة .

    -9
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  • Samia
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:45

    الشيؤ لي عجبني فهاد الحزب انه يعطي اهتمامه لكل فئات المجتمع كنتمناو لبهوم التوفيق

    -7
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  • عبدالله
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:45

    حزب التجمع حزب الكفاءات الشابة الطموحة التي تسعى لتغيير الاوضاع المزرية في بلدنا .

    -8
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  • Soufian
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:45

    حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته

    -8
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  • خاليل
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:46

    مما لا شك فيه أن الحزب الوحيد الذي له بصيص أمل في الفوز بالانتخابات المقبلة هو حزب الأحرار . 

    -9
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  • Hiba
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:46

    حزب التجمع الوطني للأحرار هو البديل المنتظر تحية لكم

    -9
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  • Kawtar
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:46

    حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته

    -9
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  • سيمان
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:47

    حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل و بثقته التامة في ان الشباب هم مستقبل الغد

    -9
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  • Kamal
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:47

    حزب الأحرار حزب المستقبل لأننا نشهد في هذا الحزب دينامية كييرة لتأطير الشباب و المرأة و إعطائها القيمة التي تستحقها

    -9
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  • Souraya
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:47

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب قوي بهياكله وقياداته التي تعمل بجد في سبيل تحسين سبل العيش

    -10
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  • Ahmed
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:48

    التجمع الوطني للأحرار حزب المستقبل,يناضل من اجل العيش الكريم و مستقبل زاهر لي الشباب المغربي

    -9
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  • انير
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:48

    التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل حزب العمل والمعقول ينهج سياسة ناجحة بالتوفيق

    -10
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  • Sami
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:48

    العمل و المعقول شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اثبت ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط

    -9
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  • Aya
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:49

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة و وضعه الشباب و المرأة ضمن اولوياته

    -6
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  • Simo
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:49

    حزب الاحرار حزب طموح و يواصل مساره بالعزيمة و الإسرار… لنا كامل الثقة في ان هذا الحزب هو البديل لمستقبل زاهر

    -6
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  • Karim
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:49

    يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الاحزاب المميزة كونه يعطي الشباب مكانته التي يستحقها

    -6
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  • Simo
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:50

    حزب الاحرار يحمل برنامج يخدم الشباب المغربي ويستحضر مصلحة الوطن قبل كل شيء

    -6
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  • عبدالله
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:51

    شخصيا ما كرهتش تكون حكومة منتخبة من الشعب وحكومة منتخبة تينوقراطية من الملك شخصيا باش تكون ديما واجدة او خايفة على خدمتها باش تخدم بالجد والى ما خدماتش بالمعقول تطرد في الحين لان المنافسة مزيانة.
    دابا خليونا غير بوريطة ديالنا ووزير الاقتصاد العلمي على ما اظن وأخونا هلال والباقي دبرو راسكم.

    -4
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  • Amal
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:51

    حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الشباب

    -6
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  • Kawtar
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:52

    حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول لا يعرف ما معنى الهزيمة يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة

    -6
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  • سومية
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:57

    حزب التجمع الوطني للاحرار بين عن عمله الجاد وبامتيازه وبصمة بصمته وهدا يدل على ان حزب الحمامة في طريقه الصحيح

    -6
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  • احلام
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:57

    جزب التجمع الوطني للاحرار حزب غني عن التعريف بقيادته وكفاءته المتميزة اعطى فرصة لشباب للولوج للمجال السياسي وهدشي لبغات الوقت الشباب خاصو تعطاه الاولوية لانه هو الحاضر والمسقبل خدم هده الفئة التي تعتبر النواة الحقيقية والنشيطة وهدا مازاد في اعجابي بهدا الحزب

    -6
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  • اسماء
    السبت 6 فبراير 2021 - 19:58

    حزب التجمع الوطني للاحرار الحزب الوحيد على الساحة السياسية لبان ليا كيستحق الصدارة وزراءه دو كفاءة عالية بينو على الجدية ديالهم في اكتر من ضرف وفرصة بالنسبة لي كمواطن هدا الحزب الانسب ومن غيرو حتى شي حزب اخر ما قنعني

    -5
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  • الديكورات الفخفخيةـــ أحزاب الجعجعة الخطابية
    السبت 6 فبراير 2021 - 20:01

    في الانتخابات الأمريكية الرئاسية،تقام التجمعات الانتخابية في المراكز الرياضية،الملاعب وحتى المطارات في زمن الكوفيد!البساطة،العفوية والفعالية!الصورة أعلاه معبرة جدا عن الشرخ الحزبي و السياسي!فخامة الديكور وميزيرية الفعل و الحضور في الميدان!تكنولوجيات متقدمة مسنودة بألوان زاهية و عقليات من الزمن الحجري!بذلات آخر موديل؛ الدرجة الصفر للأفكار! تعزيز الجبهة الداخلية في مخاض الانتخابات؛ تراخيها و تفكيكها في زمن الفعل السياسي،الاقتصادي والاجتماعي!كان عليهم أن يضعوا صورة كبيرة للمدن “الذكية” الغارقة في الغباء التجهيزي والفيضان الرمزي بأول قطرة ماء!أين القضاء ليرسل هؤلاء الأحزاب إلى السجن!أصبحنا نستفيق على جرائم تفوق قدراتنا التصورية والمخيالية!الفخفخة الديكورية؛الجعجعة الخطابية!أحزاب العقم والفراغ!يجب مراجعة الزودياكيات الحزبية!البذخ الحزبي المستفز!

    -3
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  • امير
    السبت 6 فبراير 2021 - 20:02

    وطن محتاج لاحزاب قادرة على مسايرة االظروف كما بغات تكون وهدشي لكيتسم به التجمع الوطني للاحرار حزب كفوؤ دو مواقف شجاعة

    -4
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  • احمد
    السبت 6 فبراير 2021 - 20:03

    حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة انهم قادمون وبقوة

    -6
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  • حميد
    السبت 6 فبراير 2021 - 20:05

    _حزب الحمامة برهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن

    -5
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  • سميرة
    السبت 6 فبراير 2021 - 20:06

    عزيز اخنوش اينما رحل وارتحل يترك بصبة قوية وهو النجاح ناجح في جميع المجلات هو رجل الساعة بامتياز تحية نفتخر بامثالك

    -5
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  • ابراهيم
    السبت 6 فبراير 2021 - 20:09

    حزب التجمع الوطني للاحرار غني عن التعريف بالفعل حزب قوي وتبت نفسه بعمله الجاد وبكفائته المجدة

    -1
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  • كريم
    السبت 6 فبراير 2021 - 20:12

    اقوى حزب في المغرب بدون منافس حزب التجمع الوطني للاحرار ودالك بجدية العمل ومصداقيته نحن بحاجة لهده الاحزاب التي تقود البلاد الى النجاح

    0
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