أخنوش ينادي بتقوية الجبهة الداخلية في "الأحرار"

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تقوية الحزب داخليا وتعزيز تماسكه وحسن استعداده لمواجهة التحديات المستقبلية؛ وذلك خلال تقديمه لتقريره السياسي أمام المشاركين في الدورة العادية للمجلس الوطني، والذي تناول من خلاله المستجدات السياسية والتنظيمية.
وتوقف أخنوش، وفق بلاغ للحزب توصلت به هسبريس، عند أهم مراحل مسار الأحرار خلال الأربع سنوات الأخيرة، والتي اتسمت باشتغال مستمر وحضور ميداني دائم، متطرقا إلى مبادرات ومشاريع وبرامج التجمع التي تم إطلاقها والتي تميزت بالاتساق والالتقائية، وغايتها إعادة ثقة المواطن في الفعل والفاعل السياسيين.
وشكل هذا التقرير السياسي المفصل مناسبة لطرح التوجهات العامة لبرنامج الحزب، وكذلك محطة للتقييم الجماعي لحصيلة تدبير الحزب للشأن العام، وطنيا وجهويا ومحليا.
ولقد حظي تقرير الرئيس، يضيف البلاغ، بمناقشة عميقة ومستفيضة، حيث ثمن التجمع الوطني للأحرار عاليا إطلاق الملك محمد السادس للحملة الوطنية المجانية للتلقيح ضد فيروس “كوفيد-19″، والتي تمت من خلال برمجة محكمة ومقاربة إنسانية تعطي الأولوية لكبار السن وفئات الصفوف الأمامية من أطر الصحة والتعليم والأمن.
كما سجل المجلس الوطني باعتزاز البعد الاستباقي لهذه الحملة الوطنية التي تهدف إلى حماية صحة كل المواطنات والمواطنين على السواء وكذا الأجانب المقيمين في المغرب، وتضع المملكة في طليعة الدول المستفيدة من عملية التطعيم على الصعيد القاري، على الرغم من إكراهات ندرة اللقاحات دوليا.
وجدد “الأحرار” إشادته بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة حرصا على صحة المواطنين منذ ظهور أولى حالات الإصابة بداء “كوفيد-19″، في مارس 2020، بتعليمات الملك محمد السادس، داعيا في الآن ذاته التجمعيين إلى مواصلة مجهوداتهم التحسيسية مع توجيههم إلى احترام التدابير الوقائية، في أفق العودة التدريجية إلى الحياة الاجتماعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية.
وارتباطا بالشأن الدبلوماسي، أشاد المجلس الوطني بالدبلوماسية الرزينة والحكيمة للملك، التي توجت بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتي شكلت نقطة تحول ومدخلا لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وأكد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل يجسد موقف المغرب الثابت كراعٍ للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكدولة لطالما لعبت أدوار الوساطة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مع حرصها الدائم على الحفاظ على التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتطلع إلى العيش في سلم وأمان، في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، في الوقت نفسه الذي تحرص فيه المملكة على الحفاظ على علاقات متينة ومتجذرة مع رعاياها من اليهود ذوي الأصول المغربية.
وعلاقة بالظرفية السوسيو-اقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب، يؤكد “الأحرار” على انخراط وزرائه ومنتخبيه قصد تنزيل وتجويد وتطوير خطة الإقلاع الاقتصادي التي أعطى الملك توجيهاته لتفعيلها، من خلال دعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل، مشددا على ضرورة إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية التي جعلها الحزب في صلب تصوره للسياسات العمومية مستقبلا.
ومن هذا المنطلق، دعا المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز الثقة في السوق الوطنية عبر إقرار تحفيزات أكبر لفئة التجار المهنيين والخدماتيين وإطلاق المزيد من البرامج التي تستهدفهم وتوفير المناخ المناسب لاستقرار هذه الأسواق واستعادة عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتجاوب مع الانتظارات المشروعة لهذه الفئات، “مما سيمكن من إعادة الاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية المرجوة، تماشيا مع الأوراش الملكية الكبرى والتوجيهات السامية لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
كما تدارس أعضاء المجلس الوطني الأرضية السياسية المشتركة مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي، وأشادوا بهذه “المبادرة المتميزة في مسار العمل والنضال السياسي من داخل الهيئات السياسية، ليخلصوا إلى المصادقة على هذه الأرضية والدعوة إلى جعلها خارطة طريق عمل سياسي مشترك. وقد مكنت هاته المنهجية التواصلية من الإنصات عن قرب لأولويات المغاربة، وتجميع مطالبهم ورسم أولوياتهم”.
وارتباطا بالشأن التنظيمي، أشاد المجلس الوطني بالأداء الاستثنائي الذي ميز مختلف مكونات وهيئات وأجهزة الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، كما صادق المجلس على الحسابات السنوية لسنة 2020، منوها بالنجاعة والحكامة التي طبعت تدبير موارد الحزب خلال هذه السنة، كما صادق على ميزانية الحزب لسنة 2021.
وفيما يهم الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ناقش المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار التوجهات العامة لبرنامج الحزب، والذي يستمد مقوماته من مخرجات الحوار المؤسساتي الواسع والمتواصل منذ أربع سنوات، حيث قام الحزب بثلاث جولات جهوية، علاوة على الجامعات الصيفية للشباب، ولقاءات الهيئات الموازية ومؤتمرات مغاربة العالم في عدد من دول المهجر، وصولا إلى برنامج 100 يوم 100 مدينة.
وتبقى العناوين الكبرى للبرنامج السياسي لـ”الأحرار” مفتوحة على اقتراحات التجمعيين، للإدلاء بأفكارهم وتصورهم للإصلاح السياسي في شتى الميادين؛ وفي مقدمتها : التعليم – الصحة – التشغيل، يضيف البلاغ.
وأكد أعضاء المجلس أن هذه الأفكار والمقترحات لا يمكن تفعليها إلا بفضل الانخراط الجماعي في تجديد المؤسسات المنتخبة؛ مما يستدعي تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، وإشراكهم في كل مستويات التدبير، من الجماعات الترابية إلى الحكومة مرورا بالبرلمان.
كما أجمع المتدخلون على ضرورة انتقاء خيرة المرشحين لتمثيل المواطنين في المجالس المنتخبة، منوهين بالاقتراح الذي تقدم به الرئيس والرامي إلى وضع ميثاق شرف بين الحزب ومنتخبيه، يتعهدون من خلاله بالالتزام بخدمة مصالح الوطن والمواطنين، بكل تفان وإخلاص.
وفي الأخير، صادق المجلس الوطني على قرار تفويض صلاحية وحق إقرار التحالفات السياسية والانتخابية لرئيس الحزب، في الانتخابات العامة والترابية المقبلة.
وقد شهدت هذه الدورة حضورا ومشاركة مكثفين لأعضاء المجلس الوطني من جميع الجهات والأقاليم، وتعبئة تنظيمية للمنسقين الإقليميين والجهويين، الذين سهروا على تأمين البث المباشر في أزيد من 20 قاعة من مختلف جهات المملكة إلى المقر المركزي للحزب بالرباط، في جو من النقاش المسؤول والانضباط الدقيق للمساطر التي تؤطر عمليات التصويت على النقط المدرجة في جدول الأعمال، يختم الحزب بلاغه.
حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار الذي رسمه منذ اول يوم تولى فيه عزيز أخنوش مسؤولية قيادة الحزب
التجمع الوطني للاحرار يراهن على العمل و المعقول كمصدر وحيد و اوحد لنيل الثقة من لدن المغاربة.
الحزب ديال التجمع اليوم عندو رهانات اصلاحية كبرى، في الصحة و التعليم و التشغيل.
المغاربة عليهم ان يعرفوا ان الانخراط السياسي هو في الاول انخراط المواطنة و حب الوطن، و ليس الانخراط من اجل المناصب و المكاسب و المصلحة الشخصية. هذه رسالة تجمعية بامتياز
المغرب بلد عظيم خاصو ناس نزهاء و اوفياء امثال السيد عزيز اخنوش
المجهود المبذول في الصحة و التعليم و التشغيل يجب ان يتضاعف و ان يكون شعارنا جميعا هو اغراس اغراس.
قيادات حزب التجمع الوطني للاحرار تواجه بين الفينة و الاخرى مشاكل بسبب كونها متصفة بصفات قل نظيرها، و الالتزام بالعمل من اجل الوطن اولا و اخيرا
اغراس اغراس ليس مجرد شعار فضفاض بل هو فلسفة و ممارسة يومية.
منذ توالي السيد عزيز اخنوش قيادة التجمع اصبح هذا الحزب حزبا اخر جديد يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
نحن بحاجة الى شرفاء هذا الوطن عليهم غيرة عليه تحية عالية
المستقبل لحزب الكفاءات و الطاقات.. حزب يمارس الممارسة السياسية النظيفة، و يراهن على الجدية و المعقول.
حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
حقيقة ترفع القبعة لهذا الحزب الذي يزاوج بين القول والفعل، يدعم الشباب بالافعال وليس فقط بالشعارات
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
Le Parti RNI, le parti des compétences juvéniles et des énergies infinies, a également donné un statut aux femmes. Elles méritent le respect et lèvent le chapeau
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر المغا ربة لانه اعطى الكتير للمغرب
جميع البرامج التي أطلقها حزب الاحرار منذ أن تولى السيد عزيز أخنوش قيادة حزب الحمامة ناجحة منها برامج الانصات الى هموم و مشاكل المواطنين و منها برامج داعمة للمجتمع المداني من كل هذا أرى أن حزب الاحرار يستحق ثقة المواطنين
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق كل التسجيع هو امل الشباب ومستقبله
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
حزب التجمع الوطني للأحرار من الأحزاب السياسية ان لم نقل الوحيد الذي اهتم بالشباب المغربي بل وخصص له هيكل موازي في الوقت الل الشباب عند الأحزاب الأخرى هو فقط مستعمل للديكور و الشعارات و الزواق
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق
سر نجاح حزب التجمع الوطني للاحرار هو الاشتغال مع المراة والشباب وباستراتيجيات جديدة
le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses
حمل حزب التجمع الوطني للأحرار على عاتقه مهمة الترافع على أن يتم ولوج الشباب إلى المؤسسات الدستورية عبر صناديق الإقتراع و خوضهم حملة إنتخابية حقيقية تعطيهم حق تمثيل من أقنعوهم بوضع التقة فيهم .و هكذا يكون تجسيد الدمقراطية الحقيقية
حزب الاحرار يستحق التشجيع و اعطاه فرصة لأنه هو الحزب الوحيد الذي اره قادر على الاصلاح و التغيير الحقيقي الذي يطمع اليه المواطن المغربي
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل
بالتوفيق للشباب والنساء الحمامة انتم امل المغاربة ومفخرتنا
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
حزب الحمامة حزب طموح له الثقة في قدراته و اعمله و في جميع اعضائه ووزرائه اتمنى لكم التوفيق و النجاح في مساركم
Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي حدد عرضه السياسي المبني على التماسك الاجتماعي و المساواة و العدالة و الاجتماعية و أبرز بالتدقيق الاولويات الثلاث التي يجب العمل عليها
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
احسنتم الاختيار بالتحاقكم لحزب التجمع الوطني للاحرار واختياركم هاذا لم يأتي من فراغ بل بعد تفكيركم ومشاهداتكم للعمل والمعقول
احسن وزير في الدنيا واحسن حزب فالعالم واكبر تجمع على الكرة الارضية ورجل المرحلة وهلم جرا وخصنا فليتوكس
اتمنى لكم التوفيق يا حزب الحمامة رمز السلام والسلم ، لنا فيكم الثقة الكاملة وليس لكم البديل ديما اغاراس اغاراس
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب البديل وكل الامال عليه لإنقاد المجتمع المغربي من سياسة التفقير و التجوع التي نهجها حزب المصباح
Le parti du RNI , dont la seule préoccupation est l’intérêt de la nation avant tout, travaille jour et nuit et aspire toujours au meilleur
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
نريد استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم والادارات والمستشفيات والمدارس وفي مختلف المرافق، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن نتعاون جميعا لأن الأمازيغية مسؤولية وطنية كما أكد صاحب الجلالة في خطاب أجدير
التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
حزب الحمامة يمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين، حتى يكون عند حسن ظنهم وثقتهم
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
محطة أخرى ناجحة من محطات حزب التجمع الوطني للاحرار ، هذا الحزب قادم بقوة ، وقوته في الحلول الملموسة التي يضعها على الطاولة عكس الاحزاب الأخرى التي تظل وعودها حبرا على ورق
حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
نحيكم يا حزب التجمع الوطني للاحرار على المجهودات الجبارة التي تقومون به وعلى اعمالكم الخيرية في هذه الازمة نشكركم على حسن التعامل
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرصة للشباب واعطى مكانة متميزة للمراة ودافع عن هده الفئات في جميع الميادين
حزب الحمامة حزب غيور على واطنه وعلى ابنائه يعملون بالجد من اجل تحقيق مرادهم
لا يوجد حزب على الساحة السياسة اعطى للشباب وللمراة مكانة مهمة كما اعطاها حزب التجمع الوطني للاحرار كانت كل غايته هو ادماج هده الفئات ودعمها بشتى الطرق
حزب التجمع الوطني للاحرار دائما ولا زال سندا للقضية الامازيغية والتحاق قادة الحركة الامازيغية بالحزب سيعزز من موقف الحزب او القضية الامازيغية
التجمع مدرسة للشباب و نساء المستقبل انتم دائما في القمة
ما يعجبني في حزب الحمامة هو اعطاءه الفرصة للشباب للمشاركة في تدبير شأن المغاربة
حزب التجمع الوطني للاحرار يعطي دائما قيمة للامازيغية وهدفنا واحد فمرحبا لكم
لابد من التصويت بكثافة للغيورين على اصلاح البلاد والرقي بها لابد من تشبيب الحياة السياسية بالكفاءات القادرة بالسير بالبلاد الى الامام مثل حزب التجمع الوطني للاحرار الدي يمتز بشبيبة قوية فيها شبات و شباب قادرين على تسير جميع انشطتهم السياسية
ما جاءت به مذكرة حزب الحمامة كان في محله برافو لحزب التجمع الوطني للأحرار
أملنا هو حزب التجمع فهو الوحيد الذي يستحق الظفر بالانتخابات المقبلة
حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرص كبيرة ومد يده للطاقات الشبابية والنسائية وبرهن على ان هده الفئة هي عماد المجتمع لا يجب اقصاءها في المجال السياسي
لا يوجد حزب قادر على اخراج المغرب من الأزمة الحاصلة إلا حزب الحمامة بكفاءاته وشبابه
حزب الاحرار معروفين بغيرتهم على بلادهم او باهتمامهم دائم بالشباب او المراة و مصلحة الوطن اهم شيء عندهم
حزب التجمع هو الوحيد الذي يسعى لمصالحة الشباب مع العمل السياسي بعدما فقد المغاربة ثقتهم في السياسة بسبب أفعال النخب السياسية التي تعاقبت على تدبير الشأن العام .
الشباب أمل مستقبل الأجيال في المغرب. والتجمع الوطني للاحرار اعطى الاولوية للشباب
في نظري حزب التجمع هو المرشح الوحيد للفوز بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة لما أبان عنه من عمل ميداني يحسب له .
حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد و يرقى لطموح المواطن والعيش الكريم لكل المغاربة
حزب التجمع اختار ان يكون الحراك الشابي و طاقات الشباب المغربي مصدر اقلاعه و انطلاقه نحو التميز باستراتيجية محكمة مرتكزاته التكوين و التاطير و التواصل عن قرب و الاهتمام بمشاكل المواطنين و اهتماماتهم كل التوفيق
يجب أن يعي المغاربة بأن تدبير الشأن العام لا يمكن أن ينجح الا بتواجد الكفاءة فطيلة عشر سنوات تأكد المغاربة من فشل الإسلاميين من التدبير السليم وذلك لافتقادهم للنخب السياسية والكفاءات الشابة وعدم رد الاعتبار للمرأة والشباب .
يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل لي الشباب المغربي
لدي ثقة كبير في ان حزب التجمع الوطني للاحرار سيعمل بجد أجل مغرب أفضل
عمل حزب الحمامة طيلة الفترة الماضية يشفع له بالرغم من بعض الزلات فالكمال لله ، في نظري حزب الحمامة يستحق الفرصة يجب أن نختبره ونختبر قدرته في تسيير الحكومة .
الشيؤ لي عجبني فهاد الحزب انه يعطي اهتمامه لكل فئات المجتمع كنتمناو لبهوم التوفيق
حزب التجمع حزب الكفاءات الشابة الطموحة التي تسعى لتغيير الاوضاع المزرية في بلدنا .
حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته
مما لا شك فيه أن الحزب الوحيد الذي له بصيص أمل في الفوز بالانتخابات المقبلة هو حزب الأحرار .
حزب التجمع الوطني للأحرار هو البديل المنتظر تحية لكم
حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل و بثقته التامة في ان الشباب هم مستقبل الغد
حزب الأحرار حزب المستقبل لأننا نشهد في هذا الحزب دينامية كييرة لتأطير الشباب و المرأة و إعطائها القيمة التي تستحقها
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب قوي بهياكله وقياداته التي تعمل بجد في سبيل تحسين سبل العيش
التجمع الوطني للأحرار حزب المستقبل,يناضل من اجل العيش الكريم و مستقبل زاهر لي الشباب المغربي
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل حزب العمل والمعقول ينهج سياسة ناجحة بالتوفيق
العمل و المعقول شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اثبت ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة و وضعه الشباب و المرأة ضمن اولوياته
حزب الاحرار حزب طموح و يواصل مساره بالعزيمة و الإسرار… لنا كامل الثقة في ان هذا الحزب هو البديل لمستقبل زاهر
يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الاحزاب المميزة كونه يعطي الشباب مكانته التي يستحقها
حزب الاحرار يحمل برنامج يخدم الشباب المغربي ويستحضر مصلحة الوطن قبل كل شيء
شخصيا ما كرهتش تكون حكومة منتخبة من الشعب وحكومة منتخبة تينوقراطية من الملك شخصيا باش تكون ديما واجدة او خايفة على خدمتها باش تخدم بالجد والى ما خدماتش بالمعقول تطرد في الحين لان المنافسة مزيانة.
دابا خليونا غير بوريطة ديالنا ووزير الاقتصاد العلمي على ما اظن وأخونا هلال والباقي دبرو راسكم.
حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الشباب
حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول لا يعرف ما معنى الهزيمة يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة
حزب التجمع الوطني للاحرار بين عن عمله الجاد وبامتيازه وبصمة بصمته وهدا يدل على ان حزب الحمامة في طريقه الصحيح
جزب التجمع الوطني للاحرار حزب غني عن التعريف بقيادته وكفاءته المتميزة اعطى فرصة لشباب للولوج للمجال السياسي وهدشي لبغات الوقت الشباب خاصو تعطاه الاولوية لانه هو الحاضر والمسقبل خدم هده الفئة التي تعتبر النواة الحقيقية والنشيطة وهدا مازاد في اعجابي بهدا الحزب
حزب التجمع الوطني للاحرار الحزب الوحيد على الساحة السياسية لبان ليا كيستحق الصدارة وزراءه دو كفاءة عالية بينو على الجدية ديالهم في اكتر من ضرف وفرصة بالنسبة لي كمواطن هدا الحزب الانسب ومن غيرو حتى شي حزب اخر ما قنعني
في الانتخابات الأمريكية الرئاسية،تقام التجمعات الانتخابية في المراكز الرياضية،الملاعب وحتى المطارات في زمن الكوفيد!البساطة،العفوية والفعالية!الصورة أعلاه معبرة جدا عن الشرخ الحزبي و السياسي!فخامة الديكور وميزيرية الفعل و الحضور في الميدان!تكنولوجيات متقدمة مسنودة بألوان زاهية و عقليات من الزمن الحجري!بذلات آخر موديل؛ الدرجة الصفر للأفكار! تعزيز الجبهة الداخلية في مخاض الانتخابات؛ تراخيها و تفكيكها في زمن الفعل السياسي،الاقتصادي والاجتماعي!كان عليهم أن يضعوا صورة كبيرة للمدن “الذكية” الغارقة في الغباء التجهيزي والفيضان الرمزي بأول قطرة ماء!أين القضاء ليرسل هؤلاء الأحزاب إلى السجن!أصبحنا نستفيق على جرائم تفوق قدراتنا التصورية والمخيالية!الفخفخة الديكورية؛الجعجعة الخطابية!أحزاب العقم والفراغ!يجب مراجعة الزودياكيات الحزبية!البذخ الحزبي المستفز!
وطن محتاج لاحزاب قادرة على مسايرة االظروف كما بغات تكون وهدشي لكيتسم به التجمع الوطني للاحرار حزب كفوؤ دو مواقف شجاعة
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة انهم قادمون وبقوة
_حزب الحمامة برهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن
عزيز اخنوش اينما رحل وارتحل يترك بصبة قوية وهو النجاح ناجح في جميع المجلات هو رجل الساعة بامتياز تحية نفتخر بامثالك
حزب التجمع الوطني للاحرار غني عن التعريف بالفعل حزب قوي وتبت نفسه بعمله الجاد وبكفائته المجدة
اقوى حزب في المغرب بدون منافس حزب التجمع الوطني للاحرار ودالك بجدية العمل ومصداقيته نحن بحاجة لهده الاحزاب التي تقود البلاد الى النجاح