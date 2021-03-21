الأديب الراحل محمد أنقار يدخل "الدار اللّي هناك"

الأديب الراحل محمد أنقار يدخل "الدار اللّي هناك"
صورة: هسبريس
الأحد 21 مارس 2021 - 08:32

بعد ثلاث سنوات من رحيله، صدر عن منشورات مكتبة باب الحكمة بمدينة تطوان للأديب والأكاديمي المغربي الراحل محمد أنقار عمل أدبي جديد موسوم بـ”الدّار اللّي هناك”.

المؤلف يمتد على 160 صفحة ويضمّ ثمانين حلماً، سبق أن سردها الكاتب وخطّها من محبرة الذّاكرة والخيال، وقدّم لها بفصل يستحضر الدّيار الثلاث التي قضى فيها طفولته وشبابه بمدينة تطوان، وما تركته في نفسه من تأثيرات متفاوتة العمق، خاصة الدّار الأخيرة التي أوحت إليه بأحلام.

ويرد الفصل الأول في صيغة سيرة ذاتية صريحة، في حين تتقاطع في نصوص الأحلام تجليات السير ذاتي والواقعي اليومي والحميمي؛ فضلا عن عوالم التخييل الحلمي، وفق بناء سردي شيق.

وبهذا يكون العمل الأخير للأديب محمد أنقار، الذي راجعه الكاتب عبد الرحيم الإدريسي، فاتحة لجنس سردي جديد في المدونة الأدبية المعاصرة، خاصة وهو الكاتب والناقد الذي طالما انشغل بالبحث والتأليف في بلاغة الأجناس الأدبية وجمالياتها الخاصة، جاعلا من ذلك مشروعاً نقدياً يمتدّ بظلاله على الدّرس الأكاديمي.

الدّار اللّي هناك محمد أنقار مدينة تطوان مكتبة باب الحكمة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تصورات منظمة مهنيي الصحة
السبت 20 مارس 2021 - 20:32 13

تصورات منظمة مهنيي الصحة

صوت وصورة
فكيكيون يحتجون بمونتريال
السبت 20 مارس 2021 - 13:40 6

فكيكيون يحتجون بمونتريال

صوت وصورة
مناظر طبيعية بتغزيرت
السبت 20 مارس 2021 - 12:50 9

مناظر طبيعية بتغزيرت

صوت وصورة
انهيار منزل في مراكش
السبت 20 مارس 2021 - 11:55 6

انهيار منزل في مراكش

صوت وصورة
عروض مغرية لنظاراتيي المغرب
الجمعة 19 مارس 2021 - 21:33 2

عروض مغرية لنظاراتيي المغرب

صوت وصورة
حوار مع السفير الإسرائيلي
الجمعة 19 مارس 2021 - 15:46 9

حوار مع السفير الإسرائيلي