أدرعي يشيد بعزف إعلامية مغربية لنشيد إسرائيل‎

أشاد أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بعزف الإعلامية المغربية غزلان الطيبي لنشيد إسرائيل، وأبدى إعجابه بهذه المبادرة.
ونشر أفيخاي أدرعي تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، قال فيها: “أيوجد شعور أروع وفخر أسمى! من أن تسمع نشيد بلادك يعزف بأنامل شعب صديق؟”.
وقدّم المسؤول الإسرائيلي شكره للشعب المغربي عموما ولعازفة النشيد الوطني بالقول: “شكرًا غزلان الطيبي، وتحياتي إلى أرض المغرب وشعبها الراقي”.
يُشار إلى أن غزلان الطيبي صحافية وإعلامية ومقدمة برامج الأخبار في قناة “2M”، عزفت على آلة البيانو النشيد الوطني الإسرائيلي “هاتيكفاه” أو “الأمل”، موسوما بهاشتاك #المغرب_أولا و#المغرب_إسرائيل.
تحية للصحفية و مقدمة الأخبار الجميلة غزلان الطيبي. و تحية خالصة للقائد في التساهل افيخاي ادرعي و الصحفي ايدي كوهين …
هد الشيء مزيان الكن مننساوش يكون هدا التطبيع مع إسرائيل لإنقاذ الفلسطينيين .والاعتراف بفلسطين كذلك كدولة وعاصمتها القدس الشريف.
هذاما سيحصل هذه نتيجة الاعمال من يعمل ومن يعمل 1 1 يساوي اثنان ؟؟؟؟؟
مبادرة حسنة من صحافية متألقة، كل هذا لا يتعارض مع موقفنا كشعب مع القضية الفلسطينية.
نحن مع اعادة العلاقات لخدمة مصالح البلاد وحمايتها من شر الجيران وشر بعض الكيانات الايرانيت التي وصلت الى حدودنا وتسلح الانفصاليين بتواطئ مع جارة السوء . لكن لن اقبل بمثل هذه التصرفات المضحكة والمثيرة للسخرية من قبل بعض الشخصيات التي تفعل ذلك مقابل المال او انها مجبرة على ذلك . اعادة العلاقات مع اسرائيل شر لابد منه لحماية مصالح البلاد. لكن لن اقبل بهذا التصرف الغبي جدا جدا .
الأستاذة غزلان تتقن اللغة العبرية جيدا سبق لي ان شاهدتها في احدى ربورتاجاتها مع مغاربة في إسرائيل .تبدو انها معجبة و مهتمة بالثقافة اليهودية ..شكرا لكل منور تنويري في وجه الظلاميون الاخوانجيون منهم و الوهابيون وكل ما تجمع صلة بالراديكالية الدينية.
تبارك الله عليها،٢ مليون فلسطيني عايشيين فاسرائيل صحاب عرب 48،لمخير فيهم تقول ليه راك عايش فدولة الاحتلال،خاصك تمشي عند اخوانك فغزة غادي يقولك انا ايهودي ..
كل كيضرب على راسوا الناس كيخدموا ب1000دولار لشهر واحد يمشي لغزة باش يخدم ب 100دولار…
وافيقوا مندوك الشعرات..
مصالحنا اولا الله الوطن الشعب والملك معا..
من اللباقة والادب الحينى مع الناس والقطيعة مع شعارات من قبيل سنرميكم بالبحر او سنحرقكم بالبترول حان وقت التعاون و الجد و العمل لما فيه مصلحة الناس و كفى من النفاق و الشعارات الزائفة
ولما لا فالأوركيسترا الإسرائيلية عزفت هي الأخرى قبلها النشيد الوطني المغربي ومن لم يصدق عليه أن يكتب :(ااوركيسترا الإسرائيلية تعزف النشيد الوطني المغربي )في يوتيوب.تحياتي
تعحبني هذه الاعلامية و قد سبق لي ان تابعت روبورطاجا لها في نفس الموضوع و من قلب اسرائيل… المغرب اولا
المشكلة ليست في عزف النشيد الوطني الاسرائيلي ولكن المشكلة هي في الكلمات اللتي يحملها نشيدهم …ولكم حب الاستطلاع
راءع ما فعلته الصحافية غزلان الطيبي الحق يقال لم نرى أي سوء من إسرائيل عكس ما تفعله الجزاءر من مكر وخبث تجاه المغرب ملكا وشعبا أتمنى كل ما هو راءع للشعب الإسرائيلي وأتمنى أن تتطور العلاقة بين البلدين في جميع المجالات اسراءيل بلد راءع أحسن من الجزاءر ترليون مرة
تحية للصحافية المتميزة والراقية غزلان الطيبي. وتحية للشعب الإسرائيلي الشقيق والصديق.
صاحب تعليق باسم ابراهيم.وماعامن كاتهضر وصافي كايفضلوا فلسطين على ولاد بلادهم العسكر اللي مكرفصين ف الصحراء بسبب بولياريو والجزاىر اما.فلسطين راه اول وحدة مطبعة مع اسراىيل.وحنا مالنا اسراىيل فيها المغاربة دياولنا.ومادارو لينا والو.اما هادوك ليدايرين فيها ملاىكة هما سباب المشاكل بغاو يشتو الوحدة الترابية ديالنا……
اتمنى ان تعرف مضمون النشيد الوطني الاسرائيلي
يا ترى هذه المغربية وهي تعزف على نشيد الصهاينة. الم تفكر ولو لوهلة واحدة في المجازر الفظيعة البربرية المهولة التي اقترفها جيش هذا الكيان الهمجي في حق آلاف الآلاف من الفلسطينيين شبابا وشيبا رجالا و ونساءا.. يا للاسف أين هي النخوة والعزة والأخوة الاسلامية…لم ذا نحن العرب والمسلمون ننسى بسهولة إجرامية ووحشية هؤلاء المغتصبين القردة والخنازير
نتمنى ان تساعد اسرائيل المغرب في جعله كقوة رقم 1 في افريقيا وان تزوده باحدت التقنيات العسكرية لطي ملف الصحراء وسبتة ومليلة
هناك التطبيع؛ و هناك التصهين! سنرى ما سيكون من كل هذا! سنة تطبيعية غير سعيدة في الأفق!