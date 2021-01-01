أدرعي يشيد بعزف إعلامية مغربية لنشيد إسرائيل‎

أشاد أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بعزف الإعلامية المغربية غزلان الطيبي لنشيد إسرائيل، وأبدى إعجابه بهذه المبادرة.

ونشر أفيخاي أدرعي تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، قال فيها: “أيوجد شعور أروع وفخر أسمى! من أن تسمع نشيد بلادك يعزف بأنامل شعب صديق؟”.

وقدّم المسؤول الإسرائيلي شكره للشعب المغربي عموما ولعازفة النشيد الوطني بالقول: “شكرًا غزلان الطيبي، وتحياتي إلى أرض المغرب وشعبها الراقي”.

يُشار إلى أن غزلان الطيبي صحافية وإعلامية ومقدمة برامج الأخبار في قناة “2M”، عزفت على آلة البيانو النشيد الوطني الإسرائيلي “هاتيكفاه” أو “الأمل”، موسوما بهاشتاك #المغرب_أولا و#المغرب_إسرائيل.