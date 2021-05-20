أدوار تنتظر المملكة المغربية في إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

أدوار تنتظر المملكة المغربية في إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط
صورة: أرشيف
الجمعة 21 ماي 2021 - 00:13

يتحدث خبراء ومختصون عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة المغربية في إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ فإلى جانب كونها تقدم المساندة الدائمة للشعب الفلسطيني، هناك عدد من اليهود من أصل مغربي إسرائيليون؛ وهو ما يمكن أن يساهم في إقامة وساطة لتهدئة الأوضاع.

الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب برز من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء الماضي، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، إذ أشاد بلينكن بالدور المغربي من أجل إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن “المغرب شريك إستراتيجي، وسنعمل معا لإنهاء هذا الصراع”.

وفي هذا الإطار، قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن اتصال وزير الخارجية الأمريكي بنظيره المغربي يأتي في ظل الأزمة العالمية التي خلفتها الحرب في الأراضي الفلسطينية جراء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، نظرا للدور التاريخي الذي تلعبه المملكة المغربية في القضية الفلسطينية.

وأضاف بلوان في تصريح لهسبريس، أنه يمكن قراءة الاتصال بين وزيري الخارجية الأمريكي والمغربي وفق عدد من النقاط؛ أولاها كون “الولايات المتحدة الأمريكية معنية بإشراك الدول العربية الكبرى في أي مبادرة للتهدئة أو التسوية السياسية للملف الفلسطيني”.

ثانية النقاط التي تحدث عنها الخبير هي كون “الولايات المتحدة تدرك الدور المحوري للمغرب في القضية الفلسطينية باعتبار الملك محمدا السادس هو رئيس لجنة القدس، وباعتبار الأقصى هو مركز الصراع العربي الفلسطيني”.

وقال المتحدث إن “الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استثمار العلاقة المتميزة بين المغرب والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومكونات قطاع غزة، بالإضافة إلى التأثير القوي داخل القدس”.

من جهته شدد تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب كوسيط لحل النزاع، أولا باعتبار الملك رئيس لجنة القدس، وثانيا نظرا للدور الذي يلعبه بوصفه أمير المؤمنين؛ “وهي الصفة التي لا تهم فقط المسلمين بل حتى معتنقي الديانة اليهودية والمسيحية”، أكد الحسيني.

وقال الحسيني، ضمن تصريح لهسبريس، إن الجالية المغربية بإسرائيل يقارب عددها مليون نسمة، ناهيك عن أنها تحتل مناصب مهمة في الحكومة الإسرائيلية تصل إلى عشرة مناصب.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية على أهمية دور المملكة كوسيط في التوصل إلى تسوية عادلة للنزاع، قائلا إنه “على الرغم من ربط علاقات مع إسرائيل والانخراط في اتفاق أبراهام، فإن المملكة ظلت تتشبث بمبادئ أساسية في تسوية النزاع وفق إقامة دولتين، وإقامة دولة فلسطين تتمتع بسيادتها الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية”.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة دخل حيز التنفيذ، في تمام الساعة الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد تصعيد عسكري استمر بينهما لمدة 11 يوما.

ووافقت إسرائيل وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس على وقف لإطلاق النار، بعد جهود مصرية نجحت في إقناع الطرفين بالتهدئة.

اتفاق أبراهام الشرق الأوسط اليهود المغاربة فلسطين

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‫تعليقات الزوار

7
  • نبيل
    الجمعة 21 ماي 2021 - 00:24

    المقاومة أدت الدور بامتياز ولا تحتاج لوسطاء ولله الحمد

    -3
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  • سعداوي فتيحة
    الجمعة 21 ماي 2021 - 00:26

    المخزن باع القضية الفلسطينية بثمن رخيص…..لم يشجب العدوان الإسرائيلي على غزة…..كيف سيتدخل……..باع القدس………غزة انتصرت بابناءها …وسوف تفظح كل المطلعين……الدين كانوا يطعنون فلسطين من الخلف…….

    -20
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  • ريفي
    الجمعة 21 ماي 2021 - 00:26

    عن أي سلام تتحدثون .ما نزع بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ولنا في أحداث غزة خير مثال. العدو الصهيوني لا حل معه سوى الحزم . حتى لا تكون غزة مثل الضفة الغربية يجول فيها العسكر الصهيوني كيفما يشاؤون ولا وجود للسلطة الفلسطينية. اللهم انصر الامة الاسلامية والشعب الفلسطيني.

    22
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  • ملكي
    الجمعة 21 ماي 2021 - 00:30

    المغرب يقوم بدور رائد في ارسال السلام بالشرق الاوسط فكما كان له دور هام ومحوري في الازمة الخليجية وحاليا في الازمة بين الفلسطينيين والاشقاء الاسرائليين سواءا على المستوى السياسي بقيادة جلالة الملك وبدور كبير لناصر بوريطة او على الامستوى الانساني بارسال اطنان من المساعدات وهدا ليس بغريب على المغرب يساهم في حفظ السلام بافريقا وبالشرق الاوسط وساهم في تسوية الازمة الليبية
    نطالب بمنح المغرب مقعد دائم بمجلس الامن الى جانب الستة الكبار

    -6
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  • akr
    الجمعة 21 ماي 2021 - 00:31

    القدس حرة و عاش الملك محمد السادس

    2
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  • غزاوي
    الجمعة 21 ماي 2021 - 00:33

    مجرد تساؤل.
    بمن اتصل الوزير بلينكن !!!؟؟؟
    جاء في المقال ما نصه:
    “لدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب برز من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء الماضي، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة” انتهى الاقتباس.
    و
    “الولايات المتحدة الأمريكية معنية بإشراك الدول العربية الكبرى في أي مبادرة للتهدئة أو التسوية السياسية للملف الفلسطيني”. انتهى الاقتباس.
    الوزير بلينكن اتصل بوزراء خارجية الدول المطبعة كالأردن ومصر والمغرب والبحرين لسببين:
    لأنهم متعاطفون مع الصهاينة ويعترفون بسيادتهم على أراضي فلسطين وليضغطوا على حماس لتقديم تنازلات للصهاينة بما يحفظ ماء وجههم.

    -8
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  • غيور
    الجمعة 21 ماي 2021 - 00:34

    ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم .
    C’est un piège
    أمريكا هي إسرائيل الكبرى وهي ان وشر الامم .
    لا تستطيع أمريكا العيش بدون حروب هذا هو دورها في العالم واقتصادها مبني على فرق تسود.
    المغرب كله قلبا وقالبا مع العرب والمسلمين الفلسطينيين .
    إسرائيل عدوة العالم اللهم دمرهم دمارا شاملا وزلزلهم زلزالا عظيما من عندك ولا تبقي منهم أحدًا آمين .

    0
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