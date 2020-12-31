أدوار جديدة تنتظر بلهندة رفقة نادي "غلطة سراي" التركي

قرر التركي فاتح تريم، مدرب غلطة سراي لكرة القدم، إشراك الدولي المغربي يونس بلهندة في مركز جديد في المباراة ضد أنطاليا سبور التي ستجرى فوق أرضية ملعب “تورك تيليكوم أرينا”، ضمن الأسبوع الـ16 من الدوري التركي الممتاز.

وحسب صحيفة “Fanatik” التركية، فإن الطاقم التقني لغلطة سراي قرر إشراك بلهندة في مركز متوسط الميدان الدفاعي أمام أنطاليا سبور بعدما لعب في وقت سابق كصانع ألعاب (رقم 10) قبل أن يتم سحبه للعب كرقم (8).

وتأتي خطط الطاقم التقني لغلطة سراي في ظل اقتراب الإدارة من تجديد عقد بلهندة لموسمين مقبلين بعدما وافق صانع ألعاب الأسود على تخفيض راتبه من 3.35 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو بعدما طالب في الأول بـ 2.3 مليون يورو سنويا ولم تتم تلبية هذا الطلب؛ إذ أبدى رئيس النادي برودة تجاهه.

ويستعد اللاعب المغربي للعب رقم 6 هذه المرة في مباراة أنطاليا سبور في غياب الموقوف تايلان أنتاليالي؛ إذ بدى المدرب فاتح تريم غير راضٍ عن أداء بيتر إتيبو، ليبدأ بعدها بتجربة بلهندة في مقدمة الليبرو في التدريبات التي جرت ظهر الخميس قبل خوض اللقاء المنتظر يوم الإثنين المقبل.

ويتزعم غلطة سراي جدول الترتيب في الدوري التركي؛ إذ يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الغريم الأزلي بشكتاش، وذلك بعدما لعب 14 جولة، محققا الفوز في تسع مباريات بينما تعادل في مواجهتين وتكبد مرارة الهزيمة في ثلاث جولات.