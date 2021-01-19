أدوية ضغط الدم المرتفع لا ترفع خطر الإصابة بكورونا

قال البروفيسور أولريش كينتشر إن أدوية ضغط الدم المرتفع لا ترفع خطر الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” المستجد من ناحية، ولا تؤدي إلى اتخاذ المرض لمسار شديد في حالة الإصابة به من ناحية أخرى.

وأوضح طبيب القلب بمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أن هذا الأمر ينطبق على أكثر أدوية ضغط الدم المرتفع شيوعا، ألا وهي مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) ومضادات مستقبلات الأنجيوتينسين (AT1- receptor blockers) المعروفة أيضا باسم “سارتان”.

لذا أكد كينتشر أنه ليس هناك ما يدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقف عن تناول الأدوية من تلقاء أنفسهم ودون الرجوع إلى الطبيب المعالج، بل إن الأدوية تتمتع بفائدة للمرضى حتى في حالة الإصابة بكوفيد 19، وذلك بفضل الحماية، التي توفرها للقلب والأوعية الدموية.