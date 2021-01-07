أرباب الصناعة يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات‎

أورد بنك المغرب أن أرباب الصناعة يتوقعون إجمالا تسجيل ارتفاع في الإنتاج والمبيعات، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد البنك المركزي للمملكة، في استقصاء شهري حول الظرفية لشهر دجنبر، جرى بمعدل استجابة نسبته 63 في المائة، أنه بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة يتوقع أرباب العمل إجمالا تسجيل ارتفاع في الإنتاج والمبيعات؛ غير أن 28 في المائة من المشاركين في الاستطلاع المذكور صرحوا بأنه ليس لديهم رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و36 في المائة بشأن المبيعات.

هذه النسب، يقول البنك المركزي، هي على التوالي 37 في المائة و40 في المائة في “الصناعات الغذائية” و32 في المائة و34 في المائة في “المنسوجات والجلود”، و31 في المائة و67 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و22 في المائة و13 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.

وأظهرت أيضا نتائج الاستطلاع المذكور أنه، في نونبر الماضي، تحسن النشاط من شهر إلى آخر؛ لكنه ظل دون مستوى ما قبل الأزمة. وكان من الممكن أن يرتفع الإنتاج، وأن يصل معدل استخدام القدرات (TUC) إلى 70 في المائة.

نتائج الاستقصاء بيّنت أن المبيعات قد ترتفع، لتغطي الزيادة في السوق الخارجية والركود في السوق المحلية؛ في حين قد تنخفض الطلبيات، مع وجود دفتر للطلبيات مستقر عند مستوى أقل من المستوى المعتاد.

وحسب فروع النشاط، تعكس الزيادة في الإنتاج نموا في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد” و”المنتجات الكيمائية وشبه الكيميائية”، فضلا عن تراجع في الإنتاج “الكهربائي والإلكتروني” و”الميكانيك والتعدين”.

ويرتقب أن ترتفع المبيعات في مجالات “الصناعة الغذائية” و”الكيمائية وشبه الكيميائية” و”الميكانيك والتعدين”، وأن تتراجع في مجال “النسيج والجلد” و”الكهرباء والإلكترونيات”. وفي ما يتعلق بالطلبيات، فقد تتراجع في جميع فروع النشاط باستثناء “الصناعة الغذائية”، حيث قد تسجل ركودا.