"أرباب" المطاحن ترفض احتقار المغاربة والدولة بمغالطة "خبز البهائم"

لم يستسغ أرباب المطاحن في المغرب التصريحات الصادرة عن الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، والتي أكد فيها أن الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم.
وعبر أرباب المطاحن في المغرب عن استنكارهم لتصريحات الفاعل في قطاع المخابز والحلويات، والتي ذهب فيها إلى القول “إن الدقيق الذي تنتجه المطاحن يستعمل في بلدان أخرى في تغذية الدجاج والمواشي”.
وأكد مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أن ما جاء على لسان الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات “هو احتقار للمغاربة”، مشيرا إلى أن “القول بأن الدقيق المسلم للمخابز بشكل خاص والمواطن بشكل عام فاسد ولا يصلح حتى للبهائم هو احتقار للدولة أيضا؛ فالخبز الفاسد لم نره حتى في أيام عام البون”.
ولفت المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن تستغرب من هذه التصريحات، مشددا على أنها سترد عليها بجميع الطرق القانونية المكفولة لها.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن أن مثل هذه التصريحات تسيء إلى سمعة القطاع الذي بات يستثمر في التكنولوجيا وتستفيد جميع مطاحن المغرب من الخبرات المتراكمة، كما يتوفر بعضها على مخابز تقوم بتجارب للدقيق الذي سيوجه إلى الاستهلاك سواء لربات البيوت أو للمخابز.
وأوضح المتحدث نفسه أن المغرب من الدول القليلة التي لها 14 نوعا من الدقيق اللين، وهذا معناه “أن المنافسة قوية والبقاء لمن يستعمل الجودة”، مضيفا أن “المغاربة لهم حرية الاختيار في المساحات التجارية، حيث يختارون ما ينال رضاهم”.
وأفاد رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، ضمن التصريح ذاته، بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بمراقبة صارمة للحبوب المستوردة وغيرها وكذا للمطاحن، مشيرا إلى أن من يدعي بأن المطاحن تقدم دقيقا غير صالح “فهو متواطئ”.
وكان محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، قد أكد أن الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم، مرجعا ذلك إلى سوء منتجات المطاحن.
وأضاف الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات أن الدقيق الذي تنتجه مطاحن المملكة يستعمل في بلدان أخرى في تغذية الدجاج والمواشي، مؤكدا أن أصحاب المخابز يضطرون إلى إضافة بعض المكونات إلى “العجين” لتحسين جودة المادة الرئيسية في موائد المغاربة.
الدقيق قبل مايترمى في الخلاط خاص يكون فلتر للطحين كي لاتقع مشكل كسلك او حجر ويجب على العامل ان يرتدي طاقية الرأس وكمامة كي لايبسق على الطحين
ليس هناك أي مراقبة على المخابز وهذا ينعكس على جودة الخبز وسلامة المستهلك. وما زاد في الجودة هو وجود أفرنة غازية تشتغل بالبروبان تباع في خردة المتلاشيات خاصة في الدار البيضاء ويتم إستعمالها لوجود الغاز المدعم من صندوق المقاصة. أما آلات العجين فهي تشبه بيركاسات تخليط الإسمنت للبناء. أما العمال فذلك موضوع آخر.
السيد قال الواقع الأليم في المغرب الدقيق الأبيض في المغرب سم قاتل
اصحاب المطاحن الانتهازيين مثلهم مثل اصحاب السكن الاقتصادي فهم يستغلون دعم الدولة وحاجة المواطن .فلاجودة ولا وقاية ولا تخزين في المستوى ولا حتى الشاحنات التي تنقل الحبوب في المستوى
خبز الذي يباع في الفران المغربي مضر بالصحة حيث القمح معدل جينيا و يحتوي على السكر والمضافات الغذائية فضلا على أنه مغشوش في الميزان .
الخبز في وطننا أصبح يباع في الدكاكين وفوق العربات من الفرن إلى الشارع يفتقر لادنى شروط النظافة اين هم حماة صحة المستهلك
الجميع يعرف ان لوبي المطاحن له قوة في بلد السيبة كغيره من لوبيات القطاعات الاخرى كالمصحات التجارية الخاصة والتعليم التجاري الخاص وصار دولة فيما يسمى دولة يستفيد من التواطء لانه ينتمي لمنظومة التحكم !! يشارك في التسميم الممنهج للمواطنين لانعدام اية رقابة او محاسبة بل يطحن من يقف في وجهه تتكلف بطحنه منظومة التحكم المتواطئة
هذا هو الواقع ! تبحثون على الربح السريع و دبا خارجين غير حيت عارفين بلي كاين احتمال تقاسو ف جيوبكم اما صحة المغاربة اخر همكم ! الاسلام هو الخوف من الله و من يوم الحساب اما الحركات الي في الجامع را حتا المنافقين كيديروها !! اتقوا الله و شوفو شحال من خبزة غادي يحاسبك مولاها يوم القيامة !!
المواطن الفقير مغلوب على امره يعيش بين مطرقة الغلاء وسندان الوباء واا من يرحمه سوى الله حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من بظلموننا
انا لا أرى اي مبالغة فما قاله لانه فعلا مجموعة كبيرة من المخابز لا تتوفر على الجودة و حتا شروط النظافة و راه كانت دارت حملة من قبل و تغلق ا فيها كثير من المخبزات إلى حين القيام بالاصلاحات و لليوم مازال تنشوفوا مخبزات تنتج خبز كارثي لا يصلح للأكل من الفران خارج كارم كيفاش المواطن غادي ياكلوا بلا منتكلموا على الناس لتتلقا شي عجب الداخل معارفينوا اشنو هو واش حراق و لا حشرات و لا الله اعلم حيث غير جيب كور و عطي للشعب مكاين لا تغربيل لا تنقية لا والوا يعني لكانت فيه تدوز مع العافية و دفع للبنادم ها رمضان على الأبواب و تاني غادي نمشيو المخبزات و نلقاو دوك الحلاوي ديال التغلاق مكاين لا ابتكار لا جودة لا والوا من غير المدن الكبار لصراحة فيهم محلات في المستوى اما المدن الصغيرة ولا غير لجاب شي ريال يدير مخبزة او اسم مخبزة و يدفع للناس لجات بسم الله حيث متيبغيوش خلصوا الحرفيين تيةيب وحدة او واحد عندوا دبلوم بسيط يخدموا بزوج فرنك
اضم صوتي إلى السيد المعترض على الدقيق علما ان مدينة ارفود منذ وقت طويل وهو يعاني الأمرين خاصة مع الدقيق المدعم من طرف الدولة فمثلا في الأشهر الأخيرة كان احتجاجات ومناشدات لإنقاذ الساكنة من صم الآذان فكم من أسرة اشترت الدقيق فوجدوه ممزوج بالرمل والاتربة والحياة لما تنادي وكان أصحاب المطاحن يجودون على الساكنة من أموالهم الخاصة غير آبهين انهم يتقاضون الدعم من الدولة كما قلت سابقا وهنا أقف افكر وافكر كثيرا من يحمي الفاسدين ارجو من أصحاب القرار انصاف الساكنة من عجرفة أصحاب المطاحن ولا اعمم فإن بعض المطاحن لهم سمعة طيبة ارجوا للمعنيين بالامر الهداية من الله
السلام عليكم والله السيد الكاتب لم يقل إلا الحقيقة.أنا عمري الآن 50 سنة.قبل سنين مضت كنت أشتري الدقيق وأعجن في المنزل كان الدقيق رائع ويعطيك خبز لين ولذيذ وجميل حتى في المظهر.هذا فيما قبل أما الآن أشتري دقيق ذو جودة عندما أعجن وادأريد أن أدلكه كأني أدلك المطاط وليس العجين أما المذاق واللون فقد تغيرا كثيرا عن ذي قبل
أول شيئ يجب على القيري أن يطلعنا على الموار التي تضيفها تلك المخابز إلى الخبر والحلويات حتى يعرف المغاربة ما ياكلون لأننا نعرف أن الخبز بالخصوص مكون من الدقيق والخميرة والملح والماء ويمكن إضافة السكر اما اذا كانت تضاف إليه اشياء اخرى غير ذلك فعلينا معرفتها وان تكون تلك الاضافات مرخصة من طرف ONSSA فكثير من الاضافات تكون في الغالب مضرة وخطيرة تانيا اذا كانت المخابز تعرف أن الدقيق غير صالح ومع ذلك تقدمه للمواطنين بانها تكون أول مسؤول عن هذه الجريمة لأنها تعلم الخطورة ومع ذلك تبيعها كمواد غداىية فلماذا لم تخبر بدلك وتمتنع عن بيعها للعموم فعندما يعثر على تاجر يبيع مواد منتهية الصلاحية يعاقب البائع وليس الشركة المصنعة وما دام السيد القيري على اطلاع بهذه الجريمة فمن في نظركم يستحق العقاب
يحب وضع كلام الرجل في محمل الجد وليس اسكاته وتهديده
تريد الدليل القاطع على عكس ذلك
يجب مقارنة القمح المستورد
ومدى صلاحيته
وسنة جنيه وضروف تخزينه
ومقارنته مع الدي يباع في فرنسا وأمريكا والروس
ويعرف المغاربة اين يشترون
حبوب القمح وجودته
وتاريخ الإنتهاء صلاحية
وضروف تخزينه
اهل مكة ادرى بشعابها لو لم يقف عن كتب عما تقوم به المخابز ما تحدث للعلن بتلك اللهجة التي ممكن ان يحاكم عليها ف الدقيق لا يخضع للغربلة وقد تكون رائحته فاسدة والاواني لايتم غسلها لأنها ضخمة جدا والافران غالبا ما تكون متهالكة تسكنها الفئران والمواطن يقبل على خبز البولانجي رغم كل هذه الظروف
في الحقيقة ما صرح به هذا الكاتب العام صحيح %100 لأننا كمغاربة نعلم علم اليقين ولا يخفى علينا أن الدقيق الذي نستهلك دقيق مضر بل سام لا جودة ولا سلامة خطر على صحة المواطن، لماذا البعض يغضب من الحقيقة المُرة التي يعرفها القاصي والداني، أم يخشون من ردة فعل الشعب وغضبه؟!
لكن لا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتاجر بأمن وسلامة وصحة الشعب
أتذكر لما كنت طفلة صغيرة كان عمال مخبزة حينا يعجنون الخبز بأرجلهم ورائحة رطوبة الدقيق تنبعث من نوافذ الفرن أما الحشرات والأتربة التي كنا نجدها في الخبز حدث ولا حرج ، لكن الله يمهل ولا يهمل ، ولكل طامع جشع نهاية ، فصاحب المخبزة أصابه الافلاس بعدما اختلس العمال كل أمواله وتركوا عليه ديونا لا قبل له بها لم يتحمل الصدمة فتوفي بسكتة قلبية رحمه الله وغفر له …
لا يستعملون القمح الين يستعملون دقيق ابيض او ما يسمى بالفورس وهو مادة قاتلة مع مرور الوقت وممنوعة في معظم الدول كما يتسبب في عدة امراض في الأحشاء ومنها الخطيرة جدا هدا الرجل لم يكدب وأنتم تتجاهلون صحة المواطن بتواطأ مع الحكومة ضد الشعب
ليس لدي معلومات عن كيفية تدبير هذا القطاع ولاكن أعلم جيدا أن الخبز الذي نشتريه من أغلب نقط البيع لا تتوفر فيه أي جودة، و بكل صراحة الدوق رديء وناكله مرغمين مع عدم وجود البديل. نناشدكم أن تحسنو من المنتوج لأنه من الأساسيات التي لا يستهان بها لأهميته في المنظومة الغداءية لاغلبية الأسر .
انا احمل المسؤولية للكاتب العام لارباب المخابز لانه ادا كان كلامه صحيحا فلمادا سكت عدة سنوات و تركنا ناكل خبزا بدقيق فاسد
اظن هناك حسابات مع جهات معينة فجارنا عنده مخبزة و ياكل داءما خبز مخبزته و انا كدلك فهل سيعطي لابناءه خبز البهاءم و هو ابن الحرفة
كان عليه ان لا يعمم لو قال بان بعض المخابز تشتري الدقيق الرخيص من جهات مشبوهة
اصلا الخبز مغشوش فالقانون الخبزة خاص يكون فيها 200غرام
و علاش الإستنكار سيد قال غي الحق
الطحين الابيض هو ليس صحي بتاتا و الدليل الجيل الذي اصبح كله بطنه خارجة عن جسده .. لذا انصحكم بدقيق القمح و الشعير الكامل و الاستفادة حتى من النخالة لاحتوائها على الالياف بكثرة ..
و الابتعاد عن السكر الابيض ايضا
و انظروا كيف ستتغير حياتكم و جسدكم للافضل و ستبدأ البطن المترهلة بالذوبان