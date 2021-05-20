أرباب المقاهي يرحبون بتمديد توقيت الإغلاق ويطالبون بهيكلة القطاع

يتجه أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بتنسيق مع مهنيين من قطاعات أخرى، إلى خوض مسيرة احتجاجية لعدم استجابة السلطات الحكومية لمطالبهم، على الرغم من قرارها تمديد توقيت الإغلاق الليلي إلى الساعة الحادية عشر.
وحسب مصادر جريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن مهنيي المقاهي والمطاعم عقدوا اجتماعا ليلة الأربعاء لاتخاذ قرار جماعي ضد السلطات الحكومية، بعدما لم تستجب إلى مطالبهم التي سبق لهم تقديمها في مذكرة خاصة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الاجتماع الذي عقدته جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بتنسيق مع إطارات مهنية أخرى، تقرر خلاله خوض مسيرة احتجاجية ما بين مقر رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر، وذلك للفت انتباه المسؤولين والتعبير عن رفض المهنيين للقرارات المتخذة.
وأسرت المصادر نفسها أيضا بأنه سيتم عقد اجتماع لتحديد الخطوات التي سيتم القيام بها بعدما قررت الحكومة تمديد توقيت الإغلاق إلى الساعة الحادية عشر ليلا.
ورحب نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بقرار الحكومة تمديد توقيت الإغلاق، الذي “سيخفف نسبيا من الضغط الذي عاشه المهنيون”، لكنه “لن يحل مشاكل القطاع”، على حد تعبيره.
وشدد الحراق، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، على أن القطاع يعيش على وقع مجموعة من المشاكل، فـ “هناك تراكم للكراء والفواتير على المهنيين، إلى جانب توصلهم بإشعارات الإفراغ، ناهيك عن مساطر تحصيل الجبايات رغم عدم اشتغالهم طوال السنة”.
وأضاف المتحدث قائلا: “مازلنا ننتظر أن تتجاوب الحكومة بمختلف وزاراتها مع مذكرتنا ومقترحاتنا التي تقدمنا بها، فنحن نسعى للاشتغال في وضعية قانونية، ونرغب في تجاوب وزارة الداخلية مع مطلبنا المتعلق بالرسوم المحلية”.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أنه “في حالة الاستمرار على النهج نفسه وعدم التجاوب مع الملف المطلبي والمقترحات المقدمة، فإننا سنتخذ خطوات احتجاجية، لأن المهنيين تضرروا كثيرا بقرارات الحكومة المجحفة”.
وقد قررت الحكومة، ابتداء من يوم غد الجمعة، حظر التنقل على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.
وأفاد بلاغ للحكومة، اليوم الخميس، بأنه “تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا”.
في الحقيقة من بعد 00 23 غير لي مابغاش يدخل لدارو في الحقيقة خاصهم يطبقوها ديما من غير لي عندو سباب
الترحيب بالتمديد شيء ممتاز و يجب أن ترحبو بالزبائن بأثمنة مناسبة. 16 أو 25 درهم للقهوة شيء جنوني يا أرباب المقاهي
مقولة بين مقهى و مقهى مقهى !!!! في العالم عندما الاشخاص يجلسون وجها لوجه عندنا اتجاه واحد و يشاهدون على اليمين و على الشمال كأنهم يشاهدون مقابلة التنيس !!!! هده المقاهي تخلق متاعب للمغربيات لكي التجنب المرور امام تلك المقاهي يرغمن تغير الرصيف عدة مرات يجب منع الطاولات على اتجاه الشارع و يجب تقنين المسافة بين المقاهي على الاقل 500م بين المقاهي
نعم نثمن هذا الإجراء الذي كان ينتظره الجميع لكن ماذا عن منع تنقل أصحاب السيارات بين المدن؟ لماذا لا يزول هذا الإجراء الذي هو متناقض؟ هل هو بتواطئ مع أصحاب الحافلات والقطارات التي يأخدها المسافرون وترك سياراتهم؟ أو هو من أجل آداء المخالفات والإستفزاز والرشوة … ؟ نشجعون السياحة الداخلية فارفعوا عنا هذا الحصار .أما عن قاعة الحفلات فلماذا يحرمون من رزقهم وهم يشبهون المقاهي؟
رفع الحجر الصحي عن كل شيء سوى .التجمعات الحفلات المظاهرات دور السينما والجناءز.فقط. وتمديد فتح كل شيء إلى 11 ليلا وحضر التنقل فقط بين 11 ليلا والرابعة والنصف فقط اما رخصة العار للتنقل بين المدن لم تعد موجودة حسب بلاغ الوزارة
المقاهي و المطاعم تضررت بشكل كبير في ضل الإغلاق و أوقات العمل القليلة وبالتالي السرباية و االلي مقابلين عصارة القهوة حتى هم يعانون في صمت بالإضافة إلى نساء النضافة على الدولة تحمل مسؤوليتها كاملة وتعويض جميع المتضررين عن الضرر بل الأضرار اللتي لحقت بمهني القطاع و بقطاعات أخرى غير مهيكلة إن يوم الحساب عسير أمام الله اللذي يعرف كل صغيرة وكبيرة إنه يمهل ولا يهمل فإن كل تقصير أو تخاذل أو تلاعب في منح كوفيد اللتي استفاد منها البعض وهم في غنى عنها وحرمان البعض وهم في أمي الحاجة الدعم إذا نجحتم في الإفلات من القانون ومحاسبة الناس فإن الله سيحاسبكم في الدنيا إن الله يمهل ولا يهمل ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
لاحظت زيادة في الاسعار في المشروبات في المقاهي طيلة ايام العيد فتفاجات جدا ثمن كاس عصير البرتقال اللذي كنا نطلبه ب15 او 17 درهم اصبح ب 20 و ب30 درهما !!!!فهل هذه زيادات مشروعة؟؟
معانات ارباب المشاريع لن يشعر بها الا من دخل هذا المجال.الاغلبية تنضر الى انسان له مشروعه الخاص على انه انسان غني لكن الحقيقة عكس دلك .كم مرة من المراة تمنيت فيها ان اكون مثل عمالي البسطات اخد راتبي شهريا وامهني لا طابت لا اتحرقات .الجحيم فين عايشين دافعي الضراىب .لذا فعندما يتقاضا السياسيااو الموظف المسؤول راتبه يجب أن يعي ان كل مشروع او مقاولة تعلن افلاسها فهي افلاس للاقتصاد الوطني برمته وسوف تلقي بظلالها على راتبه وامتيازاته مستقبلا لدى هؤلاء المسؤولين العمل على حل مشاكل هؤلاء الأبطال اللذين لم يعلنوا افلاسهم ولم يستسلمو رغم ما مرو به من نكبة .
الدول المتقدمة تتسابق لإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات العلوم بما فيها علوم الفضاء ونحن مع المقاهي و مشاكلها
مقاهي كثيرة يعني بطالة وفراغ و إنتاج منعدم.