أرباب محطات الوقود يخشون الإفلاس ويشكون ممارسات "السوق السوداء"

أعاد أرباب محطات الوقود بالمغرب ملف السوق الموازية لترويج المحروقات والزيوت خارج القنوات الرسمية المرخص لها إلى الواجهة، معتبرين أن تحرير القطاع كان وراء ذلك.
ولفت أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود إلى أن هذه السوق الموازية تروج محروقات بمختلف أنواعها على مرأى ومسمع الجميع، مشددين على أنها تخل بالقطاع وتسيء إليه.
واعتبر هؤلاء، خلال جمع عام عقدته الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بالدار البيضاء، أن تحرير القطاع “لم تتم مواكبته، ما جعله لا يستجيب لشروط المنافسة الشريفة، مع ظهور سوق موازية تروج محروقات بمختلف أنواعها على مرأى ومسمع الجميع”.
وشدد مهنيو القطاع على أن السوق الموازية، “التي سبق لمجلس المنافسة أن نبه إليها، وإلى ممارساتها المسيئة، نخرت القطاع وتلحق ضررا بالمحطات”، مضيفين أن بعض المحطات أصبح وجودها مهددا بسبب هذه الممارسات.
واعتبر جمال زريكم، رئيس الجامعة، أن المهنيين في القطاع ينددون بهذه الممارسات والمنافسة غير الشريفة التي تواجه أصحاب المحطات من خلال التمييز في المعاملة التجارية.
وشدد رئيس الجامعة في اللقاء المذكور على أن “الوسطاء الجدد في قطاع المحروقات باتوا يمارسون منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود التي باتت تواجه شبح الإفلاس”.
من جهته، طالب رضى الناضيفي، الكاتب العام للجامعة، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بوضع حدود لهذه الممارسات، والعمل على تسريع إصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات للحد من المنافسة غير الشريفة.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “الوسطاء صاروا يتمتعون بنفوذ قوي داخل سوق المحروقات، ما بات يهدد أصحاب المحطات في مصدر رزقهم، الأمر الذي يتطلب تدخلا من السلطات الوصية”.
وجرى خلال اللقاء تعديل القانون الأساسي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وتجديد الثقة في الرئيس جمال زريكم رفقة المكتب التنفيذي للجامعة.
وطالب “المحطاتيون” رئيس الجامعة ومكتبه التنفيذي بالعمل على مواكبة ما تم تحقيقه في القطاع، و”الاستمرار في النضال لوضع حد للسوق الموازية التي تضر بأصحاب المحطات”.
ههههههههههههه والله إلا بززااف هادو ، مقدرتش نقرا الخبر بلا منعلق ونقول: إن لم تستحي فاصنع ما شئت!!
وراه حنا اللي قهرتونا بثمن البنزين والمازوط
ضربني وبكى…سبقني وشكى… رجعو للشعب 17 مليار درهم يا العفاريت…
ضربني و بكى ،و سبقني و شكى .
الله يهديكم علينا و صافي.
تنقصو 5سنتيم،و دوز سيمانة تزيدو 70 سنتيم……
المهم عند ربك تلتقي الخصوم
مافهمت والو– هل هناك سوق سوداء للمحروقات؟؟ كيف و أين؟؟؟
أتمنى لكل من يتاجر في المواطن المغربي الافلاس ثم الافلاس وليس الا الافلاس لما كل البنزين يساوي 35 دولارا للبرميل كنتم تبيعونه للمواطن ب 10 دراهم للتر الواحد الشجع واللهفة وتبحثون دائما على الحائط القصير للاستغناء على ظهر المواطن كل من له بطن كبير عليه أن يحترس الانفجار
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين اللهم عليك بكل من اكل رزق البلاد والعباد
وريوني هاد سوق الموازية، ياك شرق حبسو عليهوم المحروقات المهربة من الجزائر ؟ شحال عزيز عليهم البكا واااااااع
ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال :”إن لم تستحيي فاصنع ما شئت”
وباقي كتهدرو على المنافسة الشريفة بلا حيا بلا حشمة وديك 17 مليار كيفاش حتا هيا داخلة فالمنافسة الشريفة؟!!
الله ما كتحشموا
الربح تعدّا 1,40 في اللتر اللي كاتربحوا و باقي كاتشكاو
ههه سبحان الله من يدعي الإفلاس أين ملاير دراهيم التي اجنيتم مند دخول حكومة لبجدا لمنابع القرار حسب معرفتي وعلمي وبمانني مهني في الميدان ان بنكران باع لمغاربه لار باب محطات لوقد مند 11سنه ليومنا هذا الغزال في سوق العالميه لابتجاوز ثمنه وكلفته ونقله ال المغرب اقل من 450دولار اي 3870درهم ل كل برميل 198لتر المروة يشتريه بثمن 190دولار ال 2010دولارت في بعض محطات خارج المدن كم الاحظ ان 6انواع محطات توزيع لوقود ثمنهم دائما مرتفع من 44سنتم ال 75سنتم لتر شال طوطال اولبيا الا شركات تابعه لافريقيا هي التي ينخفظ فيه ثمنها مند لقدم هنا أوجه رسالتي لحزب لبجدي ولكتائبه الكترونيه أينهم الدين حرضو عل مقاطعة حليب سنترال لانه ثمن علبه الحليب فيه زيادة 50سنتم علاش مقطغتوش حليب جوده مفرعنا وما وغبرا ومنقصات حت سنتم أينكم عدد من شركات ثمنه مرتفع ولم تعلنو مقاطعته منهم زيوت طبخ منه شاي سكر قهوة ثوابل قطامي دقيق انواع ادويه أجرة مدرايس لخاصه مصحات نوار تأمين لفزيت سيارات الطبيب الكاشف من 150درهم ال 300درهم ام ان القضيه فيه تطاحن سياسي بين اخنوش وجمعات منتمي لحزبه ام انتم كلم حلال وعل وضوء فضح الله اسرارك ام
بركات بنكيران المستمرة .. الله ينظر إلى عمله فينا، وبالتأكيد فهو سبحانه لا يرضى لنا هذا الظلم وسيعوضنا خيرا ويجزي سي بنكيران على تضييقه على معيشة الفقير عن طريق تحرير المحروقات وغيرها من القرارات
أنا أنصح هؤلاء الأرباب المحطات الوقود أن تلتفِت إلى عيوبها وأن تَكُفَّ عن سرقة جيوب المواطنين قبل الخوض فيما يضرها،ما أقوله قد ثبُت بالتقارير الرسمية..لا تُسمِعوننا صوتكم فلقد عجزنا عن ذكر عيوبكم
مكتحشموش الثمن باش كتبيعوه بحال اوروبا .اذا لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم.
القوم الظالمين يسلط الله علبهم القوم الكافرين. انتم كذاك كان لكم نفوذ و طغيتم على المواطنين الضعفاء و استنفذتم جيوبهم عندما اتفقتم فيما بينكم على أن يبقى الثمن غاليا في جميع المحطات رغم انخفاض الأسعار في السوق العالمية. وهم كذلك اذا لم يستفيدو من درسكم هذا سيأتي علبهم زمان يشكون فيه ضعفهم و قلة حيلتهم إلى خالقهم. قريبا سيفتح ابواب المصفاة لاسمير و تقلب الموازين من جديد. لكن إذا ابانو عن المروءة الآن فإن الأمر لن يضرهم بعد انطلاق المصغات.