أرباب وعمال وعاملات المقاهي يحتجون ببني ملال

نظم العشرات من أرباب المقاهي والمطاعم ببني ملال، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية بساحة المسيرة، تنديدا بقرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة خلال شهر رمضان، دون إرفاقه بإجراءات اجتماعية تخفف من تأثيراته على القطاع.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تستنكر قرار الإغلاق، وحملوا يافطة تشير إلى أنه “عشوائي وغير مبني على أي منطق أو حوار”، وتدعو أصحاب القرار إلى التضامن مع المتضررين بأجرتهم.

وحسب إبراهيم إدبرايم، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، فإن هذه الوقفة جاءت تلبية لنداء الكتابة الإقليمية للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب- فرع بني ملال، جراء عدد من القرارات العشوائية، التي أصدرتها الحكومة في حق القطاع والمهنيين والأجراء دون مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.

ووصف المتحدث ذاته القرارات التي فرضتها الحكومة خلال شهر رمضان بـ”اللامسؤولة والعشوائية”، مضيفا أنها “لم تراع وضعية القطاع، الذي تأثر جراء الإغلاقات المتكررة تارة، والفتح المحدود تارة أخرى، مما فرض هذه الأشكال الاحتجاجية، التي ستجرى في ظروف تحترم التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من فيروس كوفيد-19”.

وفي سياق متصل، احتج مجموعة من عمال وعاملات المقاهي والمطاعم ببني ملال، صباح اليوم ذاته، أمام ولاية جهة بني ملال، مطالبين بحل مشاكلهم المتراكمة منذ بدء الجائحة، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية أسرهم، وتعويضهم على الأقل خلال هذا الشهر الأبرك.

وقرر عدد من أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة بني ملال، في سياق التخفيف من تداعيات قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة، فتح أبواب محلاتهم، خلال النهار وطيلة شهر رمضان، أمام الطلبة والأساتذة والباحثين، فيما لجأ آخرون إلى بيع مجموعة من المنتوجات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال رمضان.

جدير بالذكر أن أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب كانوا قد راسلوا، يوم الاثنين 12 أبريل الجاري، أمناء الأحزاب المشكلة للحكومة، لمطالبة رئيس الحكومة بالتراجع عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، الذي أعلن عنه يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري.