أرباح طاقة المغرب ترتفع بـ10٪ في سنة 2020

سجلت شركة “طاقة المغرب”، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، زيادة بنسبة 10.1 في المائة في أرباحها الصافية، نتيجة تحقيق المجموعة لنتائج مالية إيجابية خلال السنة الماضية.

وقال عبد المجيد عراقي حسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب، إن “2020 كانت سنة استثنائية، حيث تميزت بأداء جيد للسنة الثانية على التوالي في سياق الأزمة الصحية، مـمـا يؤكد متانة خطـة عمل شركـة طاقة المغرب التي تحقق تقدما مستمرا في الأداء الصناعي وتسجل مؤشرات مالية مرنة”.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة الجماعية: “في هذا السياق المتسم بتفشي الوباء، تمت تعبئة عمال طاقة المغرب بقوة للمساهمة في استمرارية الخدمة العامة. كما تميز عام 2020 أيضا بالمسؤولية الاجتماعية، داخليا من خلال إرساء نظام صحي وقائي يضمن أفضل معايير السلامة ويهدف إلى حماية عمال طاقة المغرب بشكل فعال. وهو نموذج دامج استفاد منه أيضا شركاء طاقة المغرب وكذا المجتمع”.

وأورد مسؤولو “طاقة المغرب”، في ندوة صحافية لتقديم النتائج المالية السنوية للشركة، أن “الوحدات من 1 إلى 6 سجلت معدل توفر قياسيا ارتفع بشكل كبير إلى 95,2 في المائة، مقابل 92,9 في المائة اعتبارا من 31 دجنبر 2019، مما يؤكد قوة خطة عمل طاقة المغرب”.

وبلغ رقم المعاملات الموحد 7.789 مليون درهم في 31 دجنبر 2020، مقابل 9.118 مليون درهم في 31 دجنبر 2019، نتيجة الأداء الجيد لجميع الوحدات، مع مراعاة خطة الصيانة، وانخفاض تكاليف الطاقة بعد تطور سعر شراء الفحم في السوق الدولية، وكذلك المراجعة الرئيسية المبرمجة للوحدة 5 لمدة 68 يوما في سنة 2019.

وبلغت نتيجة التشغيل 2.359 مليون درهم، مقابل 2.550 مليون درهم اعتبارا من 31 دجنبر 2019.

ويعزى هذا التغيير بشكل أساسي إلى تأثير إنجاز المراجعة الرئيسية للوحدة 5 في الفصل الرابع من عام 2019، حيث ارتفع معدل الهامش التشغيلي الموحد إلى 30,3 في المائة اعتبارا من 31 دجنبر 2020، مقابل 28 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2019.

وبلغت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 880 مليون درهم، مقابل 1.054 مليون درهم في 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور نتيجة الاستغلال وانخفاض النتيجة المالية بعد التأكد من الفائدة المتعلقة بالدين طويل الأجل المتعلق بالحق الإضافي في الانتفاع.