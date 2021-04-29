أرباح "فيسبوك" ترتفع بنسبة 93,8 في المائة

أعلنت شركة “فيسبوك”، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 93,8 في المائة، على أساس سنوي، وسط تحسن ملحوظ في الإيرادات.

وأوضحت الشركة، المالكة لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أن صافي الأرباح خلال الفترة ذاتها سجل 9.497 مليار دولار، مقارنة مع 4.9 مليارات دولار بالربع الأول من العام 2020.

وأشارت “فيسبوك”، في بيانات لها، إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، بنسبة 48 في المائة إلى 26.17 مليار دولار، من 17.7 مليارات دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.

وحسب البيانات فإن تحسن الإيرادات يأتي وسط ارتفاع مستخدمي تطبيقات “فيسبوك” المختلفة إلى ما يقرب من 3,5 مليارات مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 15 في المائة.

وارتفعت عائدات الإعلانات، التي تشكل الجزء الأكبر من دخل “فيسبوك”، بنسبة 46 في المائة، إلى 25.4 مليارات دولار.

واستفادت شركات التكنولوجيا من أزمة جائحة “كورونا”، التي أدت إلى التباعد وحظر التجول واعتماد الناس على التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي أو شراء السلع.