أرباح "فيسبوك" ترتفع بنسبة 93,8 في المائة

أرباح "فيسبوك" ترتفع بنسبة 93,8 في المائة
صورة: أرشيف
الخميس 29 أبريل 2021 - 11:32

أعلنت شركة “فيسبوك”، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 93,8 في المائة، على أساس سنوي، وسط تحسن ملحوظ في الإيرادات.

وأوضحت الشركة، المالكة لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أن صافي الأرباح خلال الفترة ذاتها سجل 9.497 مليار دولار، مقارنة مع 4.9 مليارات دولار بالربع الأول من العام 2020.

وأشارت “فيسبوك”، في بيانات لها، إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، بنسبة 48 في المائة إلى 26.17 مليار دولار، من 17.7 مليارات دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.

وحسب البيانات فإن تحسن الإيرادات يأتي وسط ارتفاع مستخدمي تطبيقات “فيسبوك” المختلفة إلى ما يقرب من 3,5 مليارات مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 15 في المائة.

وارتفعت عائدات الإعلانات، التي تشكل الجزء الأكبر من دخل “فيسبوك”، بنسبة 46 في المائة، إلى 25.4 مليارات دولار.

واستفادت شركات التكنولوجيا من أزمة جائحة “كورونا”، التي أدت إلى التباعد وحظر التجول واعتماد الناس على التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي أو شراء السلع.

الإيرادات الاقتصاد الرقمي فيسبوك كورونا

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‫تعليقات الزوار

4
  • كامل
    الخميس 29 أبريل 2021 - 11:54

    إنا للله وإليه راجعون، اللهم اكرام متواه واغفر له وارحمه وجميع موتى المسلمين في هذا الشهر الفضيل.

    -2
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  • @@@@@
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:02

    يجب استخلاص الضرائب منها كما تفعل الدول الاخرى لكن حتى ان فعلت المغرب دلك ستدهب الاموال الى غير مكانها

    -1
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  • امين
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:14

    خاصكم تعرفو ان ارباح فيسبوك هي نتيجة لبيع معطياتكم الشخصية لشركات اشهارية بدون رخصتكم.

    7
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  • Yuba
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:26

    مال حرام لا يغني يوم الحساب…….

    -1
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