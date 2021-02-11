أربعة ملايين جرعة جديدة من لقاح "كورونا" تصل إلى مطار محمد الخامس

وصلت أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح “أسترازينيكا” محملة على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادمة من الهند في رحلة مباشرة؛ وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من يومه الخميس.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه تم إفراغ الشحنة التي جاءت ملفوفة في 14 علبة كبيرة الحجم، وتم نقلها على متن شاحنات النقل اللوجستيكي المخصصة لهذا الغرض إلى الوكالة المستقلة للتثليج الموجودة بمقاطعة سيدي عثمان بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وتضرب السلطات بالدار البيضاء، منذ بدء عملية استقبال لقاح “كورونا”، طوقا أمنيًا على فضاء الوكالة سالفة الذكر؛ وذلك لحماية جرعات اللقاح التي تتوصل بها المملكة تباعا قبل توزيعها على باقي جهات البلاد.
وكانت مصادر هسبريس أكدت أن شحنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني المصنع في دولة الهند تصل، اليوم الخميس، إلى المغرب.
ووافق معهد سيروم الهندي للمصل، منذ يومين، على تصدير 23.75 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس “كورونا” إلى 25 دولة؛ من بينها المغرب والمملكة العربية السعودية والبرازيل ونيكاراغوا وموريشيوس والفلبين وصربيا والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وتعتبر الشحنة الجديدة أكبر دفعة يتسلمها المغرب، منذ بداية حملة التلقيح الوطنية ضد “كوفيد ـ 19″؛ وذلك بعد تلقيه سابقا مليوني جرعة من “أسترازينيكا”، ونصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
يجب للقاح أن لا يكون إجباري لكي لا تتحمل الدولة المسؤولية إذا لا قدر ألله وقعت مشاكل بعد. نتمنى الشفافية من المسؤوولين لأن أي مشكل يقد يتسبب فأزمة عدم الثقة لدى للمواطنين.
الحمد لله، مزيدا من النجاح، فقط نطلب المسؤولية في تلقيح المواطنين الدين لهم الحق فالإستفادة، شكرا
اللهم زد و بارك . اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة . اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين و أرحم موتانا وموتى المسلمين
على باركة الله اللهم ارفع عنا هذا الوباء و ارحمنا برحمتك
يوجد في المغرب ما يقارب 36مليون نسمة ويعني وصول في المرة أولى مليونين ونصف وو صول الان أربعة ملايين وبالخصوص أن هناك جرعتين ويعني وصول المغرب إلى 2 ملايين نسمة ولتحقيق مناعة جماعية وجب تلقيح 80% لذلك على المغرب تنويع اللقاحات
في بداية الأمر كنت ضد التطبيع. ولكن عندما رأيت الثمار التي جنيناها في القليل من الوقت و بدأت لهبات و الصدقات و التبرعات تصل تباعا من كل صوب بدون توقف مند أن بعنا القضية الفلسطنية.فكرت و قلت لمادا لا نبيع ما بقى لنا. على كل حال المصلحة الوطنية قبل كل شيء
اليوم سوف ينفجر شبه الإعلام الجزايري على هذه الحمولة… حكرونا ممراركة …اين هي أكبر دولة بحجم قارة التي تركتها فرنسا…واين أموال البترول والغاز انتهت .وحليف الروسي بالكاد صدق عليهم 25الف جرعة..كشفقة لانهم اول دويلة تشتري الخردة الروسية بالكريدي . مصيركم الجنون والمرض مع الإمبراطورية المغربية
نتمنو من الله ان يرفع عنا البلاء َالوباء اقضيه صعبه بزاف عدد من أصحاب منهن … تضررو من كوفيد 19 حوالي سنه من إقفال وتعتر زد سومه كرائبه ديون تربتات ضرائب وجبيات تأمين مرتفع تكلفه الحكومة وشركات لم يراعو مايغانيه ملاين لمغربه تضرر أصحاب مقولات وشركات ومستمرين الرابح التكبر هم اتباع الحزب الحاكم متل لمنشار طالعين واكلين نازلين واكلين انتفخت وجوههم بطونهم ارصدتهم غيرو جلدتهم في عز ازمه تمر منه لبلاد العباد… تلقيح وتطعيم ولربم يسخفف من معانات عندي سؤال تعليم عن بعد اولا عدد من منازل بالمدن ريزو ضعيف هناك بوادي كذالك معندهمش ريزو نعطيك متل سيدي سليمان دواوير..ديالو انقطاع لكهرما صبيب ريزو 0 مكالمات زد لنترنيت كذالك حن سكنين في مرتيل مكينش ريزو مكينش حت ال بغتي تكلم خاصك تخرج لزنقه او خاصك يكنو عندك 3انواع ارونج أنوي تصلات ال شد ليك شي تلفون زد انتشار لبطاله والفقر واقفال حمامات منطقه تعاني من لفقر عل شريط مرتيل تطوان مضيق فنيدق (رينكو كسطياخو) مند إقفال باب سبته محتله ساكنه متأزمه رغم ان كتير أصبح عاله عل اهله وعاءلته ليجد لقمه عيش حكومة. خارج تغطيه تبحت عن انتخابات وماتجنيه من أموال
لماذا لا يبادر المغرب بإرسال 300 ألف جرعة من أجل الأطباء و الأطر الطبية
في تونس، موريطانيا، سينغال، ليبيا …
سيعطي المغرب نموذجا في التضامن عبر العالم
الوقاية أفضل من العلاج. وأفضل وقاية وهي اللقاح.
إذا لقحوا انفسكم وأهليكم ولا تكترتوا إلى الأخبار النشككة والمضللة فتلكم مصدرها تضارب المصالح في نظري ليس إلا.
اعطيو غير جرعة وحدا العباد الله .لقاح استرازينكا راه غير جرعة وحدة قاضية الغاراض والفرق ما بين الجرعة والآخرة راه ثلاتة اشهر.
مبروك المغرب على تلقي التطعيمات. المضي قدمًا حتى يتمكن معظم الناس من التطعيم حتى يمكن فتح الاقتصاد والبدء في كسب لقمة العيش إن الشعب المغربي شعب طيب. أتمنى لو كانت الحكومة جيدة.
كلمة حق أقولها : أنا فخور بملك المملكة المغربية والله هذا العدد من اللقاحات التي حصل عليها المغرب يفوق ما توصلت به دولة ألمانيا التي أعيش فيها ؛ ختى وثيرة التلقيح في المغرب تمر بنجاح والحمد لله بالمقارنة مع جميع دول أوروبا ويفوق بسنوات ضوئية دول الجوار ؛ أدعوا إخواني المغاربة أن بساعدوا في إنجاح هاته العملية المباركة ….شكرا لملك المغرب الحنون وشكرا لجميع الاطر والاجهزة الساهرة على عملية التلقيح ……
المغرب أولا وثانيا وثالتا و………. الله الوطن الملك
عياشي وأفتخر
عاش المغرب وملك المغرب رعينا والساهر على وحدتنا وطمئنينتنا ادامه الله عزا وفخرا لهذا الوطن .
الحمد لله و الشكر لله نشكر الله سبحانه تعالى و نحمده ليزيدنا من نعمه و فضائله و يحفظنا و يحفظ جميع الساهرين على هذا العمل في جميع المستويات يا رب.
هذا عمل جيد يحسب لكل احرار الوطن التوفيق لمن يعمل بكل حسن نية لبلده ولاخوانه ولابناءه وعلى راسهم جلالة الملك نصر من الله وفتح قريب
لنعلم ان بعض الدول تخلت عن لقاح اسطرة لأن نتائجه نسبة أقل من 50٪ ديال النجاح. لهذ لا ا يجب الإفراط في التفاؤل. متلا جنوب أفريقيا اوقفته نهائيا.
الحمد لله على التلقيح الي جا المغرب او خص المغاربا يكونو ممتنين إلى ملك البلاد محمد السادس نصره الله و أيده و سدد خوطاه اولا فضل الشعب على الاقتصاد او تاني حاجا جاب اللقاح للمغرب تلات حاجا قدم الدعم المادي والمعنوي لشعب المغربي اي واحد ما بغاش يتلقح خصو يبقا ف دارو او حتى الحمام مايدخلش ليه واحد سيدة جارتنا خدات الجرعة الأولى من التلقيح اش وقع ليها بلعكس عاد غي يزيد يقوي ليها المناعة ضد الفيروسات الله ينصر سيدنا محمد السادس نصره الله ويخليه لنا
وهاانا مريض بالقلب ..عندي خمسة دعامات..وباقي تنتسنا..وقالو في الأول باش يسبقو صحاب الأمراض المزمنة..مشفت والو من هاد الكلام..وراه عندي 65سنة..راه بالعكس صحاب هاد الأمراض المزمنة خاصهم يتلقحو هما الأولين وبغض النضر على العمر ديالهم…
غريب أمر هذا اللقاح ألا يحتاج درجة برودة عالية فقد تبين لي أن شحنه كشحن سلع البناء مع العلم أن صناديق التبريد ضرورية لحمايته.
تحية شكر تقدير وامتنان لكاع الناس اللي كي سهرو الليل والنهار من اجل خدمة هذا الوطن الحبيب. او الله اسمح لشي وحدين مساكن معاندهم مايدار راسم مالهم هضرة خاوي ماتنفع حتى فشريبة تاع الماء.
وقتاش اكون التلقيح اجباري الى الدولة دايرا التأمين التعويض كولشي خداااام … من يلقح هم الموظفين حتى ادا قدر الله عواقب جانبية ره عندهم لفلوووس بش اتعلجو اما فقراء الشعب ستتحملون وزرهم الى يوم القيامة ادا عذبو او اصيبو بعاهات صادمة لا خدمة لا ردمة لا ضمان اجتماعي لا تقاعد … دولة مسخووووطة و هدا اللقاح ارخص لقاح في العالم … المناعة الجماعية هي الحل حتى العالم ره فيه 8 مليار نسمة و الارض عيييتات من البشر الارض تستوعب فقط 5 مليار هي الحمولة الكافية … يجب تحديد النسل الإجباري و ليس اللقاح
والله العظيم الى خطانا الملك في هاد البلاد السعيدة حتى يضربنا الخلى. الله يحفظه لنا والله يشافيه ويعافيه ويسدد خطاه. كاينين شي وحدين عاطينها غير التفلسيف والفهامات الخاوية قال لك حقا التلقيح ما خاصوش يكون اجباري آسيدي حتى واحد ما بزز عليك ديرو واش انت كتفهم أحسن من العلماء. هاهو التلقيح قدامك ومجاني بغيتي ديرو ديرو ما بغيتيش قل خيرا أو أصمت
pour dz kamal il sont ou vos vaccins promis pour la Tunisie il est ou le vaccin pour le peuple algérien a quoi cert votre pétrole et gaz ah dans les poches Afrique du sud et dans les banques étrangères pour les généraux remplasser le par du lait sa va bien aussi c’est bio bio bio———————————————————————————————————–