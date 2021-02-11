أربعة ملايين جرعة جديدة من لقاح "كورونا" تصل إلى مطار محمد الخامس

وصلت أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح “أسترازينيكا” محملة على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادمة من الهند في رحلة مباشرة؛ وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من يومه الخميس.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه تم إفراغ الشحنة التي جاءت ملفوفة في 14 علبة كبيرة الحجم، وتم نقلها على متن شاحنات النقل اللوجستيكي المخصصة لهذا الغرض إلى الوكالة المستقلة للتثليج الموجودة بمقاطعة سيدي عثمان بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وتضرب السلطات بالدار البيضاء، منذ بدء عملية استقبال لقاح “كورونا”، طوقا أمنيًا على فضاء الوكالة سالفة الذكر؛ وذلك لحماية جرعات اللقاح التي تتوصل بها المملكة تباعا قبل توزيعها على باقي جهات البلاد.

وكانت مصادر هسبريس أكدت أن شحنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني المصنع في دولة الهند تصل، اليوم الخميس، إلى المغرب.

ووافق معهد سيروم الهندي للمصل، منذ يومين، على تصدير 23.75 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس “كورونا” إلى 25 دولة؛ من بينها المغرب والمملكة العربية السعودية والبرازيل ونيكاراغوا وموريشيوس والفلبين وصربيا والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وتعتبر الشحنة الجديدة أكبر دفعة يتسلمها المغرب، منذ بداية حملة التلقيح الوطنية ضد “كوفيد ـ 19″؛ وذلك بعد تلقيه سابقا مليوني جرعة من “أسترازينيكا”، ونصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.