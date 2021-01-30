أربعيني يضع وشما لوجه بوريس جونسون على بطنه

بعد تأكده من عدم الشعور بأي ندم مستقبلا، وشم كيني وايلدنج، البالغ من العمر 42 عاما، صورة ضخمة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على بطنه، إذ كان الهدف من الوشم هو جمع الأموال للفتاة ميغان سميث، المصابة بسرطان المستقيم ونقلها للعلاج في الولايات المتحدة.

كما تأمل عائلة سميث، حسب صحيفة مترو البريطانية، أن تجمع 150 ألف جنيه إسترليني لمساعدة الفتاة البالغة من العمر 25 عاما، التي تم تشخيص إصابتها بالمرض الذي يهدد حياتها في يناير 2019.

وقال وايلدنج، الذي يعيش بكيدرمينستر في المملكة المتحدة، إنه يريد القيام بشيء لمساعدة سميث في فرصتها الأخيرة للبقاء على قيد الحياة، واعتقد أن وشم بوريس جونسون سيجمع الكثير من المال لعلاج المصابة.

وصرحت شقيقة ميغان، تيري سميث، البالغة من العمر 34 عاما، وفق الصحيفة ذاتها، قائلة: “عندما أخبرنا وايلدنج، الذي هو صديق العائلة، لأول مرة أنه كان يضع وشما لبوريس جونسون قصد جمع الأموال من أجل علاج ميغان، ضحكنا جميعا، لكن بعد ذلك اعتقدنا أنها كانت فكرة رائعة”.

وبلغت قيمة الأموال التي جمعتها العائلة، خلال الحملة، أكثر من 46000 جنيه إسترليني حتى الآن.