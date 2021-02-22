"أرشيف المغرب" ينال مستندات تؤرخ عمل البرلمان

أفادت مؤسسة “أرشيف المغرب” بأنها تسلمت، على سبيل الهبة، من عبد الحي بنيس، الموظف السابق بالبرلمان (1977-2012)، رصيدا مكونا من وثائق تاريخية جمعها خلال عقود عديدة وتشكل جزءا من الذاكرة التاريخية للمؤسسة التشريعية المغربية؛ وذلك بموجب اتفاقية موقعة يوم 18 فبراير الجاري.

ووفق بلاغ للمؤسسة فإن الأمر يتعلق بخمسة أقراص مدمجة تتضمن 79 شريط فيديو تؤرخ لملتمسي الرقابة بالبرلمان المغربي لسنتي 1964 و1990، وألبومات عديدة تشمل حوالي 3260 صورة فوتوغرافية لأنشطة المؤسسة التشريعية خلال الفترة ما بين 1963 و2012، فضلا عن صور متعلقة بالمجلس الوطني الاستشاري لسنة 1956.

وأكدت المؤسسة، في بلاغها، أنها “تلتزم بجرد ومعالجة “رصيد عبد الحي بنيس”، والحرص على حفظه، وتيسير الاطلاع عليه للباحثين ولعموم المهتمين وفق القوانين الجاري بها العمل، وتثمينه بالوسائل المعتادة في هذا الصدد”، مضيفة أن هذه المبادرة “تأتي نظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها الأرشيفات في تكوين الذاكرة الجماعية والوطنية، والدفع بالبحث الأكاديمي لإعادة تشكيلها من خلال توفير المادة المصدرية الضرورية لذلك”.

كما تأتي هذه المبادرة، وفق المصدر عينه، “بالنظر إلى أن مؤسسة أرشيف المغرب هي الجهاز الإداري المكلف بمهمة صيانة التراث الأرشيفي الوطني والعمل على النهوض به، بما في ذلك الأرشيفات الخاصة ذات النفع العام، لا سيما من خلال جمعها والسهر على المحافظة عليها وفق الكيفيات المحددة في القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف والمرسوم الصادر بتطبيقه”.