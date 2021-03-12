أرقام مشتركة تسبق "الديربي" بين الوداد والرجاء

تعادل فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، أمس الخميس، مع مضيفه المغرب التطواني بهدفين لمثلهما، ضمن تاسع جولات البطولة الوطنية الاحترافية.

ومكن تعادل الأمس “الفريق الأحمر” من الالتحاق بغريمه الرجاء الرياضي البيضاوي في صدارة جدول الترتيب، قبل صدامهما المرتقب يوم 21 مارس الجاري.

ويخوض الوداد والرجاء “الديربي” المقبل بمجموعة من الأرقام المشتركة، إذ يتقاسمان الصدارة بـ19 نقطة لكل فريق. ويتصدر الغريمان، أيضا، قائمة أقوى خطوط الهجوم بـ15 هدفا لكل ناد على حدة.

واهتزت شباك “الأحمر الودادي” في 7 مناسبات، شأنه شأن “الأخضر الرجاوي”، ليحتلا بذلك المركز الرابع في لائحة أفضل الخطوط الخلفية.

يذكر أن فريق الوداد الرياضي البيضاوي في جعبته مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة، ستجمعه بالنهضة البركانية.