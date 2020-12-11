أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا تقف وراء تأجيل "القمة المشتركة"

بشكل مفاجئ، قرّر المغرب وإسبانيا تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بينهما إلى فبراير المقبل؛ بسبب الوضعية الوبائية الراهنة لفيروس “كورونا”، حسب بلاغ مشترك بين البلدين.
وأكد البلاغ أن المغرب وإسبانيا “لاحظا أن الوضع الوبائي الحالي يحول دون تنظيم الاجتماع رفيع المستوى في الموعد المحدد، بكافة ضمانات السلامة الصحية الملائمة للوفدين”.
ويبدو أن أحداثا سياسية عديدة سبقت قرار تأجيل القمة المشتركة عكرت صفو العلاقات بين البلدين، إذ إن الوضعية الوبائية في المملكتين لم تتغير منذ أن تقرر عقد الاجتماع المشترك في 17 دجنبر الجاري؛ وهو ما يفسر أن العذر الذي أعلنت عنه الرباط ومدريد لا يبدو مقنعاً لتأجيل الاجتماع رفيع المستوى الذي كان على طاولته ملفات مستعجلة، وعلى رأسها أزمة الهجرة غير النظامية التي تضاعفت وتيرتها خلال الأشهر المنصرمة بفعل عودة “قوارب الموت” إلى الواجهة في بلدان شمال إفريقيا.
وبدأ التوتر بين الرباط ومدريد بخصوص سيل المهاجرين غير الشرعيين الذي وصل بشكل غير مسبوق إلى سواحل جزر الكناري؛ فمنذ أكتوبر الماضي تشير الأرقام إلى وصول أكثر من 20 ألف مهاجر إلى الأرخبيل الكناري، وهو الأمر الذي قالت منابر إعلامية إسبانية إنه “لم يكن ليحدث دون موافقة السلطات المغربية”.
اتهامات بعض السياسيين الإسبان بخصوص “التواطؤ” مع مافيات تهريب البشر رفضتها كريمة بنيعيش، سفير المغرب في إسبانيا، بشدة. وأكدت الدبلوماسية المغربية، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، رفضها المطلق للتصريحات التي تتهم الرباط باللجوء إلى سياسة “الابتزاز” مع مدريد في تدبير ملف الهجرة غير النظامية.
سفيرة الرباط في مدريد اعتبرت تلك التصريحات تعطي “صورة غير واقعية” عن بلد لا يعرف عنه الإسبان الكثير، على الرغم من أنه جار ويبعد عن إسبانيا بأربعة عشر كيلومترا، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة نضج مهمة وعندما تكون هناك أي مشاكل يتم حلها عن طريق الحوار والتواصل.
لكن النقطة التي أثارت غضب الدبلوماسية المغربية تتمثل في تصريحات بابلو إغليسياس”، زعيم حزب “بوديموس” النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية، والذي دعا إلى تنظيم استفتاء في الصحراء، بعد التدخل المغربي لتحرير معبر الكركرات.
وزاد هذا التوتر بين البلدين عندما أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، لائحة مرافقيه إلى الرّباط، يتقدّمهم نائبه بابلو إغليسياس، المعروف بمواقفه المعادية للوحدة التّرابية؛ لكن يبدو أن رفض الرباط لحضوره دفع الحكومة الإسبانية إلى إسقاط زعيم “بوديموس” من قائمة المرافقين، غير أن وزيرة العمل المنتمية إلى الحزب ذاته كانت ضمن الوفد النهائي.
وفي وقت ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن تأجيل الزيارة كان بطلب من الرباط تحت مبرر فيروس “كورونا”، أوضحت مصادر مقربة من الملف لهسبريس أن “البلديْن في حاجة إلى وقت أطول لترتيب اللقاء”. ولم تستبعد مصادرنا أن يكون تأجيل الزيارة مرتبطا أيضا بتصريحات النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية، وهي التصريحات التي احتفت بها جبهة البوليساريو بشكل واسع.
التوتر الجديد يأتي على الرغم من حرص وزيرة الخارجية الإسبانية على الرد في كل مرة على تصريحات حزب “بوديموس” المشارك في الحكومة الائتلافية، حيث قالت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، إن موقفها من قضية الصحراء لم يتغير، مؤكدة أن هذا الموقف “الواضح جدا” تحدده حصريا وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الحكومة.
وسبق لناتشو آلفاريز، كاتب الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية المنتمي إلى حزب “بوديموس”، أن استقبل من تسمى بـ”الوزيرة الصحراوية للشؤون الاجتماعية وترقية المرأة”، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين إسبانيا وجبهة البوليساريو؛ وهو الاستقبال الذي احتج عليه المغرب، وتبرأت منه الحكومة الإسبانية لاحقاً.
ففي الوقت الذي كانت الآلة الدعائية لنظام الكبرنات تصف المغرب الشقيق بالعدو، وتنشر إشاعات مضللة مضحكة حول بلاغات كادبة لكراكيز مليشيات البوليساريو، بينما المغرب يواصل في صمت عمله الجاد المدروس بكل عناية بإقناع المنتظم الدولي، لِيصل لأكبر دعم في تاريخ علاقاته الدولية بإعتراف الولايات المتحدة قائدة العالم، للمغرب بكامل السيادة على كافة أراضيه، لتوجه بذلك طعنة قاتلة لنظام عصابة الجنرالات التي خربت البلاد وعزلت الجزائر عن العالم وأوصلوا البلاد إلى حافة الإفلاس الإقتصادي وأصبحت كالكلب الأجرب الكل يهرب منها و لا يريد الإقتراب خوفا من العدوة.
أشنو قال زعيم بوديموس؟ استفتاء ؟ هاهاهاها. مازال كيحلم. انتهت اللعب يا زعيم بوديموس: Game over ما على الإسبان إلا الاعتراف بمغربية الصحراء و الأوروبيين كلهم مابقا عندهم ما يقولو إلا الاعتراف. و اليد اللي كانت كتوجع برات.
الجزائر تنند بالقرار الامريكي عن طريق روسيا.
جيران المغرب ليسوا ملائكة ولا رجال حتى يتساهل المغرب ويتنازل عن حقوقه stop.
نتمنا المغرب يزير السمطة مع الإسبان، تا هوما يا ما دارو البلبلة للمغرب،
كاينا حسبات يجب تصفيتها.
اسبانيا لم و لن تنسى صفعة المسيرة الخضراء التي سلبتها الصحراء الاسبانية على حد زعمهم … على المغرب الكف عن دور الدركي للقشتاليين وتقوية اقتصاده من أجل اي ابتزاز اسباني في الصحراء …
مابقينا كنفهمو والو اسبانية تصيد حوتنا وتاخذ بعض الصادرات وفالاخير كتخلق مشاكيل وعراقيل حكو ظهري هههه ولا نبكي السيا سة قهرت فهمنا هههه
انتهى زمن الاستعلاء و اليوم لا فرق بين المملكة الاسبانية و المملكة المغربية ولي زمن الاملاءات السياسية و المملكة المغربية لن تكون دركيا لاسبانيا نعم تدبير حسن الجوار و التعاون و منطق رابح رابح اما خرجات و شطحات بعض المسؤولين الاسبان و مطالبتهم باجراء استفتاء في الصحراء المغربية فاكيد ان نواياهم المبيتة تعاكس حسن الجوار و ترسيخ العلاقات الجيواستراتيجية بين الضفتين و اعتبر تدخلهم السافر بالمقيت و العدواني وعلى الاسبان دعم الوحدة الترابية للمملكة بشكل واضح ولا لبس فيه.
هلى الأحزاب المغربية المشاركة بالحكومة الخروج لدعم إستقلال كاتالونيا
لابد ان لايبقى المغرب دالك البلد الدي يسمع فقط كما كان من قبل المغرب الان دولة قوية لها علاقات قوية مع بلدان لها مكانتها واصبح يقوي اقتصاده والبنية التحتية علينا ان نسترجع قوتنا في وحدتنا والتفرغ للعمل والنجاح وكسب تقة العالم ونقصي كل فاسد من كل ادارة ونقوي الصحة والتعليم ونفرض شروطنا لان العالم تغير للابد من قوتك لتحترم لابد من كجتمع موحد مخلص لوطنه والعمل الجاد
التاجيل له علاقة بالتطبيع و الإعترا ف بالصحراء مغربية لأن إسبانيا صدمة بالخبر كما ان إسبانيا بعد الإعتراف متخوفة على مصير سبتة ومليلة والجزر المحتلة
حان الوقت لقيام المغرب بمطالبة وبشكل رسمي بسيادة على سبته ومليله والحزر الجعفرية رغم أنف إسبانيا بلظنا الغالي المغرب اليوم أقوى من أي وقت مضى
عندما تقدم اسبانيا على إعطاء الاستقلال الأقاليم الباسكية والكثلاتية والاندلسية والزعبولية حينها يمكنها أن تتحدث عن حقوق شعوب اخرى في تقرير مصيرها.شيء اخر علنا معاقبتها بمنع السياح المغاربة من السفر الى اسبانيا اقسم بالله ان ما يخسره السياح المغاربة في إسبانيا لا يصل إلى ربع ما يخسره السياح الاسبان في المغرب .كما ان عدد السياح المغاربة الى اسبانيا يفوق بكثير عدد السياح الاسبان الى المغرب .مثله مثل الميزان التجاري كل شيء يجب مراجعه مع هوه الدولة.
سبب تاجيل القمة المشتركة , جاء مباشرة بعد اعتراف امريكا بسيادة المغرب على جميع اراضيه الصحراوية , وشاهدت في القناة 24 horas الاسبانية حول استجواب سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية قال كلمتين فقط , ان لنا علاقات مع المغرب ممتازة , وقال ايضا تجمعنا مواضيع مهمة مع المغرب كثيرة,
وصل بنا الوقت أن أصبحت اسبانيا تأمر المغرب بحبس المهاجرين الافارقة الى جزر الكناري التي هي في الأصل مغربية إضافة الى الإتفاق السابق بين الرباط ومدريد على عدم اقتراب أي طرف الى جزيرة ليلى التي هي ملك للمغرب وهذا الأخير وافق بكل رحابة صدر تبا للمسؤولين المغاربة الضعاف الشخصية
لا توجد أمة في العالم يمكن أن تتفوق على المغاربة عن طريق الخبث و المكر و الدسائس … أن تعيش في المغرب و وسط المغاربة يجعل منك ذئبا بشكل بشري … المغاربة ليسوا شعبا غبيا … و لن تستطيع أي دولة حرماننا من أراضينا و حقوقنا التاريخية …
اسبانيا منذ أربعين سنة تدعم المرتزقة ماديا ولوجيستيكيا …ومن اوائل المؤسسين لنزاع الصحراء المفتعل …..تعمل دائما لبقاء هذا الخنجر في ظهر المغرب لمئات السنين لأنها تعلم علم اليقين أن انتهاءه ستصبح سبتة ومليلية المحتلتين مسألة وقت فقط
السلام عليكم.
هناك من يظن أن الجزائر هي سبب المشاكل،لا، أنا أرى أن اسبانيا هي العدوة رقم 1 للمغرب ثم فرنسا.
يجب وف إسبانيا عند حدها وتعرف بأن المغرب اليوم ليس هو المغرب الأمس والمطالبة بإسترجاع كل التغور المغربية التي تحتلها
على الجالية المغربية بإسبانيا أن تقوم بعملها تجاه الحزب الاسباني المرتشي من الجزائر والدي هو ضد حل نزاع الصحراء.
بتشجيعها لعناصر من البوليزاريو بأرضها، إسبانيا لا ترغب في حل هذا النزاع وعلى المغرب أن يفكر في كمين لإخداعها للأمر الواقع.
و لماذا لم يدعم المغرب بعض الأحزاب المغربية لمساندة الجهات الإسبانية التي تطلب بالانفصال ليقوي موقفه من بعض المسؤولين الإسبان كلما أرادوا بضرب المصالح المغربية، ليس هناك مفهوم جار شرقي او جار شمالي، لنصب الزيت على النار بهدوء حتى تشتعل و آن ذاك تطفئها أيضا بكل هدوء كلما اردنا، سياسة النفاق هي السائدة في وقتنا هذا.
الاسبان ينهجون سياسة الابتزاز والنهب. كان عليه الدفاع على استقلال كتالونيا التي صوت سكانها على الانفصال وسجنوا زعماءها. جارتانا تدافعان عن وحدتهما وتعاكسان المغرب في وحدته. انتظروا سينقلب السحر على الساحر
l'espagnole a été tjr un ennemi du Maroc. il ne faut pas baisser les bras avec eux. il faut laisser les Sub-Sahariens envahir les canaries
على المغرب ان يبتزهم اكثر و لا يستسلم حتى تعترف اسبانية بمغربية الصحراء و لا يهم اذا احتضنوا البوريخاريو او لا لا . يجب بعث لهم قوارب فقط من مهاجرين افارقة فقط حتى يتحسوا الموضوع اكثر و يعلموا بقيمة المغرب .يحيى الوطن
الله الوطن الشعب و الملك .
الرباط كانت ترتب لما اعلن عنه جلالة الملك محمد السادس و ترامب من توافق ثم اعتراف امريكا بمغربية الصحراء و بهذا سحب جلالة الملك البساط من تحت اقدام حكام اسبانيا و عليه لم تعد للقمة المغربية الاسبانية فائدة على الجانب الاسباني كونه فقد ورقة ضغط كان سلوح بها بمجرد الاعلان الرسمي الامريكي عن اعتراق امريكا بمغربية الصحراء و صار الموقف المغربي في اريحية مطلقة و بجانبه صوت باستطاعته اعلان الفيتو كلما وجد المغرب و امريكا في حاجة لاعلانه ، إنها سياسة وحكمة جلالة الملك اعزه الله
لم يعد المغرب يقبل اللون الرمادي فاما معنا واما ضدنا. انتهى زمن الابتزاز الذي مارسته فرنسا وإسبانيا ولا تزالان تمارسانه .وجب على المغرب مطالبة الدولتان اعترافا صريحا بحدوده الجغرافية التاريخية لأنهما السبب في كل مشاكل المنطقة .يجب قلع مسمار جحا الى الابد ولدى المغرب أوراق ضغط كثيرة. كنا ننتظر ان تبادر فرنسا الإعتراف بسيادة المغرب على صحرائه قبل أمريكا.
إستعمار فرنسا و إسبانيا هو السبب في تفتيت الأراضي المغربية و تقطيعها بشهادة التاربخ و البرهان ، الصحراء الشرقية هي أرض مغربية سيطرت عليها فرنسا و تركتها للجزائر بعد إستقلاله
يبدو ان إسبانيا هي من ستعيد ترتيب أوراقها بعد الدعم الأمريكي خوفا من انتقال المغرب إلى المطالبة الرسمية بمليلية و سبة
تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء المغربية يقابله تنظيم استفتاء استقلال كتالونية عن اسبانيا
تأجيل القمة جاءت بعد إعلان الولايات المتحده الامريكيه عن إعترافها بمغربية الصحراء و نيتها في انشاء قنصلية لها بالداخلة هذا هو السبب الحقيقي و هذا هو الحدث الذي غير المسار، زيادة على ذلك فالاتحاد الاوروبي عقد البارحة جلسة عاجلة بطلب من اسبانيا لمناقشة جديد الزلزال الامريكي الذي ربما سحب البساط من تحت اقدام الاوربيين.
أما ما تطرقتم له فهو خاطئ
يعطيونا سبتة ومليلية…وكذلك جزر الكناري عاد نكلسوا نتحاوروا الا كانت نيتهم صافية….باغين حاجتهم وهوما واخدين حاجتنا….يعيش المغرب حر
انتهى زمن الإملاءات و التفوه بالحماقات، إما أن تحترم اسبانيا نفسها و تحترم السيادة المغربية على كل أقاليمه و إما تذهب إلى الجحيم، تعطي الإستقلال لكاطالونيا إن استطاعت…
عمنا ترامب خلط الأوراق ..الآن لا يهمنا لا بوديموس ولا زعيمهم….على المغرب ان يبدأ سياسة كبرها تصغار سواء مع إسبانيا او فرنسا لأنهم أكبر مستفيدين من خيرات المغرب، ولا نعرف هل هم معنا ام ضدنا..انتهى وقت ازدواجية المواقف…من هاد المنبر كنبلغ سلامي الحار لترامب و صهره كوشنير.
بورقعة مابغاش يحشم حان الوقت لتطوير الصناعة العسكرية و التحول لدولة مصنعة وجب توظيف العقول المغربية المشتتة في العالم للرقي بالمغرب في شتى المجالات لاننا شعب لا مثيل له ولنا تاريخ مشرف واعداء من كل جهة حفظ الله بلدنا العزيز من كل شر
في المغرب احزاب يسارية و اسبانيا لها مشاكل عميقة مع الشعب الباسكي و الشعب الكاطلوني٠ اذا اصرت احزابهم اليسارية على الاستمرار في الاساءة الى المغرب فيمكن لإحزابنا ان تقوم بدعم الكاطلان المنفيين وفقا لحرية الاحزاب وانساها مع قناعاتهم
دراسة على الإسبان اشارت ان شعب الإسباني يخشون المغرب والمغاربة…وسرعة التي يتطور بيها المغرب ستشكل قلق وعدة مخاوف من حيت دبلوماسية و الاقتصاد وحتى القوة العسكرية وهدا لا يخفى على أحد متتبع للجرائد الإسبانية…فتحول في ملف صحراء و إنهائه سيشكل رعب على الاسبان حيت سيتفرغ المغرب لتحرير لسبة ومليلية رغم انه حاصر المدنتين إقتصاديا …كما ان سرعة تغير الاوضاع السياسية ستجعل إسبانيا تتريت في إتخاد القرار واي خطوة مغلوطة ستكلفها الكتير لأنها تحسب ألف حساب للمغرب خصوصا انه اصبح قوة إقلمية .. والله أعلم
إسبانيا عدو صامت متربص ولم تتحرر من ماضيها الاستعماري البغيض..وهي من بين اسباب استمرار مشكل الصحراء المغربية…وتاوي الآلاف من مرتزقة البولزاريو وتعطيهم اللجوء السياسي ويصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب!!!!…وتحتل سبتة ومليلية والجزر…وتتربص بالمغرب الدواءر…وكلما بدأ في الأفق حل لمشكل الصحراء إلا ونفخت فيه وفتحت علينا افواه انفصالييها القذرة …والذين قمعتهم بالحديد والنار ومنعتهم قسرا من الانفصال…وهي شبيهة بالنظام الجزاءري ترمي ببن الفنية والأخرى بمشاكلعا الينا…وربنا غاضهما معا اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء..!!..وهما معا يؤيدان الانفصال حسدا من عند أنفسهم ويرفضانه فى الفباءل وكاتالونيا والباسك …ومن كان بيته من زجاج هل يرمي الناس بالحجارة…!!!؟
الحمد لله اخيرا وشكرا للترامب لم يعد يهمنا اي اسباني يعادي الوحدة الترابية و انتهينا من هذه الاسطوانة اين هي اسبانيا واين هي أمريكا لا مجال للمقارنة اطلاقا. اسبانيا مع أمريكا تظهر كدويلة مجهرية فمثلا اقتصاد ولاية تكساس الأمريكية اكبر من اقتصاد اسبانيا وإيطاليا واليونان مجتمعين وهنا تظهر قوة أمريكا في العالم . سالينا من صداع الرأس وابتزازات اسبانيا بخصوص وحدتنا الترابية لي ماعجبو حال يمشي يهدر مع ترامب.
يجب ان نغير الاتجاه الى سبتة و مليلية المحتلتين اما الصحراء بردناها
يجب أن تعلم الحكومة الإسبانية أن اللعبة انتهت. المغرب قوي الآن. لسنا بحاجة إلى أي مساعدة منهم ، فقد حان الوقت لهم ليطلبوا منا المساعدة
دبا خصنا ندوزو هاذ ولاد الذين كفروا ،السبليون راه مليلبة وسبة مشتاقين لوطنهم الام المغرب ولشعبها المغرب ،حررنا الصحراء الغربية المغربية منهم و مازالين لاصقين فينا ،الانفصال قادم لا محالة من إقليم الباسك .عاشت سبتة و مليلية المحتلتين
لماذا لا يستجيب حزب بوديموس لمطالب شعب كاتالونيا في تقرير مصيره والاستقلال عن إسبانيا خاصة أن الأغلبية العظمى صوتت لذلك ولماذا لا يعمل على إعادة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية للمغرب.. أم أن الحزب ما زال يتخيل أن الصحراء المغربية جزء من المملكة الايبيرية
اسبانيا لا يهمها الصحراويين و لا" عبو الريح".اسبانيا تريد اتفاق هجرة كما حصل مع فرنسا ولكن لاعادة جميع المهاجرين مهما كانت نقطة هجرتهم حتى ولو جاؤوا من الجزائر والنقطة الاهم هي سعيها لإعادة الوضع القديم لمعبري سبتة ومليلية السليبتين اانقاذهما من السكتة القلبية فاسبانيا بالكاد تدبر شؤون اقتصادها داخليا بعد كوفيد .
المهاجرين الذين يتدفقون هذه الايام على
جزر الكناري وعلى السواحل الاسبانيه عامه اغلبهم الساحقه هم مغاربه. العدد بعد بلآلاف.
الذين سينضافون الى المليون المتواجد اصلا فوق الاراضي الاسبانيه.
هذا هو المشكل الذي يجب حله من قبل السلطات المغربيه. لانه لا يمكن التفاوض مع اسبانيا على اي موضوع وجها لوجه و الحاله هذه.
يجب وضع حد لهذه الشوهه الكبرى اولا . كيف؟ خلق مناصب شغل برواتب محترمه في البلاد لكي لا يغادر احد من اجل التسول عند الاسبان كما هو الحال الآن. ما عاد ذالك لا ينفع.
المشكل هو مع اسيبانيبا لاعتيارات تاريخبة وحتى فيب الحاضر وضع سيتة ومليلية وجزر الكناري المواجهة للصحراء المغريبة
يبعلمون ان المغريب استعمر عندما كانت تركيا في الشرق واليبحر المتوسط يه
والمحبيط الاطلسي محاصر من ابر ربطانبا واليبرتغال
اما جيبران السوء هم فثقط اغيبياء
اظن ان السبب الرئيسي لتاجيل هدا اللقاء راجع بالاساس الى قرار امريكا تجاه الصحراء.اسبانيا كانت دائما في موقف قوة وتبتز المغرب من خلال صحرائه.فانا على يقين انها صدمت للاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء.لدلك جاء هدا التاجيل لاعادة ترتيب الاوراق بين البلدين.اسبانيا اعتبرها العدو اللذوذ للمغرب اكثر من الجزائر.
على تغيير سياسته مع الجارة الشمالية وااضغط عليها خصوصا انه في موقف قوة انتهى زمن النفاق والمواقف الضبابية المغرب دولة لها تاريخ عريق وقوة اقليمية خاصة بعد الاحداث الاخيرة في الصحراء المغربية والانتصارات اىمتتالية للمغرب واعتراف امريكا كون اسبانيا كانت ترغب في اطالة امد النزاع المفتعل من اجل مصالحها الانتهازية وقد حان للوقت للرحيل من سبتة و مليلية المحتلتين
يجب على المغرب ان يشترط على اسبانيا أن تعترف بمغربية الصحراء وتفتح قنصليتها قبل المجيء الى المغرب من اجل شراكات اقتصادية وووووو…
الفرق بين اسبانيا والمغرب شاسع كالفرق بين السماء والأرض والبعد بينهما كذلك الأسبان ترعى شوون مواطنيها وتتبنى مصالحهم والمغرب يهجر ويعتقل المواطنين لأسباب لا ترتقي الى مستوى التهمة ولا الجريمة الفساد ينهش في الإدارات والأجهزة المغربية وكفاكم كذبًا وتظليل للرأي العام الدولة الاسبانية لها مقومات دولة وبلادنا غني عن التعريف وعن الوصف
هده سياسة امريكا كول ه وكل ليس كاسبانيا وفرنسا كاين غير هرف .اسبانيا وفرنسا تريد النزاع ان يطول لان الجزاير تدفع
الذي بيته من زجاج لايقصف الآخرين بالحجارة، هل زعيم حزب بوديموس أعطى للباسكيين حق تقرير المصير، وللكاتالونيين. طبق الديمقراطية في بلادك عاد دجي تهضر مع المغاربة الذين ضحوا بأكثر من 350 الف شخص لاستكمال وحدتهم الترابية سنة 1975 ولم يخسروا قرطاسة واحدة، هي لي بقات فيك. كما حرروا الكركرات بدون قرطاسة، أما إلى ناض القرطاس سيكون اكثر من معركة واد المخازن، لأن المغاربة أدى تعلق الأمر بأرضهم يصبحون اسود غير مروضة…
يجب على المغرب الضغط على جارة السوء اسبانيا بملف الهجرة السرية مثل تركيا ، اما يحتارمونا او طلقوا عليهم شي 3 مليون مهاجر فسنتين باش يرطابوا .
هنا الكثير من الكلام الجميل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوه.
كيف تريد ان نتحدى اسبانيا وعلى أرضها يتواجد أكثر مم مليون مغربي والعدد دائما مرشح للصعود .
اخصك ترجعهم لبلادهم وتعطي لهم فرص شغل مناسبه امنبعد اهدر مع اسبانيا.
دبا كلمه جوج غادي تقولاك هز عليا ولادك. ايوا واش غادي ادير السي محمد. يتم مبغيتي ايعيشو عندهم صحه كما هو الحال الآن.
الفرق بين المغرب وأسبانيا شاسع ابناء اسبانيا لا يعيشون خارج بلادهم بالمساعدات الإنسانية بل ترعى شؤونهم حق رعاية والأحزاب الاسبانية تعمل لمصلحة الشعب الأسباني وتتبنى مصالحه اما الأحزاب والحكومة المغربية عدوها الاول هو المواطن المغربي ،لماذا المغاربة يدافعون عن سياسة بلد هجرهم وشردهم واعتقل خير شبابهم ويجنوا بعشرات السنين ،انا انتمي الى الى التراب المغربي ولا انتمي الى الكيان السياسي الذي هجر الشعب وسجن الباقية اسبانيا بلد عريق لايرضى ان يشرد ابناءه كما هو الحال بالمغرب الذي ينتظر المهاجرين لرفع اقتصاد البلاد والثروات تنهب من قبل السياسيين ليكن في علم الدولة المغربية ان اكثر من مليون مغربي يعيش في اسبانيا ومكرم احسن من بلده الذي هجرته وأدلته اذلال لا يرضى به العبيد وأكثر من ربع مليون مغربي حامل للجنسية الاسبانية وإضافة الى سكان سبتة ومليلة الدولة الاسبانية دولة قانون لا فرق بين الملك والمواطن العادي الكل سواسي أمام القضاء المستقل النزيه وخلاصة الكلام ان لا مجال للمقارنة بين المغرب وأسبانيا وهذا حكم على واقع وحقيقة وليس حبًا بالاسلام وغيرهم ومن اثبت عكس هذا الكلام فانه مجنون او له اعاقة
لا حوار و لا تفاهم و لا تعاون إلا مع إتيضاح القرارات الإسبانية فيما يخص الوحدة الترابية للمملكة لأن المصالح أخد و عطاء و المغرب
انتهى زمن اللعب على الحبلين اما معنا او ضدنا. كل من تقابل مع العصابة لا مكان له عندنا. فليذهب الى الرابوني و يوقع اتفاقات كما يحلو له. انتهى الكلام…
اسبانيا تقف وراء ميليشيات البوليساريو و تدعمهم في الخفاء و تستضيف بالمناسبة المدعو الا بشرايا كممثل لقطاع الطرق لاوروبا و تحتضن مرتزقة قطاع الطرق. بالتواطا مع العدو و بالتالي يجب مراجعة كل علاقات المغرب مع اسبانيا وو ضع النقاط على الحروف لأن حرية التعبير تتنافى مع المساس بوحدة جار كالمغرب.
اسبانيا و الاتحاد الأوروبي يقومون بابتزاز المغرب من خلال الصحراء المغربية فزعيم حزب بوديموس عليه اولا أن يعترف باستقلال كتالونية التي استغنى سكانها لصالح الاستقلال عليه أن يعترف باستقلال إقليم الباسك فهو يحاول أن تستفيد دولته من امتيازات اقتصادية جديدة في المغرب كما يفعلون داءما عند اقتراب موعد تجديد اتفاقية الصيد البحري
الحكومات الاسبانية المتعاقبة كل أربع سنوات لا يمكنها ان تراكم خبرة المخزن الممتدة لقرون، ثم على المسؤولين الاسبان ان لا يستعجلوا الحلول لمشاكلهم سواء مع الهجرة أو الحشيش ، ثم لدينا شروط يجب ادراكها اولها يستبعد اي لقاء مع راس السلطة في بلدنا في حظور " بو شعكاكة الذي يسمى بوديموس " لانه بكل بساطة لا يليق بالمقام . ثم على الاسبان ان يفهموا جيدا أنه لم يعد هناك مجال للاملاءات المجال لم يعد يستوعب سوى منطق رابح رابح و لا يهمنا ان تغرق اسبانيا في امواج المهاجرين أو أطنان المخدرات .
اسبانيا مقثلها مثل الجزاءر فهما يعرقلان استكمال الوحدة الترابية للمغرب حتى لا يتفرغ لاسترجاع الصحراء الشرقية و سبتة و مليلية و الجزر المغربية
طبعا وباء كورونا لم يكن وراء تأجيل اللقاء الإسباني المغربي إلى شهر فبراير و لكن الأحداث المتسارعة و أهميتها الكبرى بالنسبة للمغرب اقتضت تأجيل اللقاء حتى يتمكن المغرب من ترتيب بيته الداخلي و مراجعة كل أوراقه السياسية و اقصد بالذكر اعتراف الولايات الأمريكية المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء فالأمر جد مهم يتطلب إعادة ترتيب الأوراق حسب هذا المعطى الجديد و بالنهاية كان لابد من تأجيل اللقاء إلى ما بعد مراسيم تسليم السلطة في الولايات الأمريكية المتحدة خصوصا و المعروف على الديمقراطيين وقوفهم بجانب المغرب هذا الموقف الإيجابي مع الاعتراف بسيادة المغرب على صحراءه سيجعل المغرب في تفاوضه مع اسبانيا بحكومة اشتراكية شيوعية في موقف قوة و عليه لابد من إعادة ترتيب الملفات المتفاوض بشأنها
Quand l'oncle Sam parle les petits doivent se taire , que vaut l'espagne devant les états unis ? , le Maroc doit miser sur les relations avec les états unis et avec le soutien du lobby juif au états unis pour se développer plus vite et développer son industrie et l'industrie militaire et ne pas accorder trop d'importance aux manigances espagnoles car ils ne voient le Maroc que comme un marché pour leurs produits et une mer poissoneuse pour leurs bateaux
إذا حضر الماء رفع التيمم أو الفاهم يفهم مابقات لا أوروبا لا يحزنون أمريكا آ معلم دخلت
الصحراء مغربية و ستبقى مغربية أحب من أحب وكره من كره. الصحراء مغربية رغما عن اسبانيا او غيرها. المغرب في صحراءه و سنبقى كمغاربة في صحراءنا قبلت اسبانيا او رفضت و قبلت أي دولة أخرى او رفضت.
يجب على الدولة المغربية ان تضع كل من فرنسا و اسبانيا كدولتين لهما علاقات عريقة استراتيجية اقتصادية اجتماعية امام الامر الواقع فيما يخص الاعتراف الصريح بالقضية الوطنية وحسن نية وذلك باقامة كل من اسبانيا و فرنسا قنصلياتهما في مدينة الداخلة
اللهم احفظ بلدي المغرب واكسر شوكة أعدائنا.
20 الف مهاجر غير شرعي؟؟؟ عدد قليل جدا، نتمنى من السلطات تسهيل عبور المزيد من المهاجرين جنوب الصحراء إلى الضفة الاخرى (حرية التنقل هي أيضا حق من حقوق الانسان) لكي تغرق قشتالة اكثر، واذا ارادتنا لعب دور الدركي تدفع وهي صاغرة.
أما الأحزاب المغربية فلا ترقى إلى المستوى، والله لو كنت أملك حزب لدافعت عن قضية كتالونيا والباسك ووضفتها في الابتزاز. نريد حزب يميني متطرف في المغرب.
الاسبان ماكين لاجاءحة لاكورونا لي اجلات الاجتماع ماتصرطاتش ليهم القرار الامريكي وداخو ورجعو باش يقادو وراقهم ولكن فاتهم الفو ت