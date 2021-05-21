أزمة سبتة تربك ملفات سياسية واتفاقيات اقتصادية بين الرباط ومدريد

ملفات عديدة من المرتقب أن يربكها تشنج العلاقات المغربية الإسبانية؛ فالكثير من العلاقات تتوقف أساسا على سلامة الأجواء بين الطرفين، وفي مقدمتها الصيد البحري والمبادلات التجارية وتبادل المعطيات الأمنية.
وتجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي اتفاقيات عديدة يرتبط تفعيلها بإعادة المصادقة، وهو الأمر المستعصي على امتداد فترة الأزمة الراهنة، باستحضار التصريحات الصادرة عن الجارة إسبانيا.
ويعد المغرب من بين الشركاء الاقتصاديين المهمين للاتحاد الأوروبي، على عكس علاقاته بإسبانيا، وهو ما يطرح أسئلة عديدة، أولها مدى إمكانية تغليب المنطق الاقتصادي على الصدامات السياسية.
وإلى حدود اللحظة، لم تتطور أحداث الصدام بين الطرفين إلى وقف أي اتفاقية أو تعليق العمل بها، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يفرخ تعثرات على مستوى التجديد والتعديل.
ووقعت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي آخر مرة في 2018، بعد سلسلة سجالات حادة تسببت فيها جبهة البوليساريو والتنظيمات المساندة لها داخل التراب الأوروبي.
ادريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، قال إنه “من الصعب الحكم على مآل الأزمة المغربية الإسبانية، لكن الجميع واع تماما بمحورية هذه الروابط وضرورة استمرارها”.
وأضاف الكريني، في تصريح لهسبريس، أن “ما وقع خلال الآونة الأخيرة انعكاس خطير للأزمة بين الطرفين، فبعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، كان لا بد للمغرب من رد فعل مواز”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “أوروبا راكمت مواقف عدائية عديدة تجاه المغرب، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة على الصحراء، وهذه فرصة مغربية لوضع النقاط على الحروف”.
وأورد الكريني أن “المطلب الآن هو علاقات متوازنة والاشتغال بشكل مشترك، خصوصا أن المغرب يتمتع بوضع متقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي، كما يعد الشريك الاقتصادي الأول لأوروبا”.
ما اخشاه هو ان ما يحدث في الثغرين المحتلين , سيشجع على نزوح افريقي جديد على المغرب
المغرب مدعو لتشكيل لجنة استراتيجية مكونة من كل الاطراف الحكومية و المؤسساتية المعنية من اجل التباحث و مناقشة الاجراءات التي يمكن للمغرب القيام بها ضد غطرسة اسبانيا و استهانتها بالمغرب لكن يجب ان تكون القرارات بعيدة عن العاطفة و الارتجالية بل مدروسة تأخد بعين الاعتبار الفعل و رد الفعل
الخاسر الأكبر هو المغرب ان تطورت الخلافات بين البلدين وستكون الجزائر الفائز الأكبر
عاجلا.. خاص البوصلة المغربية تتوجه لانجلترا..
الصبنيول مامعاهم رباح فأي حاجة.
خاص تسريع الاتفاقيات والبدء فالتطبيق.
انجلترا غادي نستفدو معاها بزاف هي وفرنسا.
اللغة والعلوم ورجال الاعمال ديال بصح وخصوصا هي حليف لميريكان.
مللي كيدورو بيك العديان.. الجيران والاخوة فالدين يا حسرا ماعندك غير تضرب صحيح.
تاريخ اسبانيا مع المغرب كله عنصرية وحقد دفين اسبانيا تعتز بهويتها وتاريخها. انظروا تصريحاتهم أينما ذهبوا يتحدثون بلغتهم : اسبانيا. انظروا بماذا نعتز نحن؟ نتحدث مع الفرنسي بلغته ومع الانجليزي بلغته ومع المصري بلغته… ومع بعضنا بالفرنسية…تشعر أن الشعب مهزوم ضعيف لايعتز بهويته ولادينه ولالغته. ارفع راسك يامغربي وانتم بتاريخك فإنه مشرق وانتم يدينك فإنه جناتك واعتز بلغتك فإنها قوتك وحمايتك….
وقطعو الحوت على بورقعة يمشيو يصيدوه فتيندوف عند صحابهم بوزبال
اذا تراجعت دبلوماسية المغرب او بدأت بالهدنة معى اسبانيا فهذا سيكلف المغرب الكثير من السنوات لقضيتنا في الصحراء المغربية في اتجاه اوروبا كان المغرب اتخد هذه الخطوة هذه سنين نعلم هناك عواقب من ناحية الاقتصاد لكن لابد من المجازفة حتى الملك الحسن الثالث يجد الامور الصحراء انتهت ونبدأ في المدن المحتلة..