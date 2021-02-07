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‫تعليقات الزوار

2
  • كلية الحقوق اكادير
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 00:37

    مع الاسف….غذا امتحانات الفصل الخامس قانون. اخير مجموعة محاضرات توصلنا بها مادة ………، 9 محاضرات، يوم 01/02/2021 و 04/02/2021. والامتحان اليوم 08/02/2021….بدون تعليق التعليم عن بعد.

    3
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  • من العطاوية
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 00:55

    أعتقد أن أمزازي هو اسوأ وزير في تاريخ المغرب وأن الأستاذ لم يهان ويضرب بالشارع إلا في عهد هذه الحكومة

    1
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