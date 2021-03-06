أزمة كورونا تدفع "شركات الصرف" في المغرب إلى خوض "أول إضراب"

خاضت الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لشركات الصرف، أمش الجمعة، إضرابا عن العمل هو الأول من نوعه، وذلك لإثارة انتباه الحكومة إلى الوضعية التي يعيشها هذا القطاع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الفدرالية، فإن “هذا القطاع الذي يضم 781 شركة ويوفر 5 آلاف منصب شغل، يعيش حالة مزرية منذ سنة بسبب كورونا التي دفعت السلطات لإغلاق الحدود، وبالتالي انعدام عمليات الصرف”.

وقال عبد السلام اليملاحي، رئيس الفدرالية، إن القطاع يدر العملة الصعبة بنسبة 80 في المائة، مشيراً إلى أنه “اليوم في حالة شبه إفلاس لتقاعس المسؤولين عن مد يد المساعدة”.

وأورد اليملاحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مكاتب الصرف تشتغل طيلة أيام الأسبوع، وفي مواسم الذروة يتم ضمان العمل 24 ساعة مستمرة لتوفير خدمة الصرف.

واستفاد العاملون في هذا القطاع مع بداية أزمة كورونا من دعم الدعم الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا، لكن ذلك لم يدم أكثر من ثلاثة أشهر، وفق إفادات رئيس الفدرالية.

ولفت اليملاحي إلى أن الفدرالية راسلت رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية والوزراء المعنيين بقطاعات السياحة والشغل، ووالي بنك المغرب ومدير مكتب الصرف، لكن دون جدوى.

وذكر المتحدث أن الشركات العاملة في هذا القطاع اضطرت لتسريح عدد من الأجراء بعد تسجيل خسائر تتراوح ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم، في غياب أي عمليات للصرف.

ومن أجل تجاوز هذا الوضع، طالبت الفدرالية السلطات بأن يتم توسيع نشاط القطاع مؤقتاً عوض انحصاره في عمليات الصرف اليدوي، لكن المطلب لم تتم الاستجابة له.

وقال اليملاحي موضحا: “ما قضى على القطاع هو اشتغاله في نشاط وحيد، ولذلك اقترحنا شراكات مع شركات الأداء والتحويلات المالية لتجاوز الوضعية المالية المزرية ولو جزئيا، وتلقينا موافقة مبدئية”.

وقد نجحت الفدرالية في توقيع اتفاقيتين مع شركات متخصصة في الأداء وتحويل الأموال، لكن السلطة الوصية المتمثلة في مكتب الصرف اقترحت في المقابل تغيير الصنف الأصلي للنشاط الذي يتيحه القانون لشركات الصرف.

وذكر مسؤولو الفدرالية أن “مقترحات مكتب الصرف تريد تجريد مكاتب الصرف من نشاطها الأصلي وإخضاعها لتبعية شركات منافسة لها مهنيا، وهو ما سيزيد من استفحال وضعيتها”.

وبادرت الفدرالية إلى مراسلة عدد من البرلمانيين لمحاولة طرح هذا الملف على الوزراء المعنيين لتفادي تشريد المئات من الأسر التي تشكل هذه المهنة موردها الوحيد، حسب اليملاحي.