أساتذة التعاقد يعاودون الإضراب ومقاطعة أنشطة

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خوض إضراب وطني أيام 29 و30 و31 دجنبر الجاري، احتجاجا على المخطط التعليمي الذي تنتهجه وزارة “التربية الوطنية” داخل المؤسسات التربوية عبر ربوع الوطن.
وأوردت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن التصعيد الميداني يرمي إلى “إسقاط” مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم الموظفين قبل عام 2016.
وأبرزت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” أن الاحتجاج يأتي في سياق “الهجوم المتسارع من طرف الدولة على المدرسة والوظيفة العموميتين ومكتسبات الشغيلة التعليمية، الذي يهدف إلى ضرب كل الحركات الاحتجاجية المناهضة للسياسات التخريبية في قطاع التعليم”.
ولفت المصدر عينه الانتباه إلى أنه “سيتم الالتزام بمخرجات البيان الوطني (بيان 31 أكتوبر 2020)، المتمثلة في مقاطعة جميع اللقاءات التكوينية، وتجميد أنشطة النوادي التربوية والرياضية، وكافة مجالس المؤسسة”.
وسبق أن دعت “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين” إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، لم تعلن تفاصيله، ويهم أيام 10 و26 و27 يناير المقبل، سعياً إلى إدماج الأطر التعليمية في أسلاك الوظيفة العمومية.
وانتقدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان سابق توصلت هسبريس بنسخة منه، “القمع” الذي تعرض له الأساتذة خلال المحطات الاحتجاجية الأخيرة، مستنكرة كذلك “إقصاء” المعنيين من الحركة الانتقالية الوطنية، باعتبارها “حق الشغيلة التعليمية بلا تمييز”، بتعبيرها.
وقال البيان الإخباري إن “الموسم الدراسي 2020-2021 فاشل لأنه يفتقد إلى أدنى شروط العدالة والإنصاف”، وزاد: “تتحمل الوزارة الوصية مسؤولية ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين، نتيجة نهجها المقاربة الفوقية الأحادية في التدبير”، مشيراً إلى استمرار “التضييق” الذي يتعرض له أعضاء التنسيقية.
جدير بالذكر أن القطاع التعليمي شهد توترا كبيرا طوال عام 2020 بفعل “غياب” الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية ووزارة “التربية الوطنية”، وهو ما دفع الشغيلة التربوية بمختلف فئاتها إلى النزول للشوارع قصد تجسيد خطواتها الاحتجاجية الرامية إلى التجاوب مع ملفاتها المطلبية.
لا اسيدي لي خدام ميزان يبقا ولي باغي يتخلص والراحة حتى سن التقاعد ماعندنا ما نديرو بيه مع احتراماتي للاغليية التي تعمل بجد انا لا اعمم
والله الى تعجبت الى دارت النيابة الامتحانات كتلقى كولشي دفع ليهوم غير ينجح ودخل ليه الخلصة لولا الاضراب مورا العطلة تبلاو التلامد بلاضراب شكون لي وقع عقد العمل واش الاستاد ولا شي حد
عبرو عليكم.من لي غرقوها استاذات..باش يلاه تفرغو فسمسرة السيارات..اما تعليم ولاد الشعب..بعيد عليكم.عاقت بيكم الدولة او هي دزمطكم بالتعاقد…قالت نخدم على قد فلوسهم..لعقوبة لمظفين ديال الجماعات
غي بدلوا ديك الجملة فرض علينا التعاقد أصبحتم مملين أبدعوا يا أساتذة آخر الزمان
مرحبا.ان هؤلاء أشباه الأساتذة..سوى عصابة بلطجية.ركبت الموج بالغش …..والنقيل.. كما قيل من المقهى للتعليم……. بكل فرح وب 10 اصابع بصموا على العقد فارحين مستبشرين بإنقادهم من البطالة..التهميش….وسرعان ما سخنوا جيوبهم بأول راتب فرعنوا……
المطلوب….من غادر القسم..بدون مبرر قانوني..المرات….الطرد…..
لا مكان للمتعاقد …الفاشل….مكانه المقهى..والتهميش
يجب العمل بحزم مع هؤلاء الشردمة من المتطرفين الذين لا تهمهم الا مصلحتهم الشخصية. كفى من الأنانية من لا تعجبه هذه الوظيفة ارض الله واسعة.
العجب !! احتجاج على المخطط التعليمي ، عليهم أن يحتجوا لتمكينهم من منصب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجية ووووو، الحاصيل الله ينبهنا لعيبنا
العقد شريعة المتعاقدين. تصوروا معي لو ان الجميع تنصل من ما وقعه، ستدركون حجم الكارثة على المجتمع. المشكلة اذا ليست ان نكون مع او ضد، بل ما هو المنطق والصواب.
شخصيا لا افهم ماذا ينتظر وزير التعليم ارفع دعوة قضاءية مع هاد الكسلاء؟
يجب طردهم والقانون يتمن ذلك لانهم امظو على العقد بخاطر خاطرهم او حتى واحد ما بزز عليهم.
وشيء آخر لماذا يكذبون على الشعب وهو عارف بانهم اساتذة وهم ليسو بذلك لان مستواهم ضعيف جدا جدا.
فرض عليهم التعاقد ههه على من تكذبون؟ كذبتو حتى وليتو مصدقينها.
يجب طردهم حالا التعاقد أنفسهم من البطالة و هم لا يريدون العمل بل يريدون المرتب فقط بدون عمل
حرام على الاساتذة الذين يستعملون التلاميذ ذروع بشرية لمواجهة الوزارة ، و النتيجة ضياع التلاميذ و عدم تلقيهم الدروس سواء من حيث الكم او الجودة و الدليل على ذلك استاذة متعاقدة تدرس الرياضيات بثانيو مولاي يوسف بتيط مليل لفائدة مستوى البكالوريا السنة الثانية خيار فرنسية متغيبة منذ اكثر من 14 يوم و لم تتجاوز بعد الدرس الاول في حين باقي الاساتذة وصلوا للدرس الثالث و من هذا المنبر المحترم ندعو السيد مدير الثانوية و المدير الاقليمية لاكاديمية مديونة لايجاد حل سريع لهذا المشكل.
كون تحشموا .يذكرني حال هؤلاء بافعى الفلاح التي عثر عليها تموت من البرد ولما أدخلها إلى منزله لينقدها من الموت بالبرد انقلبت عليه لما احست بالدفئ تريد قتله. أهذا جزاء من انقدكم من الفقر. انتهازيين. …
إلى أستاذ جامعي لا تنتحل هذه الصفة ولا تعمم. أولا يجب أن تطلع على القضية من أولها وتعيد رصد الحقائق ثانيا أسلوبك في الكتابة ركيك جدا ناهيك عن وجود أخطاء نقول فرحين و إنقاذهم وليس ما كتبته أظن أن الرسالة وصلت.
رغم كل ما قيل وسيقال ؛ ورغم كل التسميم الذي تتفوه به السنة البعض..نقول لهم اننا ماضون وعازمون اشد العزم على خوض المعارك النضالية حتى تحقيق مطلب الإدماج وباقي المطالب الاخرى والدفاع عن المكتسبات التي راكمتها الشيغلة التعليمية من داخل هذا القطاع.
ولا عزاء للمنبحطين ولاعقي الاحذية؛ الاحرى ان تسألوا عن الاسباب التي جعلت من الوزارة تفرض نظام التشغيل بالتعاقد في هذا القطاع ولماذا باقي القطاعات الأخرى لا تتشغل بهذا النظام؟وانذاك سيكون لنا معكم كلام أخرى لان لنا من القدرات والكفاءات ما يكفي لنجيب عن تراهاتكم ونعالج احقادكم.
من حقهم ، ماشي اجانب يخدمو بعقود إذعان حيث المسؤولون كلاو كلشي .
مستوى المتعاقدين ضعيف جدا جدا ، رتقبوا دفاتر ابنائكم لتكتشفوا العجب العجاب ..الحمد لله لم يرتح قلبي حتى ضمنت لابني مقعدا عند مدرسين مجربين ومتمكنين .
والخاسر الأكبر هو أبناؤنا يجب التعامل بحزم مع هذه الاضرابات العشوائية .وان كان ضروريا يتم تنظيمه يوم الاحد حفاضا على ضياع ساعات التعليم لابنائنا
هؤلاء الاساتذة مصابون بامراض نفسية لا يستطعون ممارسة التعليم نتمنى من الوزارة اعادة النظر في سلوكيات المترشحين قبل زوال مهامهم
التعاقد موجود في الوظيفة العمومية من زمان. بل هناك متعاقدون حصلوا على التقاعد وقد كانوا يرقون كجمبع الموظفين رغم ان لهم اطار خاص بهم. وهم موجودون في وزارة الاوقاف
هؤولاء مند ان بدؤوا وهم مضربين في الشارع ، الأولى أن يرجعوا للدراسة ليتعلموا و يفهموا ما معنى التعاقد قبل أن يتكلفوا بتعليم أولاد المغاربة
التعليم التعاقدي هو الحل لا غياب بالجبال ومراقبة تفتيشية دائمة،اتسائل لماذا يغضب هؤلاء من اسم أستاذ متعاقد ويستبدلونه ب أطر الاكاديميات والمعدات.
صراحة التعاقد انقد الكثير من الشباب من العطالة،و المتعاقدات خاصة،وانتشر بين نساء ورجال التعليم العجب العجاب،لقد شوهوا أشرف مهنة لامستوى ثقافي ولا أخلاقي.
حقيقة بعض التعاليق تضحكني كثيرا لما تحمله في طياتها من حقد دفين لرجال التعليم، وكأنهم سبب مصائب هؤلاء الحاقدين. ولكن المشكل في ارونج ههههه التي جعلت شبكة الربط من الجيل الرابع وحتى الخامس، متوفرة لبعض الكسلاء من مرتادي المقاهي الذين لا شغل لهم سوى التعليق والسباب. وبدوري سأجاريكم في خطابكم الأبله نعم لم نمضي على العقد والاخير ليس شريعة المتعاقدين هههه إن خلال الاضرابات الماضية والقادمة منها ننعم براحة قدرها الله علينا وما شاء الله فعل. نخصص لأنفسنا عطلة وهي عطلة دون راتب الخبار في روسكم. سنستمر في هذا التعنت حفضنا الله من حسدكم ومن أفكار الانبطاح التي تعشش في أذهانكم. ولي بغا اقرى اقرى ولي مبغاش اضرب ايدوا لجيبوا كيف قال وزير الخاونجية المدارس الخصوصية موجودة الحمد لله. هذه التدوينة ليست موجهة للمفكرين الانبطاحيين بل موجهة للعقول الفارغة هههه. فكونوا نجباء رحمكم الله
قرات كثير من التعليقات لو كان التعاقد مفروض على كل الموضفين ليس هناك مشكل لكن ان يقتصر على التعليم و حرمانهم من التوضيف هدا غير عادل .
منافقين هاذ أساسذة ، ملي كيخرج امتحان كيحفضو ليه 5 اشهر متابعة ايدوزوه ، ا في لخر فرض علينا التعاقد خاصهم العصااا و لله ، شكون لي حفظ ا دوز امتحان ا سينا على العقد يكما الوزارة
فين هي الهبة ديال الدولة اخدم والا الباب أكبر من الكتاف.
الدولة بعدم الحزم مع هاذ الاساددة.كتضيع ولاد الشعب.
الالتزام بالعقد أو يعوض للدولة داك الشي لي خسرات عليه.معندوش الحبس. ما يبقى حتى واحد يهدر .وما تسمعوش للمنظمات لي كتقول حقوقية .تلقاهم داخل المنظمة ما مطبقينش الحقوق.بل العقوق.
التلاميد ضايعين فهد كورونا من الهدر الزماني نهار يقرو و نهار مايقرو!!! وزيدنها بالاضربات..والله اكنت وزير حتى نطردكم كاملين.نريد من الوزارة طرد هولاء..ابنائنا في خطر و الضياع و السبب هولاء الاساتدة الدين يتخدون ابنائنا لتحقيق مصالهم الشخصية و ليس مصالح التلاميد كما يدعون
مرحبا بإسرائيل والصهاينة ونجاح نظالهم …وتبا لأساتذتنا لأنهم يناظلون من اجل العيش الكريم وضمان ابسط حقوقهم في التعيين
دخلوا بالتعاقد وارادوا غطاءا يحميهم من المتابعة والاستفسار لانهم لا يعتزمون العمل بجدية ،هدفهم الاول هو الوضيفة والتخوف من ضباعها ،اقول لماذا عوض الاحتجاج والبلبلة يجتهدون في العمل ويعطون مردودا جيد وانطباع اجود.باراكا راكم اطلعتوا في الرأس.
الوقت ليس وقت التظاهرات ولا الاحتجاجات نحن، في، صراع، بين الدول وبين الدولة الجارة والامور تمشي، بحذر، وانام مامسوقينش تغتنمون فرصة، للاشهار… اخواني هناك بطالة بالشواهد وكبروا، شرفوا، حمدوا، الله، بهذا، الخير،. او، استقيلوا، وهنونا من الشوهة المجانية
في الحقيقة دخلت بالتعاقد غادين تبقاو بالتعاقد
ولم يفرض عليكم للتعاقد
كونو واقعيين
هادشي لي تطلبو مستحيل
انتم من اخترتم التعاقد، لا أحد ألزمكم على العمل بالتعاقد…. الخاسر الأكبر هو التلاميذ
اغلب أولياء الأمور متفقين ويساندون هؤلاء الاساتذة لما لمسوا فيهم من جدية وتفان في العمل حب ابنائنا.. رغم ان الإضرابات تؤثر في أولادنا ولكن المسؤولية تتحملها الدولة.. وانا لا اريد لأبنائي ان يشتغلوا بالكونترا مستقبلا
كيف فرض عليكم التعاقد؟ هل ارغمكم احد على ذلك؟بمحض ارادتكم قبلتم التعاقد مع الاكاديميات وليس الوزارة.اذن اما التزموا بما وقعتم عليه او انسحبوا وافسحوا المجال للاخرين لكي يعملوا.ان مطلب الادماج لن ولن تحققوه ولو اضربتم السنة بكاملها لان هذا المطلب له شروط من بينها السن و….و…واكثر من90% مسنين يتعدى سنهم 40 سنة.احمدوا الله الاكاديميات انتشلتكم من البطالة.
الحمد ل الله ابنايء متمررسون في مدرسة خاصة رغم التكلفة الباهضة الى انني لم اندم عليه عندما ارى ما يقع في العمومي