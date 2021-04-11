"أساتذة التعاقد" يعودون إلى الأقسام قبيل مسيرات وإضرابات جهوية

بعد أسبوع ساخنٍ، يستعدّ “أساتذة التّعاقد” للعودة إلى الأقسام بشكلٍ “مؤقّت”، إذ من المرتقب أن تخوض الأطر التعليمية مرّة أخرى إضرابا ومسيرات جهوية خلال الشّهر الجاري؛ فيما ترفض وزارة التربية الوطنية فتح قنوات الحوار مع الأساتذة الغاضبين.
ويتّجه “الأساتذة المتعاقدون” إلى تعقيدِ الوضع أكثر بفتحِ باب المواجهة مع وزارة التّربية الوطنية، التي مازالت تعمل بنظامِ العقدة، وذلك بخوضِ “نضالاتٍ” جديدة لكسبِ رهانِ “التّوظيف”، إذ يراهنون على ورقة الإضراب للضّغط على الوزارة.
ويخوض الأساتذة المعنيون، البالغ عددهم 100 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج على “نظام التعاقد”، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويرفض الأساتذة استمرار “تجاهل” الوزارة مطالبهم، إذ “تعمل على كسب الوقت لتكبيلهم بمجموعة من القرارات”، وفق تعبيرهم.
وينتقد الأساتذة ما اعتبروه “تجاهل وزارة التربية الوطنية مطالبهم ومحاولتها الالتفاف عليها، وإطالة أمد الملف، بغرض استنزافهم، وبغية دفعهم للقبول بالمقترحات المغشوشة”، على حد تعبيرهم.
وبعد شدّ وجذب مع سلطات الرّباط، دعا الأساتذة المتعاقدون إلى “عقد جموع عامة لمناقشة الآليات النضالية الملائمة للشروط الذاتية والموضوعية الحالية والكفيلة بمواصلة معركتنا لإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وقال مصدر من داخل تنسيقية الأطر المعنية إن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يرفضون تجاهل وزارة أمزازي للاحتجاجات التي يعرفها القطاع منذ أشهر”، مبرزا أن “هذه الحركية لن تتوقّف، بل سيكون هناك برنامج نضالي جديد خلال شهر رمضان”.
وخرج “أساتذة متعاقدون” إلى شوارع العاصمة الرباط في احتجاجات عارمة، للمطالبة بإسقاط “نظام العقدة” المعتمد حاليا في التّعليم، بينما اختارت المصالح الأمنية “الحزم في مواجهة الأعداد الغفيرة من الأساتذة”.
صراحة هذا تخبط وهذه المهزلة أمام العالم خاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن بتدخل.
الاساتذة احتجاجاتهم مشروعة ويكفلها الدستور المغربي ونحمل المسؤولية للوزير الوصي على القطاع لهروبه من الحوار
افضل شيء هو الاعتماد على نتائج النصف الأول من السنة بالنسبة للتلاميذ. وتوقيف الدراسة. وهذا وقت كافي للبحث عن معلمين اكفاء ولو من دول أفريقية. عوضا عن هؤلاء ألمرتزقة. يسترزقون على حساب أبناء الفقراء
يقال دخول لحمام ماشي بحال خروجو
هاد لفشوش هو لي وصل التعليم لهاد لحالة
المفروض من يخل بالالتزام الذي وقعه ، فالادارة لها الصلاحية القانونية لوقف التعامل معه، يعني ما بقات هضرة معاه
هادو حقوق الانسان فاهمينها بالمقلوب،
لما لا يقومون بالوقفات الإحتجاجية في ايام السبت و الأحد و العطل ؟ أم ان هاذ المتعاقدين لا يريدون العمل و يفضلون الأجر بدون عمل
ابنتي في السنة الثانية بكالوريا تدرسها أستاذة متعاقدة مادة الرياضيات مستوى الأستاذة ضعيف ليس لها منهجية و لا تستطيع حل بعض المسائل تكتفي بإرسال الدروس عبر الواتساب و مضربة عن العمل لكن مقابل ذلك تعطي دروس الدعم بالليل بمقابل مادي لقد أصبحت هذه الأستاذة أضحوكة في الثانوية و يكرهها الجميع…انها مثال بسيط لاللاف المتعاقدين و النتيجة هدر مدرسي و نحن على أبواب الامتحانات …ايها المتعاقدون شكوناكم لرب العالمين
العقد شريعة المتعاقدين حمدوا الله وشكروه. الناس في القطاع الخاص راه ما عندهم حتى الربع من الامتيازات لي عندكم .وراهم خدامين وحامدين الله وساكتين.
استاذ متعاقد احسن من استاذ عاطل في بلد فرص الشغل فيه نادرة
مع الاسف عوض البحت عن بيداغوجيات فعالة للتدرس اصبح المدرس استقرار وضعته الاجتماعية والنفسية…
الله ماعندهم لاش احشموا حتى الوزارة الوصية حتى هي كتساهم في التعقيد تخرج من رونتها وتقول لهم التعاقد لي كاين لي بغاه اخدم لي مبغاه انعس فدارو راه كاين الي بغا التعاقد
أنصح هؤلاء المتعاقدين الكف عن أي احتجاج خلال شهر رمضان لأنه من الأشهر الحرام و لا يجب الدخول في أي مواجهة مع الوزارة أو السلطات.
يجب على الوزارة فسخ إلعقد مع كل مضرب .شخصيا لما قررت الوزارة في عهد الغير مؤسوف عليه رئيس الحكومة السابق الشغل بالتعاقد توقعت أن يحصل كل هذا.وان لا يلتزم الذين يسمون أساتذة بهذا الاتفاق
الأساتذة هم نخبة المجتمع و القلب النابض لكل أمة. وجب تكريمهم و تشربفهم. (انا لست استاذا بالمناسبة لكنني لا أنكر خير من علمني)
يجب عليهم أن يقوموا بالتحاليل قبل الالتحاق بالأقسام
تحية نضالية كبيرة لكل استاذ مناضل غيور على مهنة النعليم ولكل اب او ام عرفت قيمة الاستاذ ودوره في بناء الامة
التعاقد هو الأساس هو الشغل في كل القطاعات . لا وجود للتوظيف التعاقد هو المعمول به وسيبقى . عليهم أن يعلموا أن كل من يلج إلى أي قطاع بعد إجراء الإمتحان يتم بالتعاقد . ولا يستثنى منه أي قطاع . حمدو الله لقيتو الخدمة . بعيني أرىت الناس بالإجازة منذ الثمانينات لم يحصل في حياته على درهم واحد من الدولة. والآن يحرث على حمار . أما عيد الأضحى يشتريه له بنو عمومته . لا تجحدوا بنعمة الله .
الله يرحم التعليم وايا زمان ،كان المعلم والأستاذ يحترم إلى درجة لا تصور، أما في هذا الزمان اختلفت الأمور غالبيتهم لا يستحقون هذا الشرف ،أقولها بكل صراحة حتى لما تقدم هؤلاء الاساتذه للامتحان لنيل هذآ الشرف لم يتفقوا غالبيتهم، للأسف قامت الحكومة بأخطاء كثيرة أولها المغادرة الطوعية لكي ترتاح من الأشباح، فوقع العكس الأساتذة المتفوقين هم اللذين غادروا، فكان عليم أن يصلحوا الخطأ أو الفراغ ،الوزارة نجحت الاغلبية بدون تفوق، حسبي الله ونعم الوكيل.
الغريب في الأمر أن أن المتضرر الوحيد هم التلاميذ أبناء الطبقة المسحوقة هم من يؤدون الثمن ولا أحد يحرك ساكنا،فالاستاذ إن كان متعاقدا مع الأكاديمية أو موظف مباشرة في الوزارة فاجرته تؤدى من اموال دافعي الضرائب،
فقطاع التعليم وقطاع الصحة يجب إعادة النظر في تاطيرهما والحد مع القطاع الخاص، فاناس التعليم والصحة غالبتهم لايهمهم الدور المنوط بهم ومستوى المسؤولية الملقاة على عاتقتهم، فهم اصبحوا يتهافتون وراء المال، فالحصول على رقم تأجير من وزارة المالية يخول لهم أجرا قارا، فلماذا يذهبون للعمل في القطاع الخاص وتغيبهم أو يكون حضورهم شكليا حينما يتعلق الأمر بأداء مهامهم في المؤسسات العامة؟
فان كان التعليم والصحة حقا لكل مواطن فلماذا يشجع القطاع الخاص من طرف الدولة ومن بعض أطر الصحة والتعليم ومساهمتهم في تخريب وتهميش القطاع العام؟؟
يجب على أولياء الأمور الخروج إلى الشارع لمساندة الأساتذة بغية تحقيق هدفهم ومن أجل مستقبل اطفالنا
الأخطاء التي أراها في شخص الوزير أمزازي (و الله أعلم):
1) رفضه الإعتراف بالتنسيقية (الممثل الوحيد للأساتذة في غياب النقابات).
2) تقديس القانون الأساسي (لا زال فيه مجموعة من الثغرات).
3) لا وظيفة عمومية (بدون شرح الأسباب)
4) القيام بتدشين منشئات (أظن هذا العمل يمكن أن يقوم به بعض نوابه أو مديرالأكاديمية لكن الأولوية عند الوزير في هذه الٱونة هي الجلوس للطاولة).
5) الإقدام على خطوات و تصريحات غريبة نوعا ما (الدعوة لاجتياز الإمتحان المهني في عز الأزمة، التصريح بعدم معرفته بالأساتذة، تدخل الداخلية في هذا الملف بشكل أساسي بدل الوزارة المعنية،… إلخ)
6) الصمت المستفز ( لأنه في هذه الحالة ليس بصمت الحكمة)
و الله إني كإطار (متعاقد) أكن كامل الإحترام للوزير لأني أعلم مدى جديته لكن أظن أنه قد ضل طريق الحكمة.
قطاع التربية والتكوين قطاع حيوي للنهوض بالتنمية البشرية لبلادنا وعليه فان التعاطي بايجابية مع الشغيلة التعليمية يبقى ضروري مع احترام القوانين الجاري بها العمل
كيفما كان الحال، لم يعد هناك شيء اسمه التعاقد، بل اصبح الأساتذة موظفون مرسمون مع الأكاديميات تبعا للقانون الأساسي الأخير، و لهم نفس الحقوق الواجبات على غرار باقي ابأساتذة، سوى فيما يخص الحركة الوطنية، أما فيما يخص التعاقد فالصناديق هي في طور التوحيد.
الأهم في نظري هو التخلي عن منطق المزايدات و التصعيد في وجه الدولة، ليس في مصلحة عاقل أن يدخل في مناورات لاضعاف الدولة او مع قوات الأمن، اللهم ان كان له توجه زعزعة الأمن و الاضرار بمصالح الدولة.
العمومية.
كما يجب الانتباه الى الاختراقات الحاصلة في الحركة و التي من شأنها أن تحرف النضال عن هدفه المطلبي خصوصا في هذه الظرفية الانتخابية و الدولية المطبوعة بالتوتر على اكثر من صعيد.
انا اقول للاساتذة عودوا الى اقسامكم و اشتغلوا مع ابناء الشعب بكل روح وطنية، و هذا ما سيمنحكم تعاطفا شعبيا و قوة في نيل مطالبكم مع اعتماد اشكال احتجاجية تليق بالأساتذة و ليس الالتراس.
اصبح أستاذة التعاقد محط سخرية ابااء و اولياء التلاميذ لدرجة أنهم شطبوا على الحصص التي يدرسها المتعاقدون وعندما يرنه في المؤسسة يقولون ياحليلي جا المتعاقد باش يبان و يتخلص…مثلا ابنتي أصبحت تدرس فقط ايام الثلاثا و الخميس انه الهدر المدرسي في أبهى تجلياته و السبب أستاذة متعاقدون اخذوا التلاميذ ذروع بشرية لتحقيق مآرب شخصية
لماذا العودة إلى اﻻقسام استسﻻم او فشل المفاوضات .. ، يجب اوﻻ محاسبة المتهورين منكم ، وإعادة تأهيل وتكوين المتعاقدين من جديد مع العلم ان أغلبهم يحق اعفاؤه من التربية والتعليم … ﻻ لﻻدماج نعم للتعاقد ، نعم لطرد من لم يحترم التعاقد.
بصفتي أستاذا ممارسا بالابتدائي لمدة 24 سنة و بكل صراحة وبدون لغة خشب ودون أن نغطي الشمس بالغربال… أود أن أقول أن أغلب الأساتذة المتعاقدين (أغلبهم وليس كلهم) لايستحق أن يتواجد في القسم نظرا لمستواهم المتدني… مازالوا يرتكبون أخطاء يمكن لتلميذ متمكن بالمستوى الرابع ابتدائي كشفها.
ابناءنا هم من اصبحو بدون تعليم اما ابناء اصحاب القرارات يدرسون ابناءهم في المدارس الخاصة وابناء الفقراء يضحكون عليهم من يريدون الترسيم رغم انهم وقعو على القانون الدي سيشتغلون به يجب على اولياء التلاميد ان يخرجو امام اكادميات الجهات يطالبون ب اساتذة اكفاء في المدارس والثانويات اما هادو لي بغاو التوظيف شطبو عنهم واطلبو اخرين بشروط راضي او لا لان الاساتذة في المدارس الخاصة احسن بكثير من هاد الاخوان لي كيطالبو بالتوظيف
السلام عليكم ورحمة الله أولا وقبل كل شيء يجب علينا جميعا أن نتحمل مسءولياتنا كل حسب موقعه بكل صدق وأمانه باانسه لاساتده التعاقد فيجب عليهم أن يجدوا الصيغه المناسبه لطلب حقوقهم كما هومعمول به في الدول المتقدمة حتى يعبرون على مستوى نظجهم وليس على حساب التلاميذ الدين لا خطء لهم في كل هذا. أما بالنسبة الدولة فيجب عليها اولا احترام الأستاذوتكوينه تكوينها في أعلى مستوى وان يكون أجره لا يقل في البدايه عن 8000 درهم وتمتيعه بكل حقوقه اسوه بالدول التي تريد أن تخلق مواطنين صالحين يمشون بالبلاد إلى مايتمناه الجميع من خير وتقدم وهذا كله ممكن ففي نظري المتواضع جدا اذا خصصنا 2٪ من مداخيل الفوسفات او4٪من مداخيل الصيد البحري مع فرظ المسؤولية بامحاسبه فسوف نكون من أحسن إلى أحسن والسلام
كنت مديير مؤسسةلخمسة وعشرون سنة قبل ان اتقاعد هذه السنة .دائما ما اشكر الاساتذةالمتعاقدين لانهم كانو يساعدونني في تسيير المؤسسة لكبر سني وينظمون لقاءات ترفيهية للتلاميذ حتى خجلت من نفسي انني لا اعرف المعلومبات وكانوا يقدمون لي العون في مكتبي واستغربت انهم متعاقدين وليس لهم حقوق مثل زملاءهم لذلك ارجو من الله ان يستجيب لهم بعد ان اغلقت عليهم وزارتنا ابواببها
المتعاقدون في التعليم الخاص هم أكثر مردودية. ولا أعرف سببا مباشرا لهذه المفارقة قياسا مع الوضع في التعليم العمومي.
تابعت عددا من الكتابات والتعاليق لنضالات المتعاقدين أو الذين فرض عليهم التعاقد حسب زعمهم، فهم يكتبون بأخطاء لغوية وإملائية سافرة لا تشرف رجل تعليم. وإذا أضفنا هذا الوضع، إلى ضعف المردودية، فإن الوزارة مطالبة بإعادة النظر في التوظيف في التعليم الذي صار مهنة لمن لا مهنة له. أما العقدة أم الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية فهذا ليس مشكلة فى حد ذاته. المشكلة الكبيرة هي إفراغ المدرسة العمومية من الأطر التربوية الجديرة بالتدريس والجديرة بالتقدير.
بقيت مسألة ربط نضالات الأساتذة المتعاقدين بالدفاع عن المدرسة العمومية، فهذا حق أريد به باطل. والله تعالى أعلم.
الرسم يجسد حالة الصراع حول مشروع التعاقد في التعليم والعُقَد التي أفرزها ويفرزها من شدة العصروالفرقشة!أستاذ ببذلته المهنية البيضاء التي ترمز للطهارة،النبل،الشرف،البراءة في حالة “تعلاق”تعذيبية تعاقدية؛ لكن بإرادة نضالية قوية مستمية لا تلين!إرادة النضال و نضال الإرادة!قوتان سينيكدوشيتان تلفان حبلا غليظا حول جسم الأستاذ المناضل النحيف في جسده؛ لكن القوي الجبار في عزيمته!من شدة العصر الحبلي التعاقدي، يفقد المناضل الأبيض فردة من حذائه رافعا و نافخا روحا جديدة في كلمة “لا” المتخشبة والمحنطة لدى الطبقة السياسية المتحنطة المتكلسة الفاسدة!النضال له ثمن وتضحية بالجمجمة المهشمة بالهراوات!”لا” دلالة على الوعي الذي يعلو مثل الحق و لا يعلى عليه!العصر التعاقدي يستهدف الأعضاء الحيوية للخنق والتصفية!لا رحمة ولا شفقة!يمينا يد سوداء فاشية متفشية جبروتيا تعصر بكل قوة لكسر إرادة النضال؛ يسارا، قوة زرقاء ميالة للرمادي تلعب دور المساعد التعصيري التعاقدي!اليدان تجسدان قوى شبحية،قد تكون من الشبيحة البوفراقشية أو من الشبيحة التي تسلطها!الجواب في جودة البذلات الباريسية المخملية من ماركة شوشو فراقشيل العالمية !
هدا الاستاد متعاقد ادا كان دون المستوى من حق دولة طرده، و على هدشي كدير مضاهرات؟؟!! عاد فهمت ابقا اتكرفص على اولاد الناس، خدام صحة لبغا يقرى يقرى مهم فراس الشهر الخلصة مضمونة
النضال له ثمن وتضحية بالجمجمة المهشمة بالهراوات!”لا” دلالة على الوعي الذي يعلو مثل الحق و لا يعلى عليه!العصر التعاقدي يستهدف الأعضاء الحيوية للخنق والتصفية!لا رحمة ولا شفقة!يمينا, يد سوداء فاشية متفشية جبروتيا تعصر بكل قوة لكسر إرادة النضال؛ يسارا، قوة زرقاء ميالة للرمادي تلعب دور المساعد التعصيري التعاقدي!اليدان تجسدان قوى شبحية،قد تكون من الشبيحة البوفراقشية أو من الشبيحة التي تسلطها!الجواب في جودة البذلات الباريسية المخملية من ماركة شوشو فراقشيل العالمية الدائعة الصيت!التعاقد الأسود الملتحم بطرفي الحبل التعصيري يذكرنا،في زمن المخلوقات الكورونية الكوفيدية، بالطاعون الأسود الذي أتى على الأخضر واليابس!التحام الحبل،التعاقد والقوى الفاشية البوفراقشية هو محرك،بنزين و حافز ملحمة الأستاذ الأبيض المجسد لآخر شعاع و ذرة نور في نفق و مستنقع دولة البوفراقشيين الأسود!إنها ملحمة الصغير في وجه وأنف الكبير المتغطرس،المغرور،الفاشل والمفلس!ذلك موجود بكل عصر وعصارة في أسطورة القرون لصاحبها فيكتور هوجو!
لقد تم التعاقد باتفاق وتراض بين الطرفين ، وهناك العديد من أصحاب الشواهد يرغبون في هذا التعاقد ولم يحالفهم الحظ
فمن لا يرغب في هذا التعاقد يمكنه أن يترك مكانه لشباب آخر يقبل بوضعية التعاقد وبدون احتجاج حتى لا تضيع حقوق المتعلمين جراء كثرة الاضطرابات والاحتجاجات.
اسروا تقضو حاجة لرسكم بارك من التبعكيك .المخزن ذار فيكم الخير بعذ ما كنتم في الفقر والهم والغم الله انعل ما يحشم.الي مبغاش يخذم امشي بحالو كاؤن الي يخذم.المشتاق الى فاق كيضيع الارزاق.
عودة إلى الاقسام ههههههههههه.
على من تضحكون ايها المتعاقدون.
العودة إلى الاقسام لا تعني للتلاميذ الفقراء شيء.فهي عودة من اجل مصالحكم الشخصية لتجنب مزيد من الاقتطاعات.وليس من اجل عيون الملايين من الأبرياء ضحايا جشعكم وطغيانكم.
هل في هذه الدقائق المعدودة سيكتسب التلميذ شيء؟
هل في هذه الدقائق المعدودة لديكم عصا سحرية لتقديم الدروس المختلفة؟
حضوركم مثل غيابكم فكان من الأفضل الاستمرار في صراخكم وترك التلاميذالفقراء في منازلهم عوض تركهم يتسكعون في الشوارع.
يا حكومة الصرامة والصرامة معهم ولا تستجيبي لمطالبهم.
لماذا وقعوا العقد ؟؟؟
كان على الافواج الاولى ان لا تجتاز الامتحان و بذلك ستكون الدولة ملزمة باعلان امتحانات بالترسيم بسبب الخصاص في الاساتذة نظرا لتقاعد الالاف و انتهى الفيلم
الناس اللي كتقول باللي المستوى ديال المعلمين والاساتذة ضعيف
واش فراسكم بلي 5 قبل كانو تلاميذ عند اساتذة ومعلمين اللي المستوى ديالهم ضعيف !!
شنو ذنبهم هما الا كانت المنضومة التعليمية ناقصة وضعيفة حيت البرنامج والمقررات يصبوها ناس دون المستوى !! ولاعلاقة لهم بالتعليم بتاتًا.
فيقول من الگلبة.
ياخليو الناس تهدر على حقها يانوضو عاونهم باش يتقاد التعليم في البلاد.
وحاجة تانية اغلبية الناس بان عيبهم مع كورونا كلشي معول على المدرسة، راه المدرسة غي كتوريك الطريق والله الاما قريتي فالدار الا طفرتيه .
ورمضان مبارك سعيد
اساتذة التعاقد يضربون من اجل الاضراب فقط و التملص من الواجب. اصلا ضاع نصف التدريس العام الماضي و هذا العام تكالب علينا الفيروس بنفص الحصص بمباركة من الاساتذة المعقدين. و الله المتسعان عما تصفون.
يا ابنائي الوزارة تتجاهل وانتم تفعلون الند بالند والبادي أظلم وابن الشعب منكم من جلدتكم مظلوم لا يدرس خرج للشارع عرضة للقرقوبي وجميع أصناف المخدرات بعد أن استولى عليه اليأس والفراغ انظروا لحل متوافق عليه انقاذا لابن الشعب الذي انا وانتم منه لان أبناء الأغنياء يواصلون دراستهم يستعدون بخطى حثيثة للامتحان ما ذنب أبناء الفقراء والطبقة المتوسطة منكم ومن جلدتكم رغم الانتقادات الموجهة لكم راجعوا تطلعاتكم ولكم واسع النظر
منذ توظيفكم و مستوى التلاميذ في الحضيض الاسفل ايامكم نحس الإضرابات ها كورونا ايامكم كلها مصائب جالسين و يتقاضون أجرا على حساب أطفال لا حول و لا قوة لهم الا بالله العلي العظيم حظهم انهم ولدوا في زمن اساتذ دون المستوى و كورونا عرت على الخبايا عندما تسمع الدروس عن بعد تضيعون اطفالنا الله ياخذ فكم الحق التعاقد و ليس الا التعاقد و اجتياز مباريات كل سنة حتى يغربلون من يستحق و من لا يستحق التات ألحباب اشنوا بان لكم واش تتقاضو أجرا و معظمكم نجح غير بالنقيل اتقوا الله في أبناء هذا الوطن
المتعاقدون مطالبون بوضع اقدامهم على الارض لان ما يطالبون به غير قانوني. التعاقد كان بين الاكاديميات و المتعاقدين يعني الوزارة ليست طرف و صمتها متفهم تماما نظرا لعدم وجود مسوغ قانوني لكي تتدخل بأي وجه من الاوجه. من جهة اخرى الاكاديميات متفتحة تماما للحوار مع المتعاقدين. يعني أصل المشكل هم المتعاقدون الذين يحاولون ادخال الوزارة كطرف عنوة. و هو أمر إن تم فسيعني نهاية تعاقدهم مع الاكاديميات و عودة الوزارة للتكفل بموضوع التعاقد مع رجال التعليم وفق النظام القديم. التوظيف المباشر قد انتهى منذ زمن و من المستحيل تطبيقه على عشرات الآلاف. قليلا من الواقعية يا بشر و كفى هدرا لساعات التمدرس من اجل اهداف غير قانونية و غير قابلة الحدوث.
لا غير الله يتقبل من عندي أنا بلا مايرجعو، الغياب بسبب أو بغير سبب وحتى إذا جاؤوا للأقسام ينامون أو يتسمسرون عبر هواتفهم، أبنائي ضاعوا بسبب تقاعسهم وأنانيتهم وجشعهم، دعيتهم لله سبحانه وتعالى
ماشي مشكل الخطة تمضي كما خططنا بتوفيق الله تعالى وقدرته ومشيئته و إرادته وعلمه وحكمته.
الان نعود للخطة الأساسية الخطة الأم: اتركهم مثل الحمقى و المجانين في الشارع، اسحب جميع قوات الأمن بما في ذلك شرطي المرور، اتركهم في مواجهة الشعب،اتركهم يصرخون في رمضان والحرارة وفي آخر الشهر اصدمهم باقتطاعات رهيبة، سجل ما يحدث واحتفظ به لوقت الحاجة، راقب بهدوء من بعيد، وعد إلى الخلف واشبع عليهم ضحك ونشاط، جاب لينا الله بلش ندوزو رمضان هاد العام والحمد لله.
هل كل هؤلاء الناس مخطئون الذين يطالبون الوزارة بفتح حوار مع أطرها؟ على الوزارة الوصية على قطاعها و أطرها أن تفتح حوار مع أطرها بدون خلفية غالب أو مغلوب ! وما المانع في النقاش مع الأساتدة الغاضبين لتسوية ما يمكن تسميته طبقا للدستور فيه فصول كثيرة تبث في هذه الإشكالية .أما منطق قانونية أو غير قانونية في الإطارات فهذا هروب من المسؤولية. نتمنى أن يتعققل المسؤولين في الوزارة و يعوا أن هذا الجيل جيل الحقوق وجبل العهد الجديد لن يستسلموا و الضحية هم التلاميد. الحوار لا شيء غير الحوار أو الطريق المجهول لا قدر الله بل الإفراج إن جاء الله بالعقل و التعقل لا التعصب من كلا الطرفين.
يتعرض المتعاقدون باستمرار لحملة مسعورة من التحقير والسخرية وأهم ما يعاب عليهم ضعف مستواهم وضحالة تكوينهم.
السؤال هو أكل المتعاقدون كذلك؟ واذا كانت نسبة مهمة منهم كذلك فمن وظفهم ومن ألحقهم بالأقسام لتدريس أبناء المغاربة؟
أليس ضعف التكوين من الظواهر المغربية العامة الأصيلة والتي لا تنحصر في قطاع محدد بل عابرة لكل القطاعات؟
بكل بساطة تنسيقية المتعاقدين جاءت بزخم جديد من النضال ضد عنجهية المخزن لم ير له مثيلا في قطاع يفترض أن يكون أهله طبقة من المدجنين والجبناء.
وأكثر ما يخشاه المخزن الجبان والحكومة المحكومة أن تنتشر حمى الاحتجاج لتصيب جل فئات المجتمع المطحونة بسبب سياساتهما الحمقاء والفاشلة.
نريد وزيرا متعاقدا و وزيرا منتدبا متعاقدا و وزيرا مرسما و وزيرا منتدبا مرسما و برلمانيين متعاقدين و برلمانيين مرسمين لنرى الفوضى في البرلمان (كما فعلتم بقطاع التعليم).
هؤلاء بصراحة يجب توقيف أجرهم لأنهم يتحجج بغير القانون الذي وقعوا عليه طواغية. لقد تضضؤدر ابناءنا ونطالب الحكومة بجعل حد لهذه المهزلة .
سبحان الله التجار و الحرفيون يتمنون لو سمحت لهم الدولة بالعمل في حين هؤلاء المتقاعسين يتظاهرون رغم حصولهم على وظيفة محترمة
التعليم هو القطاع الوحيد في الوضيفة العمومية الذي يعمل قليلا والمردودية جد هزيلة والاجر مرتفع وأبناء الشعب يدفعون الثمن وهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط ولهدا يجب إصلاحه ويجب الإصلاح ان تكون الصرامة
من الاحسن ان ينهوا الموسم الدراسي ادا بقيت الامور هكدا عمل نهار و اضراب شهر
التعويض موجود و عندنا تخمة من المجازين و الدكاترة
اظن هؤلاء الدين يخرجون ليست عندهم مسؤولية اما من يساعد والديه و يكتري فلن يضرب بل سيحافظ على اجرته و لن يتبع اللي مساليين راسهم
بلا ما ترجعوا سيرو حتى تشبعوا إضراب .بغينا يتسدوا المدارس وهاذوك الشبه أساتذة اعطيوهم عطلة بدون أجرة وملقانا شهر 10.وإعلان سنة بيضاء ولادنا ما قراوا والو.
المتعاقدون جزء من تخلف البلاد اذ كيف يعقل ان يطلبوا الترسيم في وقت يتغيب هذا ولا يعمل هذا ويتهاون هذا ويعرف انه مرسم لا يستطيع احد ردعه او توقيفه.انها اضرابات ضد ارادة الشعب .الشعب يقول” المانضا” مقابل العمل ومن لا يعمل “مايتخلصش” يكون معلم او رجل نظافة او وزير. لا للريع لا للفساد المالي.من غشنا فليس منا.
لابد المتعاقدين أن يغيروا تسميتعم بالذين فرض عليهم التعاقد لأنه لم يفرض عليهم أحد التعاقد بأسم الذي غير راضين عن طريقة التوظيف لتكون لهم مصداقية أو غير الراضين عن وضعهم الاداري ليكون الحوار حول تحسين الوضعية .أما سياسة التعاقد فهو مسار دولة وليس لوزارة التربية دخل فيه .(الجهوية الموسعة)
سمعوا بان الحزب الديمقراطي الامريكي يركز على حقوق الانسان و فهموها غلطا لان التعاقد حتى في امريكا و اوربا و بمدة محددة فهل سيتناقضون مع ما هو عندهم بينما في المغرب عقدة مفتوحة