أسامة البسطاوي ينفي إصابة هاشم بمرض نادر

نفى أسامة البسطاوي، شقيق الممثل المغربي هاشم البسطاوي، إشاعة إصابة الأخير بمرض نادر بعد الجدل الذي أثاره خبر اعتزاله الفن بشكل نهائي.

وفي وقت يرفض الممثل المغربي تقديم توضيحات عن أسباب الاعتزال والرد على المكالمات الهاتفية، نشر شقيقه أسامة “تدوينة” عبر خاصية “ستوري” في صفحته الرسمية على “أنستغرام”، جاء فيها: “بغيت نكذب الخبر ديال هاشم في المستشفى، وشكرا للناس لي خرجو هاد الإشاعة”، وأضاف: “هاشم بصحة جيدة”.

من جهته، أورد شقيق الممثل الأصغر هيثم البسطاوي، في حديث سابق لهسبريس: “قرار الاعتزال يعود لأسباب شخصية خاصة به، ولا علم لنا بالتفاصيل”، وأضاف: “القرار كان مفاجئا بالنسبة إلينا أيضا، خاصة أنّه نجح في تقديم أدوار متميزة خلال الآونة الأخيرة”.

وكان هاشم البسطاوي أعلن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، مطالبا محبيه بحذف صوره من كل الأعمال التّي قدّمها، وقال في “تدوينة” نشرها عبر خاصية “ستوري”، بعد حذف كل صوره من صفحته الرسمية: “أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا”، وأضاف: “كاع الصور المنشورة لي بغا يحيدها غادي نكون من الشاكرين.. شكرا والله ولي التوفيق إخوتي”.