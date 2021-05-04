نادي الجيش يراهن على مواصلة النتائج الإيجابية

يُراهن نادي الجيش الملكي لكرة القدم على الأسبوع الجاري، الذي يعتبر في غاية الأهمية لأبناء العاصمة بقيادة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، من خلال المواجهتين المنتظرتين أمام قطبي العاصمة الاقتصادية الرجاء والوداد الرياضيين ضمن منافسات الكأس والبطولة.

ويُلاقي رجال فاندنبروك نادي الرجاء الرياضي في مواجهة من المنتظر أن تدور على صفيح ساخن يوم غد الأربعاء، لحساب ربع نهائي كأس العرش، وهي المباراة التي يُراهن عليها المدرب البلجيكي لمواصلة المغامرة ضمن منافسات الكأس الذي يرى فيه “العساكر” فرصة سانحة للعودة إلى “البوديوم” بعد طول غياب.

كما يعي الجيش الملكي صعوبة المهمة أمام “بطل المغرب” بقيادة مدربه التونسي لسعد الشابي، الساعي بدوره إلى الوصول إلى نصف نهائي الكأس الفضية من أجل الاقتراب أكثر من التتويج، واستعادة الثقة بعد التعادل الأخير في الدوري أمام نهضة الزمامرة.

كما سيكون فاندنبروك على موعد مع “كلاسيكو” آخر عندما يستقبل الوداد الرياضي نهاية الأسبوع الجاري لحساب مباريات الجولة الـ15 من “البطولة برو”؛ إذ سيُحاول البلجيكي تحقيق الفوز على المتصدر من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب أكثر من كوكبة المقدمة.

يُشار إلى أن سفين فاندنبروك قد دشن مبارياته الرسمية بعد التحاقه بالجيش الملكي بمواجهة جمعته بالرجاء الرياضي، لحساب الجولة السادسة من الدوري الاحترافي، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.