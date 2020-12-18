أستاذ مغربي ينجز مشروعا فنيا لفائدة مدرسة أمريكية

أنجز عبد الإله العلوي، أستاذ اللغة الإنجليزية بالثانوية الإعدادية علال بن عبد الله بمدينة العيون، عملاً فنيا أطلق عليه اسم “1777”، لصالح مدرسة حكومية في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ وهي السنة التي شهدت بداية العلاقات الأمريكية المغربية، حيث كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال أمريكا.

المشروع عبارة عن فسيفساء لشعار المدرسة، يبلغ طوله حوالي أربعة أمتار مكون من أكثر من حوالي 8 آلاف قطعة صغيرة على شكل “خميسة” منحوت عليها عبارات بأكثر من 62 لغة.

المشروع لقي إعجابا كبيرا من التلاميذ والآباء والمدرسين، الذين عبّروا عن مدى سعادتهم باحتضان مدرستهم لهذا المشروع الفني الفريد من نوعه.

يُذكر أن عبد الإله العلوي تم انتقاؤه ضمن برنامج مدرسي اللغات الحية، الذي تشرف عليه اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي بشراكة بين المجلس التعليمي الأمريكي ووزارة التربية الوطنية.

كما قام أستاذ اللغة الإنجليزية بتقديم أنشطة كثيرة ومتنوعة حول الثقافة المغربية في معاهد ومراكز وجامعات مثل جامعة California State University، كما سبق له أن أطلق مشروعا تربويا لأول قناة تعليمية مدرسية على “اليوتيوب” لتعليم الإنجليزية ومواد أخرى، إلى جانب إشرافه على نادي السينما بالمؤسسة التعليمية التي يشتغل بها في العيون والذي أنتج أفلاما سينمائية قصيرة عديدة نالت جوائز في مهرجانات سينمائية وطنية.