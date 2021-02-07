لقاح "أسترازينيكا" يضعف أمام كورونا جنوب إفريقيا

يبدو أن لقاح شركة “أسترازينيكا” للأدوية ضد فيروس كورونا المستجد لديه تأثير محدود على سلالة مختلفة من فيروس كورونا، ظهرت أولا في جنوب إفريقيا، طبقا لتقرير في صحيفة “ذا فاينانشيال تايمز” التي ألقت نظرة مبكرة على البحث.
وتظهر النتائج، التي من المقرر صدورها غدا الإثنين، أن اللقاح يمكن أن يكون مفيدا ضد الحالات الشديدة المرتبطة بسلالة “1.351.بي”، لكنه ليس له تأثير كبير في وقف انتقال العدوى في حالات أضعف.
لكن باحثين في جامعة “أوكسفورد” ساعدوا في تطوير اللقاح، وجامعة “ويتواترسراند”، أبلغوا أيضا أن الدراسة شملت فقط ألفي شخص من صغار السن نسبيا وأصحاء، ما يعني أن البيانات يمكن أن تكون متغيرة.
وقال متحدث باسم شركة “أسترازينيكا” في التقرير: “نعتقد أن لقاحنا يمكن أن يحمي ضد المرض الخطير، إذ إن عملية تحييد نشاط الجسم المضاد تعادل تلك الموجودة لدى اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 الأخرى، التي أظهرت نشاطا ضد الحالات الشديدة للمرض، لاسيما عندما تكون فترة تلقي الجرعات ما بين ثمانية و12 أسبوعا”.
وتبحث شركة “أسترازينيكا” وجامعة “أوكسفورد” عن سبل لتطوير لقاحيهما، حتى يتسنى لهما مواجهة الطفرات الجديدة، التي ظهرت، والكثير منها يبدو أنها تنتشر بسهولة أكثر وربما تكون أكثر فتكا.
والله يحفظنا والسلام.هذا اللقاح كل يوم نسمع ونقرأ عن ضعف فعاليته..من الأفضل تلقيح المغاربة بلقاح فعال في اكتساب المناعة.اللهم يسر
الجزائر وجنوب افريقيا ، ثنائي الشر لن ينفع معهم أي لقاح ،
لأنه لقاح تم تطويره بناءا على انفلوانزا الشامبانزي.
مايثير غضبي فعلا هو عجزنا عن انتاج لقاح خاص بنا.
من المثير للحنق ان يكون علماء المغرب هم من يطورون اللقاحات في شتى بقاع العالم..بينما نحن هنا ننتظر ان يأتينا من الغرب فيما يشبه الصدقة.
المشكل ليس في الكفاءات حتما..المشكل في عقليات المسؤولين الذين يبيعون الوطن مقابل السمسرة في استيراد كل شيء من الخارج…حتى العلكة.
قهرتونا مرضتونا كل مرة دراسة جديدة كل مرة سلالة جديدة ،ولينا عايشين بحال شي مسلسل هندي معندو لا ساس لا راس كل مرة كتبان شي حاجة جديدة إلى غاية الحلقة الأخيرة لي غادي يقولو فيها تغلبنا على الوباء
المهم هي اخر فقرة في الموضوع
وتبحث شركة “أسترازينيكا” وجامعة “أوكسفورد” عن سبل لتطوير لقاحيهما، حتى يتسنى لهما مواجهة الطفرات الجديدة،
يعني هاد اللقاح كيفما قال جل الخبراء مزال موصلش للحماية المطلوبة مقارنة بالصيني او الامريكي الالماني
يعني المغرب على الاقل خاصو يوقف استرازينيكا و يلقح غير بالصيني على ملقا حل لهاد المعضلة حيث باينة غادي يضرب كلشي في الزيرو
السلام عليكم اخواني
هنا في اسبانيا ثم تصنيف لقاح شركة “أسترازينيكا” بغير الفعال لحد الان
هناك اصوات تنادي باقتناء اللقاح الصيني الاكتر فعالية لحد الان حسب الاحصائيات
وليس التطبيل البريطاني الروسي الامريكي للقاحهم.
جنوب إفريقيا هي أصلا فيروس يجب التلقيح ضده .