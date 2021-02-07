لقاح "أسترازينيكا" يضعف أمام كورونا جنوب إفريقيا

يبدو أن لقاح شركة “أسترازينيكا” للأدوية ضد فيروس كورونا المستجد لديه تأثير محدود على سلالة مختلفة من فيروس كورونا، ظهرت أولا في جنوب إفريقيا، طبقا لتقرير في صحيفة “ذا فاينانشيال تايمز” التي ألقت نظرة مبكرة على البحث.

وتظهر النتائج، التي من المقرر صدورها غدا الإثنين، أن اللقاح يمكن أن يكون مفيدا ضد الحالات الشديدة المرتبطة بسلالة “1.351.بي”، لكنه ليس له تأثير كبير في وقف انتقال العدوى في حالات أضعف.

لكن باحثين في جامعة “أوكسفورد” ساعدوا في تطوير اللقاح، وجامعة “ويتواترسراند”، أبلغوا أيضا أن الدراسة شملت فقط ألفي شخص من صغار السن نسبيا وأصحاء، ما يعني أن البيانات يمكن أن تكون متغيرة.

وقال متحدث باسم شركة “أسترازينيكا” في التقرير: “نعتقد أن لقاحنا يمكن أن يحمي ضد المرض الخطير، إذ إن عملية تحييد نشاط الجسم المضاد تعادل تلك الموجودة لدى اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 الأخرى، التي أظهرت نشاطا ضد الحالات الشديدة للمرض، لاسيما عندما تكون فترة تلقي الجرعات ما بين ثمانية و12 أسبوعا”.

وتبحث شركة “أسترازينيكا” وجامعة “أوكسفورد” عن سبل لتطوير لقاحيهما، حتى يتسنى لهما مواجهة الطفرات الجديدة، التي ظهرت، والكثير منها يبدو أنها تنتشر بسهولة أكثر وربما تكون أكثر فتكا.