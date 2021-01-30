أسرة التعليم تتلقى اللقاح ضد "كورونا" بتاونات

ستشمل حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، في مرحلتها الأولى، نحو 1332 شخصا من أسرة التربية والتكوين بإقليم تاونات، ممن تتجاوز أعمارهم 45 سنة.

المديرية الإقليمية للتعليم بتاونات أفادت بأنه تم تخصيص خمسة مراكز لاحتضان هذه الحملة، موزعة على تراب دوائر عمالة تاونات، وهي المركز الإقليمي للتكوين المستمر بتاونات، وثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية بطهر السوق، وثانوية الإمام الشطيبي بغفساي، وثانوية ابن خلدون التأهيلية بقرية أبا محمد، وثانوية المنصور الذهبي بتيسة.

وكانت عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في صفوف نساء ورجال التعليم بتاونات، يورد مصدر هسبريس، قد انطلقت الجمعة بالمركز الإقليمي للتكوين المستمر بمدينة تاونات، بتنسيق تام مع مصالح العمالة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، وذلك بحضور محمد الغوري، المدير الإقليمي للتعليم، الذي تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.