أسرة متوفى بإسبانيا تريد الإنصاف

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اتقدم بالتعازي لهده الاسرة. ان مقيم بجزر الكناري. اكد تحصل تجا زات كن طرف الشرطة ا. في بعض الاحيان حتى كن بعظ المسؤوابن اامدنيين. لكن ما اقوله لهده الاسرة كيفما كان الحال .القانون يطبق على من اي ارتكب الجريمة في حق هدا الشاب. لكن بالمقابل ان لن تتدخل القنصلية المغربية وبصرامة. سيكون هدااااملف متل ما سبق. ستتم الملاعبة به من طرف الشرطة وبعض المحامين والقضاة. بتعلبمات من الجكومة المحلية حتى لا تخلق بلبلة وتشويش وخصوصا في هده الايام يوجد توتر بين الحكومة المحلية والمجتمع المدني بسبب المهاجرين. انصح عائلة هدا الولد تن ترفع دعوة قضائية لدى السفارة. او القنصلية الاسبانبة بالمغرب وانصحهم من الاحسن. والله يكون في عونكم.