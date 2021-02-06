أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • حميدو
    السبت 6 فبراير 2021 - 18:15

    اتقدم بالتعازي لهده الاسرة. ان مقيم بجزر الكناري. اكد تحصل تجا زات كن طرف الشرطة ا. في بعض الاحيان حتى كن بعظ المسؤوابن اامدنيين. لكن ما اقوله لهده الاسرة كيفما كان الحال .القانون يطبق على من اي ارتكب الجريمة في حق هدا الشاب. لكن بالمقابل ان لن تتدخل القنصلية المغربية وبصرامة. سيكون هدااااملف متل ما سبق. ستتم الملاعبة به من طرف الشرطة وبعض المحامين والقضاة. بتعلبمات من الجكومة المحلية حتى لا تخلق بلبلة وتشويش وخصوصا في هده الايام يوجد توتر بين الحكومة المحلية والمجتمع المدني بسبب المهاجرين. انصح عائلة هدا الولد تن ترفع دعوة قضائية لدى السفارة. او القنصلية الاسبانبة بالمغرب وانصحهم من الاحسن. والله يكون في عونكم.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أسرة متوفى بإسبانيا تريد الإنصاف
السبت 6 فبراير 2021 - 17:44 1

أسرة متوفى بإسبانيا تريد الإنصاف

صوت وصورة
قتل وحرق 6 أفراد في سلا
السبت 6 فبراير 2021 - 15:30 39

قتل وحرق 6 أفراد في سلا

صوت وصورة
لقاح كورونا بعد التسعين
السبت 6 فبراير 2021 - 11:40 4

لقاح كورونا بعد التسعين

صوت وصورة
قتيل في حادث مأساوي
الجمعة 5 فبراير 2021 - 22:10 7

قتيل في حادث مأساوي

صوت وصورة
المقاولون الذاتيون وتطبيق "بلينك"
الجمعة 5 فبراير 2021 - 21:34 3

المقاولون الذاتيون وتطبيق "بلينك"

صوت وصورة
اختطاف فتاة ضواحي أزمور
الجمعة 5 فبراير 2021 - 20:33 3

اختطاف فتاة ضواحي أزمور