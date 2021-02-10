"أسر شهداء الصحراء" تلتمس تفعيل مذكرة تشغيل

التمست الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تفعيل المذكرة الموجهة إلى عمال الملك محمد السادس عبر التراب الوطني ومناديب مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين لصالح أسر الشهداء.

جاء ذلك في رسالة للجمعية وجهتها إلى الأميرة لالة مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ووزير الداخلية.

وذكرت الجمعية في رسالتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بمخرجات الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للجمعية مع المسؤولين العسكريين بتاريخ 19 أكتوبر 2019 بمقر مندوبية الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمدينة القنيطرة، “والذي تم خلاله تدارس كل القضايا والمشاكل المتعلقة بأسر الشهداء وكان على رأس هذه المطالب قضية تشغيل أبناء الشهداء، بما أنهم لا يستفيدون من نسبة 25 في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية طبقا للقانون (مكفولي الأمة أبناء شهداء الصحراء المغربية 1975- 1991)”.

وأضافت رسالة الجمعية أنه “تم تبليغنا على أنه تم إصدار مذكرة مشتركة وجهت إلى كل من السادة عمال صاحب الجلالة بربوع المملكة ومناديب مؤسسة الحسن الثاني، من أجل حل مشاكل أسر الشهداء وعلى رأسها قضية تشغيل أبناء الشهداء. إلا أنه رغم توجه مجموعة من أبناء الشهداء بطلباتهم لهذه المصالح لم تعرف أية متابعة”، بتعبير الرسالة.

وجددت الجمعية في الأخير ملتمسها “بتفعيل هذه المذكرة ليستفيد منها أبناء الشهداء وأن لا تبقى حبرا على ورق، لضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تستحق كل العناية والاهتمام”.