أسر مكلومة تحيي الذكرى الـ10 لضحايا "أركانة"

أسر مكلومة تحيي الذكرى الـ10 لضحايا "أركانة"
صورة: هسبريس
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 19:23

تم الأربعاء، إحياء ذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى “أركانة”، والذي أفجع قبل نحو 10 سنوات مجموعة من الأسر المغربية والأجنبية.

وبهذه المناسبة الأليمة التي عاشتها مدينة مراكش وحدثت بساحة جامع الفنا سنة 2011، على إثر تعرض مقهى “أركانة” لتفجير إرهابي أدى إلى وفاة 17 ضحية وإصابة 25 آخرين من جنسيات مغربية وأجنبية، تم تنظيم وقفة أمام النصب التذكاري الذي يحمل أسماء الضحايا بحديقة عرصة البيلك قرب الساحة العالمية.

ووضعت الأسر المكلومة باقات ورد وصورا تخليدا لأرواح الضحايا بجانب النصب التذكاري، بحضور ممثلة عن القنصل الفرنسي، وممثلين عن السلطات المحلية والأمنية، ورابطة الإخلاص لجمعيات منطقة جامع الفنا، ونشطاء مدنيين مغاربة وفرنسيين.

جامع الفنا جريمة أركانة حادث أركانة الإرهابي مراكش

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‫تعليقات الزوار

3
  • حسن
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 19:28

    و الارهابي منفذ العملية ما زال ياكل و يشرب و ينتظر حورية العين

    0
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  • حسين عمري
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 19:40

    رحم الله ضحايا العملية الإرهابية..والإرهاب ليس له وطن أو دين..

    0
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  • مراقب مروكي
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 19:55

    والعجب العجاب منع تجمعات لأسباب متعلقة بحالة الطوارئ وترخيص لتجمعات لإحياء ذكرى ضحايا الاعتداء هذه هي السلطات التي تعرف كيف تتعامل مع كورونا لأن كورونا تخاف من السلطات المغربية

    1
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