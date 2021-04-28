أسر مكلومة تحيي الذكرى الـ10 لضحايا "أركانة"

تم الأربعاء، إحياء ذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى “أركانة”، والذي أفجع قبل نحو 10 سنوات مجموعة من الأسر المغربية والأجنبية.

وبهذه المناسبة الأليمة التي عاشتها مدينة مراكش وحدثت بساحة جامع الفنا سنة 2011، على إثر تعرض مقهى “أركانة” لتفجير إرهابي أدى إلى وفاة 17 ضحية وإصابة 25 آخرين من جنسيات مغربية وأجنبية، تم تنظيم وقفة أمام النصب التذكاري الذي يحمل أسماء الضحايا بحديقة عرصة البيلك قرب الساحة العالمية.

ووضعت الأسر المكلومة باقات ورد وصورا تخليدا لأرواح الضحايا بجانب النصب التذكاري، بحضور ممثلة عن القنصل الفرنسي، وممثلين عن السلطات المحلية والأمنية، ورابطة الإخلاص لجمعيات منطقة جامع الفنا، ونشطاء مدنيين مغاربة وفرنسيين.