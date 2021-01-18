أسطورة "الغربان" تهدد بزوال العرش في بريطانيا

تقول أسطورة بالمملكة المتحدة إنه يجب الاحتفاظ بستة غربان على الأقل في القلعة وإلا ستسقط المملكة.

ويُخشى أن أحد الغربان في برج لندن قد مات، في فأل مخيف محتمل لبريطانيا؛ وهذا يعني أن البرج على وشك أن يضم أقل من ستة غربان، وهو ما يعتقد أنه من شأنه أن يؤدي إلى هلاك المملكة، حسب الأسطورة.

ووفق صحيفة ذي غارديان، قال “كريستوفر سكيفي”، المسؤول عن الغربان بقلعة لندن، إنه من المفترض أن أحد الطيور، المسمى “ميرلينا”، قد مات بعدما فقد لأسابيع.

وفي حديثه على راديو “بي بي سي 4″، صرح “سكيفي” قائلا: “”ميرلينا” غراب مفعم بالحيوية، وقد عرف عنه مغادرة نواحي البرج في العديد من المناسبات لكنه عادة ما يعود إلينا، وهذا ما لم يفعله هذه المرة، لذلك أخشى ألا يكون معنا بعد الآن”.

ويضيف “سكيفي”، وفق الصحيفة ذاتها، أنه إذا لم يعد “ميرلينا”، فإن البرج يحتوي على غراب احتياطي لضمان بقاء ستة على الأقل، وإذا تم تأكيد موت الأول، فسوف يرفع عدد الغربان في البرج إلى سبعة؛ وفي حالة مات اثنان آخران، فسوف تسقط المملكة، حسب الأسطورة.