أسعار الأسماك تحرق جيوب المغاربة في الأسبوع الأول من رمضان

قفزة صاروخية تعرفها أسعار الأسماك خلال أولى أيام شهر رمضان؛ إذ تكفي جولة سريعة بمختلف أسواق بيع المنتجات البحرية للوقوف على هذا المعطى.
وشهدت أسعار بعض الأنواع من الأسماك وفواكه البحر ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، خصوصا “الصول” و”الكلامار” و”الكروفيت”، يعزوه الباعة إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق.
ووصل لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة، مثل “الشطون” و”السردين”، فيما يصر تجار سوق العكاري بالرباط على أن ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لغياب المراقبة والتنظيم، وانعدام سوق الجملة للسمك في العاصمة.
ويتراوح سعر “السردين” بين 20 و25 درهما، ويبلغ ثمن “الميرلا” 80 درهما، وعلى ذلك الإيقاع تمضي جميع الأنواع الأخرى التي شهدت أسعارها ارتفاعا قياسيا يرده التجار، بالإضافة إلى العوامل التي سبق ذكرها، إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “السماسرة هم السبب الرئيسي في الفوضى”، وطالب بـ”معاينة عملية البيع بالمرسى التي تشهد أثمنة في المتناول، لكن بمجرد وصولها إلى السماسرة ترتفع بشكل صاروخي”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “عملية بيع الأسماك تمر عبر 10 أشخاص تقريبا، وهذا أمر غير معقول”، مسجلا أن الأمر نفسه يجري كذلك على الخضر والفواكه، ليظل الفلاح والبحار والمستهلك ضحايا ثابتين للسماسرة.
وطالب المتحدث الحكومة بـ”العمل على تنظيم السوق، ومراقبة مسارات عملية البيع”، رافضا مبرر الطلب والعرض لتفسير الغلاء الحالي، موردا أن “سعر السردين في المرسى هو 2,50 درهما، لكن في أقرب الأسواق للمواطن، يصل الثمن إلى 20 درهما”.
وأكمل الخراطي تصريحه قائلا: “متفقون على أن الأسعار يجب أن تكون حرة، لكن تنظيم السوق أمر جد ضروري في المغرب”، منبها إلى أن “المسار الذي تتخذه هو السبب الرئيسي في ما يقاسيه المواطن خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا على الأسماك “.
تلهب جيوب المواطنين.
زعما ال ماكليتوش السمك فالفطور صيامكم باطل.
سير عل قد جهدك وبعد منو ال كان غالي
راحنا المستهلكين ل تنوضو الحرقة فالاسعار
في كل الأحوال المواطن صار ضحية لمختلف اللوبيات من فوضى في الأسعار الى الغش في السلع الى التسميم في المواد الغذائية والسلطة انهارت وغادرت الفضاء العام ولم يعد لها دور في الضبط والانضباط !! فوضى عارمة في الأسعار ولا من رادع ! هكذا صار المواطن ضحية لمختلف التعسفات والتجاوزات !!
Le citoyen est donné comme pâture aux différents lobbys pourris et l’absence totale du rôle de l’ETAT
ليس المضاربة كما يوهموننا.
بل السبب في عاملين اساسيين.
الاول هو تصدير نسبة كبيرة من المنتج وهنا من المفترض تدخل الوزارة وفرض الكوطا بتصدير نسبة محددة من المنتج والزام الشركات على تسويق الجزء الاكبر في السوق الوطنية.
والسبب الثاني هو ارتفاع الاستهلاك في رمضان اذ يصبح الطلب اكبر من العرض
ههه هادشي غير المغرب مفرطش في الصحراء اما كون الحوت غاذي نشريوه بالدولار…. تحية للشناقة و الوسطاء و السماسرة الله يبليكم.
بكل بساطة لان الحوت قليل ،انا من عائلة بحارة الحوت والو ، تايخرجو للبحر ماكايجيبو والو ، منذ ازيد من عشرة ايام لم يربحوا الا فاقيرة واحدة لا تتعدى اربع مائة درهم .( الفاقيرة بمصطلح البحارة هو ما يرحونه بعد ببع السمك و ياخذون نصيبهم في نفس اليوم عكس البياخي )
شئ طبيعي في بلد الواجهتين البحرييتين، فالسمك ليس من حق المغاربة، بل من حق اللوبيات المسيطرة عليه و تصدره للخارج و ما تبقى تبيعه المواطن بأعلى الاثمان فأين نحن منك يا وطننا الحبيب
الحل سهل أرخصوها بالترك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اشتكى الناس له من غلاء اللحم
ليس لحم السمك فقط هو الذي يحرق جيوب المغاربة .
اليوم بعد صلاة الضهر ذهبت لشراء بعض الخضر
وجدت كيلو التماطم يساوي 7 دراهم في مراكش.
والله إلا بزاف هاد شي وفينك أ وزير البر البحر السما والارض ننا كيوضلوك الصنادق مجاملة ديال الله والشعب طحنو بوه الله ياخد فيك الحق نتا ومن على شاكلتك
جوج بحورا و السمك باتمنة اغلى من اوروبا، حنا نستاهلو غير قفة رمضان بمية درهم، اما خيرنا ايديه غيرنا و الا هضرتي على حقك نتا خائن و ماشي مواطن صالح ، لان المواطن الصالح بمفهوم المخزن يجب ان يكون عياشي من درجة فارس و لكن ان طال الظلم فيوم ما سينهض المظلوم.
هذا الشيء الذي تتكلمون عنه طبختونا راسنا به لانك نسمع ديما هذه تحاربوهم ولكن كيبان لي غير تزيدوا في السماسره ومعروف هذا الشيء الاف السنين مازال ما بغيتوا تحاربوا هذه السماسره الكلاب قهرونا وقهروا الفلاح وقهروا الحواته وقهروا كل شيء الصماصره يخربون اي شيء
اذا كان السوق حر و المضاربين يفعلون ما يريدون في المواطنين.فما علينا سوى الاتحاد فيما بيننا و الاتفاق على عدم شراء السمك انذاك سينخفظ الثمن.لايعقل ان ثمن الشطون في تطوان مدينة البحر 30 درهم اما الصول و الكروفيط حدث ولا حرج فوق 130 درهم
هههه واجهتين بحريتين ههههه والله العظيم إنا هذا لا منكر كبير وكثير لابد من ترحم على الفقراء
السلام عليكم
هناك مغاربة يعيشون معنا، هم أقرب إلى العدو من الصديق.
يزايدون عليك في المناسبات : االأعياد، العطل، رمضان.
لا تشتروا عندهم ولا تسلموا عليهم، فما لهم من رمضان سوى الجوع،
وما لهم من الإسلام سوى الأسماء.
au maroc dans tout les domaines il y,a smassryas meme dans les bureaux administratifs un pays ou la corruption ne cesse d,augmenter
واش غي الأسماك وحدها لي حرقات جيوب مواطنين؟؟
كلشي غالي مع بداية رمضان الخضر و الفواكه و كل مواد غذائية
الله يكون معنا ومع كل فقير لاحيلة له
سلام عليكم اودي يقاطعوه 3ايام يولي 5 دراهم
حيت حنا لكنتحكمو ف ثمن ماشي هوما ولكن لعندو مهرس لمعندوش
أسيدي غالي مانشريهش و سالينا
خليه يخنز عند مولاه، بنادم تايمشي يشري أي حاجة تيلقاها غالية تينگر شوية و لكن في آخر المطاف تيشريها و يخلص على قلبو.
للأسف ماعندناش هاد الثقافة في طريقة الاستهلاك
كافة اساطيل العالم تصطاد في مياه الشعب المغربي .ياترى من سمح ورخص لهاته الاساطيل بنهب ثرواث الشعب ؟ان لم يكن الشعب نفسه سمح بدلك من خلال إستفتاء فمن يترى ورت الارض والبحر ووهبه للحفاض على…..!!!!!
في بلد مثل المغرب أنعم الله علينا بواجهتن بحريتن . عيب وعار أن تكون فيه اثمان السمك مرتفة إلى هذا الحد وخصوصا ثمن السردين الذي يستهلك بكثرة. لو كنا في بلد الحق لكان يباع لنا بثمن رمزي. أين هو وزير الصيد البحري. أين هي ربط المحاسبة بالمسؤولية. اين…أين…لا مجيب.
بعض الناس ملي كيشريو شي حاجة غالية كيحساب ليهم ريوسهم احسن من الناس. الثمن احنا لي كنطلعوه بالانانية تاعنا ويمكن لينا نهبطوه بالتضامن وبالمقاطعة.
نفس الأغنية كل رمضان… جوج حلول : يا لواحد يشريه قبل رمضان و يجمدو … يا مايشريهش كااااااع… حتى واحد ماغادي يموت بلا حوت فرمضان! حنا اول و آخر سبب ديال هادشي لي كيوقع لينا .
الله ياخذ الحق فيكم مابقينا قادرين حتي على السردين الحوت بإسبانيا رخص على المغرب اللهم إن هذا منكر بلاد ديلا السراق يارب خذلي حقي من هذا القوم الظالمين
2 بحور والفقير صيم بل صحور .500 سنة من الفصفاط والفقير تحت سباط .الله يخد الحق فمجلس نوام ولمستشفرين .
يقول المثل: كم حاجة قضيتها بتركها.
التهافت هو الذي يدفع بالأسعار إلى الارتفاع
الحمد لله في بلدنا لنواع مختلفة من الأطباق. ادا ارتفع ثمن السمك نعوض طبق السمك بطبق اخر حتى وعندما ينخفض ثمن السمك نعود لطبق السمك. معادلة بسيطة من الدرجة الأولى بمجهول واحد.
السمك ثمنه مرتفع ثمن كيلو سردين 15 درهم التقلية غالية ثمنها35 درهم .الدجاج غالي ثمنه17درهما للكيلو. البيض غالي ثمنه17درهما درهم 10 سنتيمات البرتقال غالي ثمن الكيلو 5 دراهم الخضر غالية العافية شاعلا فيها تصرف 100 درهم ماتقدكش
حسبنا الله ونعم الوكيل.
المواطن هو سبب الغلاء بسبب التهافت اللا معقول على السمك في رمضان.
تريدون تخفيض الثمن؟
الحل بسيط: حملة مقاطعة السمك تسمى “خليه يخناز”.وسترون العجب
عادي ان ترتفع اسعار السمك في المغرب طوال السنة لان الشعب عندما يشتري السمك يريد ان ياكل السمك بالخبز ذهبت الی فرنسا اقسم بالله عاءلة من اربع افراد يشترون نصف كيلو سردين يطبخونه بطرق تجعله يكثر مثل ان ياخذو خمس سردينات تحت يضعون فيها الخضر والارز مثلا ثم يضعون الخمسة الاخرين فوقها والله العضيم
لا مانع في ذلك.الاطر المغربية فشلت في قطاع الصحة و هذه حقيقة لا غبار عليها..الاطر المغربية لابد من ترسيخ ثقافة الا أنانية لديهم فهذا هو سبب فشلهم الدريع في هذا المجال.الاكر المغربية لا تعمل 8 ساعات في اليوم و بجدية.الكسل و الغش و العمل في القطاع الخاص في أوقات العمل هو سيد الموقف.الدكتور يعمل اقل من ساعتين أو لاشيىء في اليوم و يتفرغ للخاص حتى يحصل على راتبين بمجهود أقل.الدولة لا تستفيد كما يجب منهم لذا لا أمانع من استقدام الأطباء و الممرضين من الخارج و خاصة من الصين على الأقل لا يغشون
اثمنة الاسماك تحرق جيوب المغاربة طوااااااال السنة . و في رمضان تزيد لهيبا فقط . هذا هو الحال منذ ان جاء سيء الذكر اخنوش لهذه الوزارة . اللهم ارنا فيهم يوما اسودا
كل عام ونحن بخير. عادة حليمة الى عادتها القديمة و عادة المضاربات مع كل اقتراب شهر رمضان دون أن تحرك الدولة ساكنا. عندما قرر المغاربة مقاطعة المواد المبالغ في أثمنتها صدر قانون بمعاقبة محركي المقاطعات . أين هو قانون حماية المستهلك من جشع المضاربين وأين تطبيقه .الهدف هو معاقبة المضاربين و السماسرة و تدخل الدولة لردع كل هذه التجاوزات .
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، من الأسباب الرئيسية في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية عموما و السمك خصوصا هي اللهطة أعزكم الله التي تميزنا كمستهلكين، شخصيا أي مادة استهلاكية تفوق قدراً معيناً رغم قدرتي على شرائها أتركها لكي لا أعطي فرصة للمضاربين اللذين ليس في قلبهم رحمة او شفقة على الضعيفة الكادحة من المجتمع
بسالة،والله العظيم بسالة ،كنا كانفرحو لرمضان ودابا ولا كايخلعنا بغلاء الأسعار
السلام عليكم ورمضان مبارك للجميع،
صحيح السماسرة والشناقة هم السبب في ارتفاع الأسعار ولكن ليس لوحدهم. الذي يؤثر في ارتفاع الأسعار هو العرض والطلب… في رأي المستهلك هو أكبر مسؤول عن ارتفاع الأسعار و بالخصوص في المواد غير الأساسية. لنفرض جدلا المستهلك يقاطع الأسماك تطوعا في رمضان، كيف سيكون إذن ثمنها؟ نحن كمجتمع ليست لدينا عقلية استهلاكية متوازنة. غلاء الأسعار حلها بسيط وهو المقاطعة.
الغلاء سببه الاول هو الجشع 98% من يتعاطون البيع والشراء لا بفكرون الا في نفسهم يفكرون في الربح السريع وزد على ذلك الغش في السلع
هل اكل السمك سيطيل العمر.؟ وهل بدون الاكل سنحرم من الاجر؟
انا شخصيا اقسم بالله عندي رزقي ولن اشتريه لانني لا أحب أن يستغلني شخص منعدم الدين والضمير.
رمضان عبادة وليس تسطية وتهاويشة.
المغاربة شعب عجيب و الله ! أثمنة الأسواق نحن المواطنون من يجب أن يتحكم فيها و تكون عندنا ثقافة الوعي و المقاطعة. أي منتوج ارتفع ثمنه دون سبب معقول نقاطعه و مريضنا ما عندو باس!! واش من شروط الصيام أكل السمك ؟؟ و الدجاج إلا زادو فيه نخليوه ليهم يبقى عندهم شنو خسرنا ؟ و هناك شيء غريب آخر و هو انخفاض أثمنة الموادالغذاىية في أوروبا بالمقارنة معنا مع الفارق الكبييير في الرواتب و المدخول، باش تعرفوا راسكم غير كايبردعوا فيكم
فين هي لجنة مراقبة الاسعار ولا داكشي غير فالتلفازة ماشي مشكيل خليه يخناز مواقفينش عليه حنا زلافة الحريرة كافيانا مكنعاودو ندورو بالماكلة تال الصحور
خليه يخناز أصلا كيوصلك غير ديشي اما الجودة فانه يتم تصديرها …
المغاربة معمرهم يطفروه حيتاش بنام مخربق غير فالاغلاق الليلي شي مع و شي ضد و شي مامسوقش و شي و شي … وهذا في صالح جهات تصطاد في الماء العكر من مثل شعب مزال الوعي و النضج و ثقافة الاستهلاك معدوش … وقراو حقوقكم و عرفوا اش عليك و اشنو ماعليكش … المجتمع مريض اللهم بعض الوجوه لفيهم شوية ديال النور …
على العموم الله يصلح الحال.
المشكل ليس في السمك المشكل فالبشر كحل الراس البائع و المشتري و كأن من آكل السمك في رمضان له اجران اجر الصيام و اجر اكل السمك المهم الديفو فهاد الشعب غلا عليك الحوت خليه عند مولاه يخناز وها الموشكيل تحل
لاش الحوت زعما حاجة ؟ يدخل إلى الجنة ؟ الإنسان يفطر باش ماصاب وعلى قد فلوسو ، وينوض يصلي التراويح راها سنة.
فين عمر الحوت في المغرب كان رخيص؟ اللي محتاكرين السوق ماشي بياعة و شراية راهم عصابة كيفرضو الثمن اللي بغاو حيت الدولة هازة يدها و ممسوقاش….
2بحورة و عايشين عيشه مقهورة واش اعباد الله السردين ب 25dh اللهم ان هذا لمنكر وا الشعب المغربي سركم أكتر من كده
هههه بلاد اللصوص السردين عامل 2،50 درهم ملي اوصل المرصى،،يعني ثمن ديالو ما خاصوش ايفوت 8 دراهم،و لكن الحق على جمعية حماية المستهلك لي نهبانا و سارقا المواطن.زيد عليها وزير الفلاحة.وا ملك البلاد حرك شوية السلطة ديالكوم راه البلاد غادية للهاوية و سيقع ما لا تخمد عقباه.
راه المواطن هو السبب فارتفاع الاسعار ديال اي حاجا فاش كيكون واحد الطلب كبير راه كيرتافع السعر او واخا كيرتافع كاين الناس كتشري بداك الثمن معنداش مشكل وهذا هو المشكل الحقيقي اما لو كاع المغاربة قاطعوا جميع انواع السمك غير اسبوع اقسم بالله الى ماتشوف السردين غير 3 دراهم وشوف تشوف شكون يديه ولكن مكاينش معامن اشنو غادي يطرا كاع الى مكلاوش هاد الحوت والوا انا الشهر كامل مكناكلش الحوت ومعنديش مع السردين اصلا واخا يكون غا درهم للكيلوا اما 25 درهم ها هو تما من عندي