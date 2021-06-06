أسعار الأسماك ترتفع بمدينة الدار البيضاء .. و"المنزلة" في قفص الاتهام

ارتفعت أثمان بيع السمك بشكل ملحوظ في العاصمة الاقتصادية، وهو ما أثار امتعاض الكثير من المواطنين وكذا الباعة بالتقسيط في الأسواق والأحياء الشعبية.
وأكد عدد من الباعة، من داخل سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء، أن أسعار البيع ارتفعت في الفترة الأخيرة، لاسيما الخاصة بنوع السردين، وشددوا على أن مختلف الأنواع زاد ثمنها، وهو ما ينعكس على البيع بالتقسيط، ما يجعل المواطنين في الأحياء يشتكون من الغلاء.
وحسب الأثمان التي أوردها بعض الباعة من داخل سوق الجملة للسمك فإن نوع السنور المعروف لدى الزبائن بـ”الفرخ” يصل ثمنه بالجملة إلى 45 درهما، ما يجعل بيعه بالتقسيط مرتفعا عن الفترة التي كان عليها خلال شهر رمضان الماضي.
أما ثمن بيع “الكروفيت” فقد بلغ حسب الباعة أنفسهم دائما 80 درهما، بينما نوع “أسبادو” بلغ 90 درهما؛ فيما اختفى السردين من السوق، وفي حالة توفره فإن صندوقا واحدا يصل إلى 500 درهم داخل سوق الجملة.
وعزا كثير من المهنيين بسوق الجملة للسمك غلاء هذه الأنواع مقارنة مع ما كانت عليه في شهر رمضان إلى ندرة الأسماك بسبب الظروف الطبيعية التي تعرف في أوساطهم بـ”المنزلة”.
وأوضح عبد العاطي، وهو بائع سمك على مستوى السوق النموذجي “سوق حادة” بأولاد زيان، أن ارتفاع الأسعار داخل سوق الجملة يؤثر بشكل ملحوظ على أثمان البيع بالتقسيط.
وشدد المتحدث نفسه، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن باعة التقسيط متضررون بشكل كبير من هذا الارتفاع، إذ يعدون صلة الوصل مع الزبون الذي يشتكي من الغلاء.
وأعرب البائع المذكور عن أمله في أن تعود الأثمان الخاصة بالسمك إلى ما كانت عليه في الفترة السابقة، لاسيما خلال شهر رمضان على الأقل، وأن تُمكِّن الظروف المناخية الصيادين من اصطياد الأسماك وتجاوز ما خلفته “المنزلة” من غياب كثير من الأنواع عن الأسواق.
ومعلوم أن غياب الأسماك وعدم وفرتها على غرار فترة رمضان يتسبب في غياب عدد من باعة السمك عن مجموعة من الأسواق، لعدم قدرتهم على اقتناء كميات قليلة بأسعار باهظة لا يستطيع الزبون مجاراتها.
طول شواطيء المغرب يفرض ضرورة توفير الأسماك للمغاربة وباثمنة في المتناول. كما يفرض ضرورة التوفر على منتخب قوي في السباحة ورياضات مائية أخرى.
اوا و الله اكون كنت عايش ف كزا حتى نمشي صياد مع راسي للاسف البحر بعيد
اسعار الأسماك في اصبحت مرتفعة عاى الدوام بدون منزلة كما يدعون . وحتى السردين الذي كان في متناول الشعب اصبح مفقود او غالي الثمن اما الأسماك الأخرى ليست في متناول المواطن العادي رغم ان المغرب يحتل الرتبة 13 من حيث الإنتاج
التقى احد المواطنين المغاربة ببائع السردين وبعد ان سأله عن الثمن طلب منه ان يزن له كيلوغرامين ولما انتهى البائع من الوزن مد السردين الى الزبون فأخرج هذا الاخير رزمة من الاوراق تشبه المال وقال للبائع…………………. يتبع
الحل هو مقاطعة هذه الأسماك إلى حين انخفاض ثمنها، مادام الاقبال و الطلب لازال على الأسماك فسيبقى الثمن دائما مرتفع
صبرو يساليو حكامنا الأعزاء مع إسبانيا وألمانيا وبوليزاريو باش يشوفو مشاكلكم , كولو البيض واصبرو
حين قرات ان شركة مغربية اشترت شركة امريكية لتعليب السردين،
علمت انه سيختفي من الاسواق، فالمواطن لا يدخل في المعادلة ابدا
مكاينش شي منزلة قد السماسرة والشناقة المغرب الدولة الةحيدة في العالم التي يسيطر عليها لوبيات الريع من المنتظر ايضا ان يشتكي شناقة الاضحية من كثرة الامطار هاته السنة ووفرة الكلء مما اضطر الفلاح الى الاحتفاظ بقطيعه ها العار ارفعو فقط الحواجز عن استيراد الماشية والاسماك الحولي لمخير ميفوتش 1500درهم وماوكلش في مطارح النفايات
ما كاين لا منزلة لا والو.السبب هو عودة لوبيات الوسطاء و السماسرية إلى عاداتهم بالسيطرة على الأسواق بعد إنتهاء عطلتهم الخاصة بعيد الفطر.الله ياخد فيهم الحق.
الحل هو السلعة لي غلات ماتشريوهاش.
انها مهزلة مخزنيية كيتسطاو على المواطنين البسطاء زيد في الدحاج زيد في الفواكه زيد في الحوت زيد في المحروقات زيد الماء والكهرباء طلق عصابات تسمي نفسها كرديانات تقطع الطرق على المواطنين بالقوة مع استعمال الكلام القبيح ومختلف مضاهر الجهل والتخلف لوبيات عقارات العفو الملايير عن طريق التحايل والنصب لتقديمها لزبناء شقق فاسدة ومغوشة مساحت ومواد بناء.ابناء تقدم كريديات بنسب 50 بالمئة فواءد دكاكين سياسية تفتح اسبوع كل سة سنوات بتاخد حصتها من الكعكة محاكم كلها نصب ونفود خدمات عمومية أصبحت من الخيال العلمي إنها فوضى عارمة بهاد البلاد اللهم كتر حسادنا فشل دريع لمدة عشرين عام في تسير البلاد.
عندنا في المغرب كل شيء تقريبا كيعض، ولي ما كيعضش سايري كيربي في سنينات باش يولي يعض، واش يا عباد الله اللحم عندنا أغلى من فرنسا، الحوت ديالنا تصطاده إسبانيا وتعلبه وتعيد إرساله إلينا بثمن خيالي، علبة صغيرة فيها شوية ديال الحوت والباقي زيت ب 10 دراهم!!!السكن تيعض، التليفون تيعض،الفنادق تتعض، فنادقنا أغلى من تركيا وإسبانيا وجودة الخدمات صفر!
جل المغاربة يحاولون اقناع أنفسهم بالغلاء باسباب واهية لا علاقة لها بالواقع, كلما ارتفع ثمن المواد نعزوه الى :
– المنزلة
– قلة الشتاء،
– الإضراب،
– العواشر،
– النقل،
وهكذا يقتنع بالغلاء من تلقاء نفسه…
أما الواقع فهو شيء آخر، اللوبي المتحكم في الأسعار، عدم المراقبة، الفساد، الريع، السمسرة…
للاسف سبب غياب خيرات البلاد هي كثرة بواخر الصيد الاسبانية التي تستغل مياه المحيط أكثر من 120 باخرة صيد
اخنوش بصفته وزيرا للصيد البحري يعدنا بالمناصب و الصحة بالمجان و الجنة على الارض فيما لم يؤمن للمغاربة سمكا بثمن مناسب رغم توفر المغرب على احد اكبر ثروة سمكية في العالم بشهادة الخبراء.
فلاحتنا اكلتها الحشرة القرمزية و البيوض و الناس في الشرق و سوس يعانون الجفاف و العطش و الاسماك اصبحت باثمنة لا تناسب الا الاغنياء و بدل ان يعتذر او بستقيل يغرقنا الاحرار بالوعود و كأننا لم نعش في هذا البلد 7 سنوات الماضية.
نتمنى ان تكون الحكومة المقبلة افضل و اكثر واقعية ايا كانت احزابها.
ايوى فين اسي اخنوش لي قال بلي غادي يخلص ههه الفوج الاول من الاساتذة ب7500 وغادي يعطي لابن الاول فالاسرة2000 يخرج دابا غير يخرج لنا السردين هههه ناكلوه هو لي قدينا على ثمنو من قبل ههه ولا لاغراض حزبية وشخصية ههه اما كاع مامسوق للمحتاج واخا ربي حبانا بخيرات البر والبحر اللهم بارك ولكن ماسمحنا للي حرمنا منها دنيا واخرة
يجب طرد السفن الإسبانية التي تنهب خيرتنا و الثروة السمكية المغربية
لا يمكن أن يكون للمغرب واجهتين للبحر تمتدان على آلاف الكلميترات وتعرف أسواقه نقص في التزويد بالسمك ويكون السبب هو تبديل المنزلة، وهنا نطرح التساؤل هل النقص تعرفه أسواق السمك في اسبانيا وباقي أوروبا أم أن السمك يتم بيعه في البحر للأجانب بالإضافة إلا الكم الهائل الذي يصطادونه بوسائلهم المتطورة، ويتركون أسواق المغرب خالية إلا من ما عافه هؤلاء الأجانب .
le prix du Poissons en Espagne Exemple SOLE et MERLAN entre 3 ET 4 euros le Kg avec un salaire minimum de 10.000 DH ( Au Maroc nous pays de poissons avec 3000 km de côtes ont l’achète en détail l’équivalent de 6 euros soit plus de 60 DH le Kg avec un SMIG net salaire minimum , misérable de 2500dh ( حلل وناقش )
السلام عليكم اسعار السمك مرتفعة لعدة اسباب منها العلف ديال السمك والملحة ديال البحر ارتفع الثمن ديالها ……
كاينين شي وحدين كيلومو الدولة على هادشي و هوما ماعرفين والو ان السبب لغلاء السمك هو المنزلة و الظروف المناخية اما الدولة ماعندها مادير من غير الى كانت كتحكم فالطقس ههههه
نحن في اسفي هذه الايام نقتني الاسماك باثمنة جد مناسبة ان لم نقل رخيصة للغاية مع توفر العرض وقلة الطلب اسماك ممتازة وكل الانواع باثمنة رمزية ولله الحمد الكروفيت 35 درهم الموستيل 30 درهم تازناخت 15 الحداد 35 سيغاغ بياسة كبيرة 80 بولغراير 70 السمك 5 دراهم والحمد لله رب العالمين ومن اراد زيارتنا مرحبا به على الرحب والسعة
السبب الحقيقي هو نهب سفن الاتحاد الأوروبي لخيراتنا واستنزاف ثرواتنا .
أخنوش الذي أصبح يعد المغاربة بتشغيل الملايين و تأسيس صندوق الزكاة لماذا لا يخفض في أثمنة الأسماك والمحروقات ؟
الملاحظ ان لا احد يتحدث عن سعر اللحوم….الانظار كلها متجهة الى الاسماك وكان الدولة هي التي تتاجر فيها….المبدأ واضح = كل شيء غلا سعره على المواطن ان يتجنبه ليستريح ويرح غيره.شخصيا اعتبرها تجارة كباقي الانشطة التجارية….الثوم وصل سعره الى 60 درهما….حاليا سعره لا يتعدى 10 دراهم وهو طري لم يجف بعد…..هكذا التجارة.وعلى المواطن ان يومن بتقلباتها…..اللحوم يصل سعرها الى اكثر من 80 درهما للكيلو ولا احد يشتكي.والضجة قائمة على السمك . قلت واكرر اذا ارتفع سعر مادة من المواد على المواطن ان يتجنب اقتناءها وينتهي الامر.
Le Maroc est membre de l’organisation maritime internationale, il doit plaider pour des augmentations des produits de la pêche notamment pour rentabiliser plus le secteur au niveau mondial
L’objectif est double, la consommation en générale augmente un peu partout, si on se réfère aux statistiques(consommation de poissons en 2030), de même que la rentabilité
Quoiqu’il arrive c’est source de plus de devises à l’international
كل المشاكل سببها تخلف الشعب، المواطن يسأل عن تمن السرديل،فيجده ب 15 درهم للكيلو، فيطلب منه الزبون 2 أو 3 كيلو، أليس هادا تخلف؟ كأن الزبون راض عن التمن، العقل والمنطق هو مقاطعة جماعية للسلع، سياية غاندي لمقاطعة السلع، فنحن كمواطنين أصبحنا نعيش الشتات، وأصحاب السلع متفقين ويجب أن يكون العكس
المنزلة لي شفنا اليوم هما المضاربين وكروش الحرام لي معيشين المواطن في الذل الحوت تانشوفوه غي المارشيات والتلفزة تانكتافيو بالسردين والسطون الله يغبر ليكم الشقف
أحسن حل هو مقاطعة الأسماك بكل أنواعها حينها يشوفو الشناقة و السماسرية شي جهة أخرى كل هدا سيجعلها تعود لثمنها العادي
En regardant les prix du poissons dans mon pays qui est l’un des grands producteurs de poissons, je me demande si vraiment les côtes appartiennent à notre pays ou ils sont la propriété d’autres pays, je me demande aussi si je vis au Maroc ou au Mali ou Niger ou Tchad où il n’y a pas de mer
لماذا الشكوى من ارتفاع الاثمنة بالكلام اعظم و احسن طريقة الشكوى هي ترك السمك يفسد حيث هو إلا ماكليتش الحوت اش غادي يوقع