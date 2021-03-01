أسعار المحروقات ترتفع في المغرب .. ونقابة تُحمل المسؤولية لحكومة بنكيران

تزامنا مع الزيادات في أسعار زيوت المائدة خلال الأيام الماضية، عرفت أسعار المحروقات بالمغرب زيادات جديدة تتجاوز نصف درهم في بعض محطات الوقود؛ وهو ما دفع كثيرا من المواطنين إلى التنديد بهذه الزيادات، داعين الحكومة إلى التدخل لمراقبة القطاع.
وأكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وجود زيادات في الأسعار مع بداية فاتح مارس، مشيرا إلى أن سعر الكازوال والبنزين للتر الواحد عرف زيادات تتراوح بين 33 و35 سنتيما.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن أغلب محطات بيع المحروقات في المغرب ستطبق، ابتداء من ليلة اليوم الاثنين، هذه الزيادات الجديدة، مع وجود بعض الفرق حسب شركات التوزيع.
من جهته، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الزيادات في سعر المحروقات بين الفينة والأخرى هو إشكال منذ تحرير حكومة عبد الإله بنكيران للأسعار، مشيرا إلى أن الثمن حسب التركيبة القديمة لا يجب أن يتعدى 8.08 دراهم للتر بالنسبة إلى الكازوال.
ووصل سعر الكازوال، وفق ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، على مستوى الرباط سلا اليوم الاثنين، 8.97 درهما للكازوال، و10 دراهم للبنزين، أي بزيادة بحوالي نصف درهم مقارنة مع الأيام الماضية.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لهسبريس، أن الواضح أن “لوبي المحروقات هو أقوى من الحكومة والبرلمان ومجلس المنافسة”، مضيفا أن “المتحكمين في هذا القطاع يطبقون الأسعار كيفما يحلو لهم”.
وحمل الحسين اليماني المسؤولية إلى حكومة حزب العدالة والتنمية، وخصوصا رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والذي عمد إلى تحرير أسعار المحروقات سنة 2016.
وفي هذا السياق، ندد المسؤول النقابي ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس، بـ”استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين وخصوصا البسطاء”.
ويثير ملف شركات المحروقات، منذ سنوات، جدلا سياسيا كبيرا في المغرب؛ فقد كان الملك محمد السادس قد دخل على الخط بتعيين لجنة تضم موظفين سامين، للنظر في هذا الملف المرتبط باحتمال وُجود “تواطؤات بين موزعي المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب” بخصوص الأسعار المطبقة.
كما سبق لمجلس المنافسة أن أعد تقريرا كشف فيه أنه “رصد وجود مُمارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة والأسعار”. وتضمنت الوثيقة الصادرة عن المجلس ذاته توصية بـ”إصدار غرامات مالية في حق الشركات المخالفة تصل إلى 8 في المائة من رقم معاملاتها”.
و الحل ساهل نتافقوا كاملين و نقاطعوا المحطات اللي زادو في السعر و نتحولو للمحطات الاخرى و سالا الفيلم .
الله يأخذ الحق فبنكران ورباعتوا .
في العالم كله عندما يحرر قطاع ما تنزل الاسعاروالا في المغرب كلما حرروا زاد السعر بشكل مهول
ويقولي شي واحد سير تصوت على من اصوت على من يشربون دمائنا
attention!! le people est déjà sur ses nerfs, on risque d’avoir une situation explosive avec toutes ces hausses de prix et diminution des revenus. allah ye 7fad ou safi.
كل يوم نزداد يقينا على أننا دولة مسيرة وليست مخيرة !!
يبقاو زيدو زيدو شي نهار لقاو الشعب زاد خوا البلاد
خليها ليكم وحدكم ديرو فيها ما بغيتو
لقد جاء ليدمر القدرة الشراءية للشعب المغربي ويقضي على الطبقة المتوسطة ويدمر التعليم والصحة والوظيفة العمومية سدل لحية النفاق واستغل الدين ابشع استغلال ليمرر كوارثه وسماها الاصلاح .لقد تواطا التمساح مع التماسيح ملابل تقاعد حرام وسحت والضحية هم ابناء الشعب ماذا اقول لك يا س بنزيدان ؟ انت وحزبك حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. .
الله اكبر اشكاتسناو لمغاربة ازيدر ليكوم فلعمر
اكن ما كانش المغاربة عندهم الفلوس كما يزيدو فالبيترول السيارات اكثر من المواطنين وكلشي كيشري و ديما ناشكاو
ما على الشعب إلا الخروج إلى الشارع واستئناف حراك 20 فبراير، فالحقوق تنتزع ولا تمنح
جيوب المواطنين تحترق وعليه فإننا ندعوا إلى مسيرات احتجاجية ضد الزيادات التي عرفتها الزيوت والبيض والمحروقات فقد وصل السيل الزبى….. اللهم ان هدا لمنكر …. اللهم ان هدا لمنكر……
المغرب على حافة مظاهرات او الهاوية ترقبوا فقط …..
انها من ثمار الاشجار التي غرسها رئيس الحكومة السابق . والذي يهدد حاليا بتجميد عضويته في الحزب بسبب المصادقة على تقنين الكيف والتطبيع مع اسرائيل من طرف الرئيس الحالي للحكومة. ذهب رئيس الحكومة السابق …ومخلفاته ستبقى سارية المفعول. وما على المواطن الا الأداء وتحمل نتائج القرارات السابقة .
ياربي شوف من حال المواطن المغربي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ♀️
لي كايرضا بالدل مايستاهلش إعيش بالعز
المقاطعة (آخر حل عندنا) باش نوقفو اللوبيات الفاسدين اللي خرجو على البلاد من زمان عند حدهم أتكلم مع (الشعب الدرويش) اللي باغي إعيش مواطن حر ماشي مواطن مدلول
اللهم ان هذا منكر وفين غادين بينا واقهرتونا الله ياخد فيكم الحق وابن كيران الله ياخد فيك الحق فين واصلتينا انت ترفل في النعيم ورميت المواطن في الجحيم
واش بغيتو تحمقوناااا؟ زيادة في الزيت فالمواد الغدائية فالبنزين…زيادة.زيادة. بغيتو تنقصو من الصبر ديالنا ؟
يرفعون الأثمان لرفع مداخيل الضريبة لصرفها على كرة القدم فلقجع عندو 4 مستشارين (نيبت،زاكي،طاوسي،فتحي جمال) وكل واحد خاصو خلصة سمينة +100 مليون لمدرب المنتخب الأول وبلا مانسا 60 مليون بريم لكل لاعب من المنتخب المحلي (34 لاعب رغم أن باقي المنتخبات شاركت ب 23 لاعب) و 120 مليون لمدربهم وعندنا الزهر منتخب الشبان تقصى
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
زيدو وزيدو على المغاربة افرغوا جيوبهم وأزموا معيشتهم .. الزيادات في كل شىء وانا اتسائل اين يذهب كل هذا المال كل هذا الفوسفاط والسمك والمعادن الثمينة واموال المهاجرين والسياحة والى غيرها .. المغرب من اغنى دول العالم بسبب ثرواته الفلاحية والسمكية والمعدنية وكل هذا يذهب ولا ندري من يستفيد منه ولكن الحقيقة الظاهرة هو ان المغاربة من افقر دول العالم والفساد المستشري والله لا يوجد في اي دولة حتى مصر بطاغيتها السيسي لايوجد فيها الفساد الموجود في المغرب .
دويو علينا وجيز علينا ،الحق ولله ،حتى هنا في إسبانيا الزيت تزاد و المحروقات كذلك
سبب هذه الزيادات هو ضهور نوع جديد من المافيا المحروقات و اغلاق مصفاة البترول لاسامير المعيار لتحديد ثمن اللتر الواحد.
مسكين هاد بنكيران او العثماني حيط قصير، لحاجة لوقعات إلصقوها فيهم، واخا سباب هاتشي كامل هو سي أخنوش،
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم إن هذا منكر
هههه الان تشكون الشعب هو من اراد بن كيران للمرة الثانية ومكنه من الفوز للمرة الثانية والان يشكي عجبا فوالله ان هذا الشعب ليستحق اكثر من هذا لولا لطف الله بنا واعفاء ملك البلاد للمسمى بن كيران لو بقي فينا بن كيران رئيسا للحكومة لادخلنا السجن كافة والله ان لاشكر الملك على ازاحته لاكبر مجرم على وجه الارض اسرائيل ارحم منه بنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي حزبه الى يوم الدين
ثمن المازوط 6 دراهم زائد 3 دراهم للجمارك ليصبح تقريبا 9دراهم
حكومة العتماني ماشي بن كيران؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صححوا مقالكم هذه حكومة العثماني وليست بحكومة بنكيران الله يحفظنا منها !!!!!!!
الزيادات ستمس كل شيء . وذلك بسبب ارتفاع التضخم بسبب الجائحة .
والتضخم هنا هو زيادة في الاسعار في كل شيء .
وهذا يحدث على الصعيد العالمي . باستثناء اوربا وامريكا والدول القوية اقتصاديا حيث تمتص الحكومات الزيادات لذلك يحس المغاربة بالمهجر باستقرار الاسعار بل انخفاضها وياتون ويقارنون اسعار المغرب باوربا .
نحن دول مستوردة نستورد جل المواد الاساسية ٥ي الصناعة الغذائية ونستورد النفط والغاز . وبحكم التبعات المترتبة عن منحة انعاش الاقتصاد التس تمت بامريكا فالعالم باسره يسير في اتجاه الارتفاع والزيادة في الاسعار وانتعاش الطلب على المواد الحيوية . والخاسر هو الدول المستوردة مثل المغرب .
هادشي كلشي راجع لارتفاع اسعار النفط عند الاستوراد من الدول الخارجيه
أهناك مصيبة لم يكن ورائها بن كيران و إخوانه من شياطين الإنس؟ ستبقى مصائبهم و خذلانهم تتبعهم حتى في قبورهم لأننا لم ولن نسامحهم عما فعلوه بنا.
نطالب س العثماني بالظغط على لوبي المحروقات بالتراجع عن هذه الزيادات لانها تمس بالدرجة الاولى جيوب البسطاء،حسبنا ونعم الوكيل فيهم.
قاطعو كذالك الوقود واستعملو عربات الخيول و الحمير للتنقل وهكذا الدول تتقدم وانتم تعودن الى عصر الحجري ..للتنبيه …لتر المازوت الجزائري 30 دينار …اي 2.5 درهم مغربي الله يكون في عونكم و عاش الملك
المقاطعة هي الحل الوحيد مع هاد المسؤولين والله يخد الحق
هذه إثباتات تعطينا فكرة بأن البلاد فيها التسيب .لبغ ايزيد لا يجد في طىريقة اي عرقلة و اي حساب .
لا حسيب و لا رقيب . لا حكومة و لا أحزاب و لا جمعيات تمثل و تدافع عن الشعب .
فقط وجدوا ليدافعوا عن مصالحهم الشخصية .لأنهم بكل بساطة كلهم مقاولون ووجودهم في المناصب فقط لتسهيل الطريق على مشاريعهم .ولكن العيب كل العيب فينا عندما يأتيك مقاول بأن تصوت عليه مذا يعني ؟السنا مشاركين جميعا في الجريمة ؟
زيادة في الزيت
تمديد الحظر والاغلاق
ودابا زايدين في المحروقات
اشنو بغيتو الحمد لله الهواء بيد الله تعالى
حسبنا الله ونعم الوكيل
بالنسبة لسي بنكيران ورباعتو لي كانوا وراء هذه الزيادات من خلال سياستهم الغاشمة لضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، فنحن نقول الله ياخد فيهم الحق أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، أما بالنسبة للوبي المحروقات، فلن يكون أقوى من إرادة الشعب، وخير وسيلة للردع هي المقاطعة ثم المقاطعة الممنهجة.