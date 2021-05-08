أسعار تفضيلية وتكنولوجية مكلفة تهدد إستراتيجية الطاقة الشمسية بالمغرب

بعد خمس سنوات من إطلاق أول محطة للطاقة الشمسية في ورزازات، يراكم هذا المشروع الضخم إخفاقات ويحصي خسائر كبيرة. ولعل منع المسؤول الأول عن المشروع من مغادرة المغرب كانت النقطة التي أفاضت الكأس عن حيثيات هذا الملف.
في الـ29 من شهر مارس الماضي، لم يكن مصطفى بكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، يتوقع أن يتم منعه من مغادرة التراب الوطني للسفر إلى دبي للمشاركة في استعدادات الجناح المغربي في معرض “إكسبو دبي”.
وراج عقب هذا المنع أن هذه الخطوة تأتي بسبب تحقيق جار حول سوء تدبير كبار المسؤولين في الوكالة المعروفة باسم “مازن” المسؤولة عن أهم المشاريع في عهد الملك محمد السادس، حسب تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.
جرى تدشين مركب الطاقة الشمسية “نور” الواقع نواحي ورزازات، الذي يضم أربع محطات بسعة 580 ميغاواط، سنة 2016 من طرف الملك محمد السادس وبحضور وزيرة البيئة الفرنسية السابقة سيغولين، وتم تقديمه كواحد من أكبر المحطات في العالم ستسمح للمغرب بتخفيض تكلفة الكهرباء.
وذكرت صحيفة “لوموند” أن المملكة تستورد أكثر من 95 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، وحددت هدف تحقيق 42 في المائة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة (طاقة شمسية كهرومائية وريحية) في سنة 2020، ثم 52 في المائة في سنة 2030، كما تعهد المغرب بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 32 في المائة في أفق 2030.
لكن بعد خمس سنوات من افتتاح المركب، تتزايد التأخيرات وتتفاقم الخسائر. في نهاية سنة 2019، بلغت الطاقة المركبة من الطاقات المتجددة 3701 ميغاوات ما يمثل 34 في المائة إجمالي القدرة، وعلى الرغم من أن “مازن” حصلت على قرض بـ20 مليار درهم من عشرات المؤسسات الدولية بضمان من الدولة لتمويل “نور” فإن عجزها يتضخم بشكل خطير.
وقال أحد المتخصص في مجال الطاقات المتجددة إن وكالة “مازن” حازت جميع اختصاصات التنمية المستدامة وأصبحت قوية للغاية، وأضاف: “كما هو الحال مع أي مشروع ملكي كبير، فإن قانون الصمت هو السائد؛ لأن الجميع كان يعلم أن المشاريع متأخرة عن موعدها وتكلف الكثير، لكن لم يجرؤ أحد على المحاسبة”.
في يوليوز من سنة 2020، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي نقديا بشأن التحول الطاقي في المغرب ورد فيه أن محطات توليد الكهرباء نور1 و2 و3 تكلف وكالة “مازن” ما لا يقل عن 800 مليون درهم في السنة.
وفي شهر أكتوبر من السنة ذاتها، جاء في بلاغ للمجلس الوزاري أن الملك محمدا السادس لاحظ عددا من التأخيرات في تنفيذ هذا المشروع الضخم ولفت الانتباه إلى ضرورة استكمال هذا المشروع الإستراتيجي في الوقت المحدد.
ومنذ ذلك الحين، ظل مصطفى بكوري صامتا، وتقول “لوموند” إن أطر الوكالة طلب منهم عدم التحدث إلى وسائل الإعلام.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أحد أسباب العجز التي تواجهه الوكالة مرده إلى التعريفات التفضيلية التي تفرضها، حيث تبيع الكهرباء للمكتب الوطني للماء والكهرباء بسعر أقل من تكلفة الإنتاج.
وحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن تكلفة إنتاج كيلو واط واحد من الكهرباء في الساعة في محطة نور 1 تصل إلى حوالي 1,62 درهما؛ لكن يباع للمكتب الوطني للماء والكهرباء بـ0,85 درهما.
تقنية الطاقة الشمسية المركزة
لكن الانتقاد الرئيسي الوارد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، يتعلق باختيار التكنولوجيا؛ فمركب نور لا يتكون من ألواح كهروضوئية بل من مئات الآلاف من المرايا المنحنية التي تعكس أشعة الشمس، بالتالي فإن الطاقة الشمسية المركزة تمكن من تخزين حرارة النهار وتوفير الكهرباء في المساء عندما يصل الاستهلاك إلى ذروته.
وحسب تقرير صحيفة “لوموند”، فإن التكنولوجيا المعتمدة في مركب نور باهظة الثمن مقارنة بالألواح الكهروضوئية التي شهدت انخفاضا في الأسعار بنسبة 80 في المائة في أقل من عشر سنوات.
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه حول الموضوع أن “تقنية الطاقة الشمسية المركزة، وعلى الرغم من ميزة التخزين، نظل مرتفعة الثمن نسبيا ولم يعد لها ما يبررها في المستقبل”.
ورغم ذلك، وقع الاختيار مرة أخرى على تقنية الطاقة الشمسية المركزة التي تم دمجها في الألواح الشمسية التقليدية في مجمع نور ميدلت الذي تأخر إطلاقه.
وتختم الصحيفة الفرنسية بالإشارة إلى أن مصطفى بكوري، بالإضافة إلى رئاسة وكالة “مازن”، فهو يوجد على رأس جهة الدار البيضاء سطات القلب الاقتصادي للمملكة منذ سنة 2015، كما سبق أن ترأس حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس لقطع الطريق على إسلاميي حزب العدالة والتنمية.
هذا هو مشكلنا في المغرب …كانزربوا ولا نخطط جيدا ولا نملك رؤية مستقبلية ،و الأشخاص الذين يتواجدون في أهم المناصب لا يهمهم الوطن ،تهمهم مصالحهم الشخصية فقط …علينا حقا أن نعرف أن الأولوية هي محاربة الفساد والريع والمحسوبية ..بدون ذلك فلا يمكن لأي استراتيجية أن تنجح ،إنها معادلة رياضية ،الإناء المثقوب لن يملأ أبدا…
الملاحظ في المغرب يبحثون عن الناس عندهم أحسن الدبلومات لإعطائهم مناصب كبيرة و مهمة و تسيير ميزانيات ضخمة و ينسون أهم معيار للنجاح أهم حتى من الشواهد و الخبرة و هو الأخلاق و روح المواطنة و المسؤولية ، لذلك يعرفون المشكل و يسكتون عن الحل ، متأكدون أن المشروع سيغرق في الديون و يكررون نفس الأغلاط في المشروع الذي يليه كأن شيئا لم يقع.. لا حسيب لا رقيب و لا حول ولا قوة إلا بالله ..
المشاريع الضخمة و لو كانت ملكية يجب تكون محط متابعة و تقويم خطوة بخطوة عند بروز اي مشاكل او خسائر محتملة و هنا اظن ان مستشاري جلالته يجب ان يكون لهم حضور في التتبع و تبليغه بكل الصعوبات او سلبيات اي مشروع كما ان المسؤولين الحكوميبن يجب ان يرفعوا تقارير عن وضعية المشاريع و صعوباتها للجهات العليا حتى لا يتكرر نفس السيناريو في مشاريع مستقبلية
إستثمار بهذا الحجم ويخطئون في أمرٍ بسيط كاختيار الجهاز الملائم,المال ليس بديلا للعقل ، غار حيت غالي يكون حسن .
وباكوري وشمن باكوري هذا، كن غير بقى فالباكور والكرموس ديالو، أش داه لشي طاقات متجددة، لكن العيب ماشي فيه، العيب فلي اقترحو على الملك باش يشغل هاد المهمة، بحال هاد المنصب خصو شخص خبير فالمجال ويكون متفرغ للمسؤولية، ماشي سياسي فاشل رئيس جهة فاشلة
ما دفع الباكوري لاختيار هذه التكنلوجية الالمانية الجديدة والمكلفة امرين اثنين.. الاول هو الاطار القانوني الذي يجعل من شخص واحد دون رقابة قبلية يصرف المليارات وهو يعلم انه لا حسيب و لا رقيب على المال السايب وانه في النهاية من سيتحمل الكلفة هو الشعب المغربي الشقيق الذي سيشتري الكهرباء والذي ينظر اليه كبقرة حلوب لتضخيم الارباح.. الامر الثاني هو وجود هذا النوع من النخبة المبيوعة التي يتم تكليفها بمهام اكبر منها من دون مواكبة ولا مراقبة تمكن من التدخل في الوقت المناسب.. وهذا يعني ان علاقاته مع الالمان كلفتنا فشل مشروع وطني و مليارات و سنوات لا تعوض.. في حين ان الالمان ربحوا التجربة فينا وعلموا ان هذه التكنلوجيا غير فعالة مما دفعهم لاقتراح تكنلوجيات اخرى غير مكلفة على دول منافسة لنا..
الباكوري مسؤول نعم.. لكن السيستيم باش كان خدام ديال المافيا هو لي خاصو يتبدل.. وسريعا.. لانه هو عنوان الفشل..
ce mr bakouri n’est pas dynamique vous n’avez qu’a voire casablanca comment elle est devenue il ne mérite pas d’étre ni a casa ni a masen parfois les diplomes ne suffisent pas
المغرب أصبح مؤخرا كالجزائر كل المشاريع الضخمة التي تكلف ميزانيات كبيرة تبوء بالفشل لأن الدراسة القبلة غير واقعية و غير شفافة و الساهرين على إدارة و تنفيذ المشاريع ليسوا في المستوى ، نور أكبر محطة في العالم نعم، لكن فقط من ناحية الحجم و الكلفة، الفلوس موجودة اللي عندو شي فكرة و يحلم يحققها ميخممش فلوس الشعب كاينة.
المغرب دوووولة لكن ليست دولة مؤسسات كما يطبل إعلامنا الوطاااااااااااني . اموال تبذر لكن في صمت لأن المشاريع ملكية اششششششش خفضوا الصوت غير بالشوية، راها ملكية
فعلها الباكوري ، يا الباكور ، هذا ما يحدث حينما تسند المسؤوليات لغير أهل التخصص ، فيتم اسناد المسؤوليات وفق معيار الولاء والصداقات .
التكاليف تنتج من صيانة المرايا الشمسية الضرورية للحفاظ على المردودية كان يجب استخدام تقنية الالواح الشمسية رخيصة التكلفة والصيانة ويتم تخزين الكهرباء بواسطة استخراج الهيدروجين من الماء ثم حرقه فيما بعد لتوليد الكهرباء ومع ذلك تساهم هذه المحطات في نسبة الكهرباء المستدامة بالمغرب مما يرفع تنافسيته الصناعية المشكلة لدينا اننا نفضل مكاتب الدراسات الاجنبية والتي توجه في الغالب دراساتها نحو بعض الشركات
عجيب أمرك ياوطني، يمخرون الميزانيات ويتملصون من المسؤلية بطرق ملتوية، الباكوري سبب إفلاس صندوق الإيداع والتدبير الذي غطى خسارته من جيوب المواطن والمتقاعدين بملايير الدولارات وليس الدراهم، والآن سيقيض المواطن مرة أخرى ليؤدي الخسائر الآنية من الضرائب، والمستقبلية بالزيادة في أسعار الكهرباء وسيكافىء المسؤل عن كل هذا بحسابات صخمة وبمتلكات لا تعد ولا تحصى، ويرقى إلى منصب آخر
الفساد الذي يمثله المسؤولون عن هذا القطاع هو السبب بدون لف ولا دوران السرقة والغش وتهريب الاموال الى بانما اليس كذلك السي الباكوري فضحتنا وشوهت صورتنا امام العالم وانت تاكل اوموال الفقراء دون خجل
Un pays à la dérive et un état en faillite !!
A cause de la gouvernance catastrophique et des choix calamiteux (tgv nor)
qui demandent des milliards alors que la majorité des citoyens vivent dans la misère!
C’est le résultat du manque de la démocratie et de l’état de droit !!
Les responsables s’en fichent des votes des citoyens car ils ne sont pas élus !!
كنت قد قلت منذ بضع سنوات على هذا المنبر ان اختيار تخزين الحرارة المركزة المعتمدة على المرايا اختيار سيء لأنها تقنية قديمة جامدة من الناحية التكنولوجية و لانها مكلفة و مردوديتها قليلة بالمقارنة مع تقنيات اخرى كخلايا السيليكون و النحاس التي تعرف تطورا يوميا…
انشاء 5 محطات ضخمة بنفس التكنولوجية خطأ استراتيجي جسيم ويسائل مسؤولي مازن عن المعايير التي اعتمدوها ليس فقط لإختيار هذه التكنولوجيا التي اكل عليها الدهر و شرب و لكن فيما يخص تفويت صفقات توريد الألات و الاجهزة…وكأن احد ما اتفق على انقاد شركات انتاج تلك الالات بعد ان كانت في طريقها الى الافلاس…
هل هناك فساد في مازن…؟؟
بالتأكيد… فالأمر واااضح جدا.
هناك تقنيات جديدة و عالية المردودية تعمل على تخزين الطاقة و على تحويلها..ليس فقط بتكلفة بخسة و لكن ايضا انها تكنولوجيا رخيصة و لا تحتاج الى الكثير من التجهيزات الثقيلة.
كما اقول دائما…المشكلة الكبرى هي ان الملك محاط بمجموعة من الاشخاص بعضهم يخفي عليه الحقائق و البعض لا يشير عليه بما يجب فعله حقا..خيانة ثقة الملك خيانة عظمى..لأنه يجعل الملك في موقف محرج.
وعلى العقاب ان يكون شديدا.
مشروع له كامل مواصفات النجاح لكن كان ينقصه التدبير الديمقراطي ….
المغرب لازال تحت الهيمنة الفرنسية وكل مسؤول عاق عن امه فرنسا فهو مفقود . كلنا نتذكر قضية مشروع القطار مراكش أكادير.
القن كان لا يمكنه التبضع إلا من متجر الاقطاعي ولا يطحن إلا في مطحنة سيده….
قالتها ليكم من زمان، أن هدا المشروع فاشل وسيتسبب في خسائر مالية كبير، السبب بسيط لا يمكن لمشروع فرنسي أن ينتج قيمة مضافة ، جميع المشروعات الفرنسية فاشلة ومكلفة .
دافعي الضرائب في النهاية هم من يدفع تمن هده الحماقات .
كل المشاريع الفرنسية فاشلة، وغير قادرة على المنافسة بدون دعم وامتيازات في السوق المغربي على حساب القطاعات الأخرى.
يجب أن يحاسب كل المسؤولين الفاشلين أو الاغبياء الذين قدموا جدوى هدا المشروع الفاشل للملك
إذن أصل المشكل يمكن أن نلخصه في جملة أو جملتين وهما سوء التسيير وعشوائية الحكامة. زِدْ عليهما مصيبة الإنفراد بالقرارات وعدم إشراك ذوي الإختصاص المتشبعين بالوطنية الحقة والغيرة على مصلحة البلاد ، وقلة الوضوح لا في الأهداف ولا في الوسائل ،وعدم إرساء آلية للتتبع والمراقبة المستمرة الكفيلة بإصلاح أي أعوجاج في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان كما هو الحال الآن. المشاريع من هذا الحجم لا يجب أن توضع بين أيدي كل من هب ودب، بل يجب أن توضع بين أيادي آمنة ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن لا وجود لِأيادي آمنة على وجه الإطلاق دون مراقبة مستمرة ومحاسبة صارمة وتتبع عن قرب.