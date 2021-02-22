أسعار "زيت المائدة" تشعل جيوب المغاربة

عرفت أسعار زيت المائدة لمختلف العلامات التجارية في المغرب ارتفاعا كبيرا، منذ أيام قليلة، هم جميع الأحجام والأنواع؛ وهو ما أثار موجة احتجاج رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتبر زيت المائدة من المواد الأساسية في المطبخ المغربي؛ فهي تدخل ضمن إعداد مختلف الأكلات بشكل يومي، ويرتفع الإقبال عليها بشكل كبير في المناسبات وخصوصا في شهر رمضان.
وهمت الزيادة درهمين بالنسبة إلى سعة لتر واحد، و10 دراهم بالنسبة إلى سعة خمسة لترات، وهي زيادات فاجأت أصحاب محلات البقالة حيث رفض بعضهم اقتناءها لاقتناعهم بأنها لن تباع في ظل الزيادة الكبيرة.
والملاحظ أن الزيادة في أسعار هذا المنتوج طُبقت من قبل جميع الشركات، وهو ما قد يحيل إلى وجود اتفاق ضمني بينهما؛ وهو أمر يعتبر غير قانوني، ويخالف منطق المنافسة والسوق.
ولم يتسن لجريدة هسبريس الحصول على تعليق حول أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة من قبل عدد من الشركات المنتجة لهذه المادة، إذ أن أغلب مسؤوليها لا يردون على طلبات الإفادة.
في المقابل، دعا عدد من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة هذه المنتجات بسبب هذه الزيادة الكبيرة والمفاجئة. كما دعوا الحكومة إلى التدخل العاجل والحاسم من أجل حماية المستهلكين.
هل تعلم ان طاجين بملعقة زيت البلدية خير من كأس زيت الانتهازيين
هناك حل بسيط. فكما ترخص الدولة لدخول المواد الاليكترونية والمفرقعات واللعب. والملابس والاحدية .. فلتسمح للتجار المغاربة بإدخال زيوت المائدة من الصين وخاصة زيت الذرة
“زيت المائدة” وطنية و تفكر في مصلحة الفقراء لهذا قامت برفع الأثمنة في هذه الظروف، لتتجنبوا كمواطنين استهلاك هذا النوع من الزيوت، لأنه سم حقيقي.
اصلا هذه الزيوت مضرة بالصحة تسبب القلب والشرايين.
استعملوا زيت الزيتون للطبخ
المرجو من جميع المغاربة مقاطعة هدا المنتوج.
زيادة في الزيت بهدوء ثم بعد ستليها زيادة في السكر ثم زيادة في الشاي ثم زيادة الدقيق ثم زيادة في الغاز .
كل هذا في هذه الجائحة اللتي شردت الاف الاسر ,منهم من يتسول في الشوارع ومنهم من مرض ومنهم من انتحر, هذن دليل بان من يسيرون لا يشعرون بالمواطن
يجب مقاطعة الزيت حتى نكبح جشع جميع الشركات…..والرجوع الى زيت الزيتون الطبيعي ..وهو نافع صحيا. ثم ثمنه معقول….الانسان الفقير هو أخر حاجة يفكر فيها اصحاب الشركات…اين هي الحكومة وجمعية حماية المستهلك….في سبات عميق في هدا العصر…….المقاطعة المقاطعة والبحت عن الحلول
المقاطعة المقاطعة هدا ما يسمى اتفاق الاحتكار اين الدولة ناعسة حتى تنوض قربالة 10دراهم زيادة قمة العبث
راه والله العظيم حشوما عليهم واش بنادم ما خدام والحظر والديون وسادين عليه كل الطرقان باش يسترزق وتهلكوه بهاد الزيادة اليوم الزيت وغذا لحليب والسكر واتاي ؟ راه هادشي لا يبشر بخير البعض كيتنعم والبعض كيمون بالحرقة بحلاش اوكل وليداتو طرف الخبز حلال . ارحمونا ارحمكم الله ما تكونوش انتوما وكرونا علينا …يارب رحمتك ولا جول ولا قوة الا بالله
لنقاطع كل الشركات المنتجة لهذه الزيوت والله يجعل البركة في الزيت البلدية
اختيار الوقت المناسب في زيادة أتمنة الزيت
لك الله أيها المغربي في انتظار العدل الإلهي. حسبنا الله ونعم الوكيل..
هذه زيادة غاديا يحسو بيها الطبقة الفقيرة ام الطبقة الغنية هنيا عندهم بالله عليكم حشمتو ولا محشمتوش تزيدو 10 درهم في دقة والناس يالله بدات كتفيق شوية من هذا الازمة كين لي باقي مخدامش واش حشمتو ولا لا مزيان اللهم زيت العود ولا سم ديل الزيت الحمد الله كين زيوت خفيفة من كوليسترون بأقل الثمن الله يهديكم
دائما هناك تواطؤ الشركات على المستهلك الضعيف لإضعاف قدرته الشرائية.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مجلس المنافسة شبح يتقاضى رواتب ضخمة من المال العام ليصمت على هذه التجاوزات.
أمثلة كثيرة تدل على أن هذا المجلس شبح لا يحرك ساكن في الكثير من القطاعات نسرد منها قطاع الإتصالات، قطاع المحروقات ووووو.
هذا إنجاز من إنجازات الحكومة و سي العثماني غادي غبر كيف العادة ، برافو ما علينا إلا نصفقو عليهم لاحقاش عشنا معاهم الراحة التاااامة و وفرو لينا كل ظروف العيش الكريم
سيرو الله يعطيكم العز أما الذل راكم غارقين فيه
الزيادة ليس وقتها في ظل أزمة كل الأسر المغربية، الكل يزيد في الأثمنة بدون حسيب أو رقيب
عدم الشغل عند البعض على اثر الجاءحة. واالعاءلات المعوزة في فصل بارد لا يرحم ..تقوم شركات بالزيادة في ثمن زيوت المائدة. بدون سابق انذار وكاننا في غابة الكل يفعل ما يريد وعلى مسمع من حكومة العار التي في الوقت الحاضر لا يهمها من المواطن شيئا سوى الانتخابات المقبلة…فدرهمين في اللتر الواحد من الزيت صعب على من لا يعمل وليس لديه حتى الدرهم الواحد..وله اطفال …سيقولون بان ثمن حبوب الصوجا غلى ….وبدونه ليست هناك زيت……تحاولوا شوية على المسكين….
الزيادة في زيوت المائدة تم العمل بها قرابة الشهر وتمت باتفاق جميع الشركات كأن الدولة غير موجودة ودون أن تبدي الحكومة أية ردة فعل وهو الذي يدل أن هذه الشركات لا يهمها إلا الربح ولو كان على حساب الاستقرار الاجتماعي .. يجب أن يستعمل المواطن سلاح المقاطعة كما فعل سابقا مع افريقيا ودانون وسيدي علي وستجد هذه الشركات المتوحشة تتوسل للمواطن