أسماء انتخابية وازنة تسند الاتحاد الاشتراكي في جهة مراكش

يقوم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة مراكش آسفي، هذه الأيام، بتحركات واسعة لاستقطاب عدد من الوجوه السياسية للمشاركة باسمه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وشرع رفاق إدريس لشكر، الكاتب الوطني للحزب، في عقد لقاءات مع وجوه بارزة على مستوى الجهة قصد استقطابها للترشح ضمن لوائحه، معولا عليها لكسب مقاعد في الانتخابات التشريعية.

واستطاع الاتحاد الاشتراكي أن يستقطب رئيس بلدية قلعة السراغنة نور الدين آيت الحاج، من حزب الأصالة والمعاصرة، لترشيحه وكيلا للائحة “الوردة” في الانتخابات المقبلة.

وأكدت مصادر بإقليم قلعة السراغنة أن ترشيح المحامي أيت الحاج على رأس لائحة الاتحاد، من شأنه أن يمنح للحزب مقعدا برلمانيا، بالنظر إلى النفوذ الذي يحظى به رئيس البلدية، خصوصا وأنه كان ينتظر اختياره وكيلا للائحة “البام”، بيد أن الأخير اختار البرلماني عبد الرحيم واعمر لخوض هذا الغمار.

كما تمكن الحزب، بحسب مصدر من المكتب السياسي، من استقطاب محمد بلفقيه بإقليم شيشاوة، الذي من المرجح أن يترأس لائحته في الانتخابات المقبلة، ويراهن عليه الاتحاد لكسب مقعده، خصوصا وأنه التحق بالحزب وبجانبه عشرة رؤساء جماعات ومستشارين آخرين.

وعلى مستوى آسفي، فإن “الاتحاد” يراهن على البرلماني السابق محمد جدية، الراغب في استعادة مقعده النيابي، لا سيما بعد المصالحة التي قادها الحزب بين عدد من رؤساء الجماعات وتوحيد رأيهم.

وفي إقليم الرحامنة، باتت “الوردة” قريبة من استقطاب رجل الأعمال مولاي عبد العزيز العلوي، شقيق برلماني الراشيدية، الذي غادر حزب التجمع الوطني للأحرار بعدما كان منسقا إقليميا له.

ويعول لشكر على اسم العلوي للمنافسة بقوة بهذا الإقليم وكسب المقعد النيابي، خصوصا وأن غالبية أعضاء “الأحرار” هناك سيلتحقون به بمجرد إعلانه رسميا الترشح برمز “الوردة”.

وفي وقت يراهن فيه الحزب على تجربة محمد ملال، البرلماني الحالي بالصويرة، للترشح من جديد وكسب المقعد النيابي، أكد مصدر من المكتب السياسي أن أحمد المنصوري، المنسق الجهوي للحزب، سيقود لائحة “الاتحاد” على مستوى مراكش، بينما ما زال التنسيق جاريا مع وجه بارز على مستوى إقليم الحوز لنيل تزكية لشكر.

وتوقع مصدر هسبريس أن يحقق الاتحاد الاشتراكي نتائج جيدة على مستوى جهة مراكش آسفي خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعدما توارى أمام قوة حزي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.