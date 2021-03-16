أسماء بارزة تتخلف عن رحلة الرجاء إلى زامبيا

تخلف الإطار الوطني هشام أبوشروان، مساعد المدرب جمال سلامي على رأس العارضة التقنية لنادي الرجاء الرياضي، عن السفر رفقة بعثة الفريق التي شدت الرحال صوب الديار الزامبية، استعدادا لمواجهة فريق نكانا “المحلي” لحساب ثاني جولات دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن أبوشروان طلب من إدارة النادي الترخيص له بالبقاء في أرض الوطن بسبب ظروف عائلية. كما أن أحمد ماء العينين، مدرب حراس الفريق “الأخضر”، لم يُرافق بدوره بعثة “النسور” إلى زامبيا، لمشاركته في دورة تكوينية تنظمها الإدارة التقنية الوطنية لفائدة مدربي حراس أندية الدوري الاحترافي.

وكما أشارت “هسبورت” في وقت سابق، فإن الحارس الثاني للرجاء محمد بوعميرة لم يرافق المجموعة إلى زامبيا لعدم توفره على جواز السفر، وهي الرحلة الثانية التي يتخلف عنها للسبب ذاته، في الوقت الذي ظل الوافد الجديد سومايلا واتارا بالمغرب بسبب انتهاء تأشيرة سفره التي دخل بها التراب الوطني.

وسافرت بعثة الرجاء الرياضي أمس الاثنين صوب زامبيا على متن طائرة خاصة، تأهبا لمواجهة فريق نكانا يوم الأربعاء، كما أن إدارة الفريق تتجه إلى المطالبة بتأجيل مباراة “الديربي” أمام الوداد الرياضي بسبب استدعاء أربعة محترفين لمنتخبات بلدانهم للمشاركة في إقصائيات “الكان”.