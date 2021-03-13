لمرابط تدعو المغاربة إلى مُنطلق أخلاقي روحاني في إصلاح الفكر الديني

قالت أسماء لمرابط، طبيبة بيولوجية وروائية ومدافعة عن حقوق النساء، إن بعض أوجه التعارض بين القيم العالمية والمرجعية الدينية يمكن تجاوزها عبر إصلاح الخطاب والفكر الديني، وإصلاح المنظومة التعليمية في شقها الديني.
وذكرت لمرابط، في ندوة رقمية حول موضوع “القيم العالمية والمرجعية الدينية” نظمها معهد الدراسات العليا “HEM” في إطار الجامعة المواطنة لسنة 2021، أن إصلاح الفكر الديني يعني إعادة الاشتغال على الموروث الديني بمقاربات جديدة.
وأبرزت المتحدثة أن هذا الإصلاح يجب أن “يتم بمقاربات جديدة وتفسير متجدد يتلاءم مع الواقع المعاش اليوم، وبقراءة جديدة أخلاقية وروحانية للنصوص، وهي القراءة التي بدأت قبل ثلاثة عقود مع المفكرين عابد الجابري وطه عبد الرحمن وفضل الرحمن الباكستاني وطلال الأسد”.
وأوردت لمرابط أن “الفكرة الأساسية من هذا الإصلاح هي تبيان أن النصوص المقدسة، وخصوصا القرآن، هي حاملة في عمقها لقيم تحرير الإنسان من أي نظام قمعي كيفما كان”.
وأشارت المفكرة المغربية المعروفة إلى أن “هذه القراءة الأخلاقية للنصوص الدينية ستمكن من التفريق بين ظرفية نزول الآيات القرآنية التي تجعل بعضها متجاوزة التنفيذ في عالم اليوم، مثل العبيد والإعدام والقصاص والغنائم، وبين الآيات الصالحة لكل زمان ومكان التي تتحدث عن قيم كرامة الإنسان والعدل وأهمية العلم والعقل والاختلاف والتقوى والعمل الصالح والرحمة والمحبة والمعروف والحكمة”.
واعتبرت لمرابط، وهي باحثة بارزة في قضايا النساء والإسلام مدافعة عن النسوية الإسلامية، أن “هذه القيم هي قلب الرسالة القرآنية، وهي التي يجب أن تحظى بالأولوية في كل قراءة للموروث الديني”.
وتابعت المتحدثة بأن “الخطاب الديني اليوم في المنظومة التعليمية غالبا ما يكون صعب الفهم بالنسبة للتلاميذ؛ بحيث يعتمد على نقل أفكار دينية معقدة دون أي تفسير أو نقد، من بينها الحديث عن الآخرة ويوم الحساب وجهنم والغيب، وهي أمور غير مفهومة بالنسبة للأطفال”.
وبالنسبة للتعليم الديني في المغرب، فالباحثة ترى أنه “لم ينجح في ترجمة القيم الأخلاقية الكبرى للإسلام، مثل العدل والأخلاق والآداب، إلى ميدان الواقع، وهو ما يؤثر على شخصية الشباب؛ بحيث يفقدون البوصلة؛ فإما ينغلقون على الدين، أي الوصول إلى التطرف، أو يرفضون الدين بشكل تام لأنه بالنسبة إليهم لا يلائم واقعهم المعاش”.
وشددت لمرابط على أن “المصالحة والملاءمة بين القيم العالمية والمرجعية الدينية أمر ضروري ومهم، وذلك يمكن أن يتحقق عبر الأخذ بعين الاعتبار الواقع المجتمعي وإصلاح الفكر الديني والمنظومة التعليمية في شقها الديني”.
وأوردت الحقوقية ذاتها في محاضرتها التي تابعها المئات رقميا، أن الدستور المغربي لم يحسم في عدد من الأمور فيما يتعلق بالعلاقة بين القيم العالمية والمرجعية الإسلامية، ويتجلى ذلك مثلا في حرية المعتقد والمساواة بين الجنسين ومسألة العلاقات الرضائية خارج الزواج وعقوبة الإعدام.
ففيما يخص حرية المعتقد، أشارت لمرابط إلى أن دستور 2011 لم يحسم في الأمر؛ بحيث تحدث عن حرية ممارسة الشؤون الدينية وليس حرية المعتقد، في الوقت الذي وردت في القرآن آيات تدعو بشكل صريح إلى حرية المعتقد وأخرى عكسها، وهي التي يستند إليها المعارضون لحرية المعتقد.
ودعت لمرابط إلى معالجة هذه القضايا الخلافية بمنهجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار السياق المجتمعي المعاش اليوم، والقيم الكبرى للدين الإسلامي التي وردت في عدد من الآيات غير المرتبطة بظرفية تاريخية.
الموروث الديني ؟؟
الحمد لله على نعمة الإسلام، دين الحق و نوره الذي لن ينطفئ مهما حاول ..
“كنتم خير أمة أخرجت للناس ” هي آية تتعلق بمقصد شرعي لا بواقع متى تحقق الشرطان : “تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر” ، ومادام الشرطان مفقودان فلا حديث عن خير أمة ، وهو مقصد من السذاجة توجيه دعوة للناس له ، لأن الناس لا يملكون لا زمام الحكم ولا الاعلام ولا التعليم ، من يحرك الرأي العام ويجر الناس لثقافة موجهة لأغراض معينة هو من توجه له هذه الدعوة ، وطبعا نتحدث هنا عن مؤسسات لا عن أفراد … لا عبرة في مثل هذا المقام إلا بمقال الانسان الحر ، أما السياسي و الموظف والمقيد والموضوع في قفص فهو يسعى أولا وقبل كل شيء للحفاظ على مصالحه وامتيازاته
لا اظن ان الفكر الاسلامى يحتاج الى اصلاح لا حول ولا قوة الا بالله
الإسلام دين كامل متكامل يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم تتحدثون عن الإسلام كأنه دين عنف واضطهاد وعبودية وتعدد الزوجات وووو وهو بريء من ذلك بل بالعكس إذا أردتم أن تراجعوا راجعوا الفكر الغربي الذي يجيز كل ما هو شاذ كل ما هو عكس للفطرة النساء في محلات للبيع في بلجيكا وفرنسا وأمريكا وووو الشواذ تصوروا أن أمريكا ليس لدى المواطنين تغطية صحية تصوروا الصين يأكلون الحيوانات الهند يعبدون البقر والفئران ووووووووو الحمد لله على نعمة الإسلام راجعوا أنفسكم أولا
لو كنتو تهدرو على اصلاح الدين وحرية المعتقد وعلى فرض الصلاة او الصوم او حتى رفع الأدان من عدمه…كن كنتو تفكرو بان انعتاق الانسان المغربي يجب ان يكون مرافقا لحريته في الحديث عن حقوقه الاخرى المشروعة من شغل وصحة وتعليم ومحاسبة المسؤولين من اعلى الهرم الى الاسفل..
اما ونحن في هدا المعترك، نجعل من الدين الحائط القصير ومن يجعل منه عائق للتطور فهو قمة التخلف وانعدام الادراك والوعي في ان الدين لا يتعارض…
دافعوا عن حقوق المواطنين الدين لا يجدون شي فعله المسؤولين….اما معتقد الانسان بربه فدالك شان الانسان لوحده…
مرة اخرى مواضيع للصقلي او المرابط او عصيد او الفيزازي او حسن الكتاني او عبد الوهاب رفيقي فهي فقط لاشغال الناس وخلق مواضيع للتلهية وضياع امور الناس وحوائجهم في عيش سليم.
لا يمكن اصلاح الفكر الديني بالمغرب مادام ان الائئمة الموكل اليهم اصلاح هذا الفكر في المساجد اصبحوا يتخرجون من المعهد الملكي للائمة وما دامت خطب الجمعة تصدر من الرباط الى الائئمة الذين هم في الواقع ابواق السلطان.
طبيبة و روائية هذا ممتاز لكن ما دخلك في أمور الدين و التشريع الإسلامي، أين هو الجابري و أمثاله من أصحاب الأفكار الفلسفية المناقضة لشرع الله جلهم رحلوا كما رحل الذين من قبلهم و كما سترحلين أنت و يبقى الإسلام عصيا على تطويعه ليصبح قانونا إنسانيا يحكمه العقل القاصر، لقد حاول من هم أعلم منك بمراحل و من هم متخصصون فعلا في الفكر و الفلسفة و الأديان لكن كلهم فشلوا و بعضهم رجع للحق.
هذه دكتورة ما علاقتها بالدين والشرع، ياترى إذا فقيها طالب بإصلاح المنظومة الطبية والصحية هل سيعتبرون الأمر عاديا ومن حق أي شخص يدلي بدلوه في المجال الطبي؟ أم سيعتبرونه تطاولا وتطفلا على المجال؟ يدعون الحرية والاصلاح وهم لا يحترمون تخصصاتهم ويريدون فرض وجهات نظرهم مبنية على فكر غربي بغيض لكل ماهو إسلامي..!
إدا تمعنّا في ديننا الحنيف سنجده أنه كرّم النساء أحسن تكريم,فما نعيشه اليوم من عنف و تحرش و ضلم فهو مرتبط بالعنصر البشري،ولا ننسى أحاديت رسولنا الكريم :رفقا بالقوارير ما أكرمهن إلا كريم و ما أهانهن إلا لئيم،آستوصو بالنساء خيرا ،وكان أخر ما وصى به عليه السلام هو الصلاة و ما ملكت أيمانكم.
ارجوا ان تتوقفي عن التحدث في الدين فأنت تحدثين بدعا كثيرة بكلامك
فالمرأة اصبحت لها حقوقا اكثر من الرجل وهي مطلوبة في العمل اكثر من الرجل و لها تعوضيات عديدة بعد الطلاق و اكثر نسبة تنجح في المباريات المرأة بسبب ضغط المنظمات النسوية
الحديث عن الجنة والنار صعب على العلماء في العقيدة بله الصبيان ،الجنة والنار داخلة في علم الغيب نومن به ولانتعمق في الخوض فيه ،بل من اراد أن يعقد طفلا او تلميذا يدخل به معمعة الخوض في علم الغيب ،بل كل مااستطاعه وادركه العلماء في الباب هو التوقف عند النص والتمثيل للغائب بالشاهد وفق مايدركه الناس بعقولهم ،والاسلام لايدعوا لتقييد الحريات بل هو الذي دعا الى العتق وشجع عليه ودعا إلى تكريم المرأة والطفل والشيخ .والذي ينبغي هو مخاطبة الناس على قدر عقولهم والرأفة بالأطفال في باب الاعتقاد حتى يدركوا.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
. الدين هو من وضع الله تعالى.و هذه القيم التي تتحدثون عنها هي وضعية.اختلقها الانسان .فالانسب هو ملاءمة ما هو وضعي مع ما هو الاهي ،و ليس العكس .فرجاءا كفانا هراءا
احكام الاسلام سارية الى ان تقوم الساعة و لا نحتاج الى امثالك لنتعلم الاخلاق الحسنة .فالرسول صلى الله عليه و سلم جمع مكارم الاخلاق و علمنا اياها الى ان يرث الله الارض و من عليها
تتعدبين يا استاذة لكي توافقي بين المرجعية الكونية والمرجعية الاسلامية المتناقضتين ، الاديان بصفة عامة استاذة لم تقدم للبشرية الا القتل و الدمار،ولا يمكن ان تكون مصدر معرفة و لا مصدر اخلاق . مع مرور الوقت ستعم منضومة اخلاقية كونية وتندثر معها الاديان والتقاليد لن يسود الا دين الهايتيك.
لا أدري مع من تتحدث هذه السيدة.. الإعلام كله بيد الدولة.. مظاهر التدين غابت في حياتنا الاجتماعية..حتى خطبة الجمعة صارت باردة لا طعم لها .. فأين هم هؤلاء الذين تخاطبهم الكاتبة.. على المثقفون المغاربة مطالبة الدولة بتخليق المجتمع الذي انتشرت بين افراده عبارات القاموس السوقي..
الدين الاسلامي كامل وتام ومحكم وو…..، نحن من يجب ان نصلح أنفسنا على أمر كتاب الله وسوله والاخذ به في كل حياتنا وان ننهي أنفسنا الامارة بالسوء والتي يحكمها الشيطان ،
كل القوانيين الموضوعة فهي من صنع البشر الضعيف .
لولا الاسلام لكان مزالت تقتل المولود البنت ومزال المرأة منبوذة وليس لها حق في شيء ، هذا قبل الاسلام.
اما الان أشكروا وحمدوا الله على نعمة الاسلام .
استسمح من الأخت الفاضلة وأقول لها وبكل تواضع أن جميع الآيات القرآنية الكريمة هي صالحة في كل زمان ومكان إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها، ولا تخضع لأي ظرفية كيفما كانت، وأعتقد أن المشكل يكمن في كيفية إسقاط الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم على واقعنا الذي نعيشه.
عجيب امر هذه السيدة
بعد مرور 14 عشر قرنا ونيف على هذا الدين الذي انقذ البشرية من الاستعباد وتخرج علينا هذه الضالة فكريا ان الحديث الشريف لم يعه التلاميد فالعيب ليس في التلاميذ وانما من يدرس التلاميذ فان كنت تشكين في البعث والحساب والعقاب والنار والجنة فذاك شانك ونسال الله السلامة من اقلامكم والسنتكم
(( ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ))
ولما لا يكون العكس ونرجع نحن إلى ديننا الأسلام لأننا نحن من يجب أن نراجع أنفسنا إلى ما وصلنا إليه فنحن خير أمة أخرت للناس ولكي نكون خير أمة يجب أن نفهم ديننا كما فهمه رضي الله عنهم الصحابة وأمهات المسلمين من رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام غير هذا فنحن ضالين عن الطريق
عندما يحرم الله الموسيقى والرقص والفن و متع الحياة، فهو بطريقة غير مباشرة ينسب كل تلك الميزات الجميلة لعدوه المبين ابليس.
لو كان الحب والرقص من ابليس والجلد وقطع الاطراف من الله، فنحن نعبد الكائن الشرير يا أصدقاء.
لمادا لا تدكرون العلم كدالك. أليس الله بعليم…! الإسلام قطار سكته العلم و ليس الخرافات و الشعودة…حتى oulemas يقصرون في أدائهم و يقتصرون على السماوي و يرددون كالباباغاوات ما قيل بدون الاكتراث أن الإسلام هو جوهر المعرفة … الآن العلماء يختبرون و يبحثون و غالبا ما يجدون تناسقا مع القران. لايمكن لهدا الخالق الدي و ضع كل شيء بدقة متناهية و أخبرنا بهدا بكلمات و سور و ايات …لان العلم لم يكن متطور انداك … أن لايستعمل الرياضيات و التكنلوجيا و البيولوجيا و الكيمياء و أشياء أخرى لم نصل إليها بعد. و ماعلمتم إلا القليلا…الآن العلماء يقولون اننا نعلم فقط 4% من مايدور في هدا الكون. و كثير من الأشياء اكتشفت بفضل هاته العلوم…لا بشيء آخر…و استنتج كثير من العقلاء ان العلم يطابق كثير ماجاء في الاسلام الحقيقي .
دافعي عن المراة بالقانون اما الدين فدعيه لاهله كلام الله واضح في كتابه العزيز هو اعطى للمراة حقها موفى لكن التلاعب بالقانون البشري والظلم الذكوري هو من جردها من حقوقها حاربي المحاكم والقضاة المرتشين الذين يهضمون حقوقها وليس الدين الدين واضح وكلام الله لجميع الازمنة فلا تفتوا في ما ليس لكم به علم