أسواق التمور تشهد إقبال المستهلك المغربي .. و"المجهول" أكثر وفرة

بدأ العديد من التجار الصغار وأصحاب المحلات يتوافدون بشكل كبير على سوق التمور بالدار البيضاء، لاقتناء السلع التي سيعرضونها للبيع في شهر رمضان الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.
ويشهد سوق التمور بالدار البيضاء، هذه الأيام، إقبالا لافتا من لدن التجار الصغار القادمين من المدن المجاورة للعاصمة الاقتصادية، إلى جانب أصحاب المحلات، والذين يستعدون لبيع التمور بالنظر إلى مكانتها لدى المغاربة في شهر الصيام.
وبالرغم من الظروف الوبائية التي شهدتها المملكة بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد، فإن السلع متوفرة في سوق التمور الشهير بالدار البيضاء “درب ميلا”، تنتظر اقتناءها من لدن التجار الصغار وتوزيعها على المدن الأخرى.
ومن خلال زيارة قامت بها جريدة هسبريس الإلكترونية إلى سوق “درب ميلا”، فإن مختلف أنواع التمور متوفرة، ناهيك على وجود كميات كبيرة من السلع المخزنة في مستودعات لدى التجار.
وأكد عدد من كبار التجار على مستوى سوق التمور بالدار البيضاء، تحدثوا للجريدة، أن السلع متوفرة بكمية تفوق الطلب، حيث تم تخزينها في مستودعات خاصة بذلك.
وفي هذا الصدد، أوضح حميد الشريف، عضو الفيدرالية البيمهنية للتمور، أن “تسويق التمور سيكون جيدا هذه السنة”، مشددا على أن هناك وفرة في التمور، حيث العرض يفوق الطلب.
ولفت حميد الشريف، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، الانتباه إلى أن الإنتاج الوطني للتمور يزداد كل سنة والمستهلك يتفنن في اقتناء السلع، مؤكدا أن جميع أصناف التمور موجودة في السوق الوطنية.
وشدد الفاعل في هذا القطاع على أن التمور المعروضة في السوق الوطنية تمتاز بالجودة، لافتا إلى أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يقوم بدور المراقبة الصارمة، ويمنع دخول تمور غير جيدة وغير صالحة”.
وأردف عضو الفيدرالية البيمهنية للتمور أن “المغرب لم يعد يستورد إلا السلع ذات الجودة العالية”، مضيفا أن “هذه السنة تحسنت الوضعية في القطاع، حيث صار المهنيون يستوردون سلعا جيدة، كما أن السوق المغربية الكل يرغب في الاستفادة من رواجها لذلك يقدمون منتوجات جيدة”.
وأكد المتحدث نفسه أن “نوع التمور المعروف بـ”المجهول” يوجد بوفرة كبيرة في السوق المغربية، وبأسعار محترمة جدا، وثمنه يتراجع سنة على أخرى، وذلك بفضل مخطط المغرب الأخضر”.
المجهول أصبح أقل جودة على ما كان عليه من قبل ، أصبح ثمر كاباقي الثمور
كل المواد متوفرة بكميات كبيرة و نحن لا نملك النقود بنفس الكمية
ابيها المغاربة شجعوا ما هو مغربي تمور بلادنا ليس لها مثيل غلا تنبسطوا بتمور خداعة لا تفيد اي شيء
المجهول من النوع الاول هده السنة ب 90dh وفي كل عام سينقص الامن بفضل المغرب الأخضر
حداري ثم حداري اغلقو ليكم هاذي هي فضيحة
من عيار ثقيل نسأل الله الرحمان الرحيم سلامة من هاذ الحكومة لا تفهم شيئ إلا اغلاق .
لماذا لم يحقق المغرب الأخضر الاكتفاء الذاتي والجودة بالنسبة للتمور المغربية لم أعد أفهم غزو التمور الجزائرية والتونسية للسوق المغربية وأين الذباب الإلكتروني لوزير الفلاحة أخنوش التي تهلل بإنجازاته في المغرب الأخضر
والله ثم والله ءالا الثمور المغربية أحسن بكثير من الثمور من التونسية وأكبر حجما من الثمور الجزاءرية خاصة المجهول والفكوس وأنا ءابن منطقة جهة درعة تافيلالت واءعي ما أقول.
المشكل المطروح هو أن الفلاحين لضعف التاءطير والتوجيه لا يجنون ثمورهم في ظروف مناسبة وملاءمة ولا يعرفون تقديمها على مستوى التعبءة لومبلاج عكس الثمور التونسية الضعيفة الجودة والحجم ولكنها تقدم وتغلق وتجنى بطريقة ءاحترافية تغري العين أكثر من الثمور المغربية وهذا هو بيت القصيد،الذي لم يتفطن ءاليه الوزير اخنوش طيلة تولين لمنصب وزير الفلاحة وهي ملاحظة يمكن لاءي شخص ءاكتشافها ولو كان يشتغل شاوش في باب وزير الفلاحة؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!.
خبز الدار يكلو البراني رغم توفر المغرب على انواع جيدة من التمور الا ان غالبيته يصدر للخارج وبذلك اصبحنا نرى التمور الجزاءرية والتونسية تغزوا اسواق الشرق و بثمن منخفض وتقول الدولة يجب الرفع من قيمة المنتوج الوطني يقولون ما لا يفعلون اقتصاد متذمر و يزيد تذميره يالاستراد
الحمد لله .مغربنا الحبيب فيه كل النعم .للإشارة المرجو مقاطعة التمور الجزائرية إنصافا لسكان فكيك المطرودين من واحة العرجة.
Ok. الخير موجود والفلوس فين هما يا سيدي. النزول إلى الأسواق وخصوصا الأسبوعية خير مثال على تدهور القوة الشرائية. المغربي العادي ليس بوسعه اقتناء مطنش والقطط وما بالك المجهول.
الحمد لله رب العالمين على نعمه، ادا لا داعي لاستراد الجزاءرية
اعتقد ان التمر المسمى المجهول هو تمر اسرائيلي ياتي من اسرائيل ولو كان كذلك فالمرجو كتابة اسرائيل على العلبة حتى يعرف المغربي انواع التمور وبلدانها لا ان يكتب عليه صنع في المغرب او اوروبا وهو اسرائيلي لا علاقة له بالمغرب او اي بلد اوروبي