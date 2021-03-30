"أسود الأطلس" يُنهون تصفيات كأس إفريقيا بفوز صغير على بوروندي

"أسود الأطلس" يُنهون تصفيات كأس إفريقيا بفوز صغير على بوروندي
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 21:57

تغلب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على ضيفه بوروندي (1-0)، مساء اليوم الثلاثاء بمركب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن آخر جولة عن المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

ووقع منير الحدادي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ44 من زمن الشوط الأول، محرزا بذلك “باكورة” أهدافه مع “الأسود” في ثاني ظهور رسمي له مع النخبة الوطنية.

ولم يقو زملاء الحدادي على ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، رغم التغييرات التي أقدم عليها البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب “أسود الأطلس”.

وأعلن الكاميروني نغوا بليز نهاية المواجهة، التي احتضنتها أرضية الملعب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بفوز العناصر الوطنية على بوروندي (1-0).

وأنهى المنتخب الوطني مرحلة التصفيات على رأس مجموعته برصيد 14 نقطة، متقدما بـ5 نقاط على موريتانيا الوصيف، ثم بوروندي ثالثا بـ5، بينما تذيل منتخب إفريقيا الوسطى الترتيب بـ4 نقاط.

وكان زملاء الحدادي قد ضمنوا حضورهم في “كان” الكاميرون قبل خوض مباراة الجولة الماضية ضد موريتانيا؛ بينما رافق الأخير “الأسود”، بعد تغلبهم اليوم على إفريقيا الوسطى (1-0).

التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون المنتخب الوطني بوروندي منير الحدادي

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‫تعليقات الزوار

41
  • ناقم
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:13

    منتخب بدون هوية ولا روح و مدرب دون مستوى ويربح ملايين السنتيمات احسن حاجة هو مدرب ولد بلدنا احسن من البراني.

    35
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  • najib
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:14

    مستوى المنتخب الوطني لا يبشر بالخير … أداء باهت و عشوائية في اللعب

    33
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  • معلق
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:14

    أدا بقي هدا المتدرب على رأس الطاقم التقني للفريق الوطني , فوداعا كأس العالم
    أما كأس أفريقيا فوالله لن نحلم به مع شخص لا يتقن ألا الشفوي يدين لاعبيه ولا يدين نفسه وهو يتوفر على فريق مدجج بالنجوم

    27
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  • حسني
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:15

    صراحة أخذنا العذر للمنتخب في مريطانيا بحكم الملعب الكارثي لكن اليوم تأكد لي أن المدرب لا مكانة له داخل النخبة تخبط في الاختيارات وفي الأداء واعتمد على خطة واحدة وهي الإعتماد على سرعة حكيمي الذي كاد ان يصاب ونخسره في مبارة شكلية اللاعبين محترفين لكن ينقصنا مدرب في المستوى

    26
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  • zineb
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:17

    لن تحقق شيئا مع هذا المدرب في كأس افريقيا ة لن نتأهل مع هذا المدرب الضعيف فنيا و الله اعلم…لم يقنعني يوما هذا المدرب .

    25
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  • رايح جوال
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:17

    الفعالية الهجومية تبعث على القلق. تاعرابت أحسن لاعب في المباراة بدون منازع

    3
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  • مهاجر
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:17

    مع هذا المدرب العجوز .المنتخب يسير الى الهاوية ..الفوز بصعوبة على بوروندي..وكيف سيكون الحال اذا تقابلنا مع منتخبات كبيرة …كغى من الضحك على الجماهير العريضة..شوفو شي مدرب في المستوى..

    14
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  • كريم ابطنجاوي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:17

    المدرب الذي يعتمد على برقوق ليس بمدرب المهم ان المنتخب لا يبشر بالخير

    14
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  • فتحاوي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:17

    هذا مجرد منتخب اشباح ..مثل الموظفين الاشباح الذين يثقلون كاهل الشعب المسكين
    مكانهم ليس بين منتخبات الكامرون 2021

    12
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  • محمدين
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:18

    كوكبة من اللاعبين العالميين وعلى رأسهم مدربا فاشلا ومساعدين فاشلين وعلى رأسهم حجي.. إذا بقي هؤلاء على رأس الفريق لن يذهب الفريق المغربي بعيدا في نهائيات كأس إفريقيا وإقصائيات كأس العالم..

    20
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  • عبده لاهاي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:19

    تغير لون الكرة ، و تغير العشب من اصطناعي الى طبيعي ، و بقي مستوى المنتخب المغربي متذبذبا ضعيفا دون الإمكانيات المرصودة له و تطلعات جماهيره و ترسانة لا عبيه .
    مدرب تائه يبحث عن تشكيلة مثالية ، و جمهور
    تحرق أعصابه ، و هو الخاسر الأكبر حيث يرى كيف
    تهدر الأموال الطائلة على منتخب دون نتيجة و لا طعم و لا رائحة ….

    13
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  • عجب
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:19

    منتخب عندو 18 شخص في الطاقم بفضل فلوس ضرائبنا لي تيصرفها لقجع وكأنها ملك له،أغلب المنتخبات التي فازت بكاس العالم أو كاس أوروبا أعضاء طاقمها 10 كحد أقصى

    17
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  • الشلاهبي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:19

    ما هذه المهزلة؟! .. اللاعبون لا يستطيعون حتى تمرير الكرة فيما بينهم.. ويضيعونها بسهولة.. إنها مباراة الكرات الضائعة واللاعبون تائهون بدون خطة.. مهزلة بمعنى الكلمة.

    8
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  • magribi
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:19

    كلمة حق المدرب يجب عليه المغادرة قبل فوات الاوان

    13
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  • fidèl marocain
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:20

    مع هذا المدرب لن يذهب المغرب بعيدا لا في كأس العالم وكأس أفريقيا.فرق كبير بينه وبين رونار

    8
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  • الشايب
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:20

    المنتخب داير بحال الانتخابات كل مرة كنترجاو خير
    لكن الامر لايبشر بخير الملايين تضيع على المنتخب مدرب يتقاضى امثر من مائة مليون شهريا دون جدوى وكذلك الانتخابات نفس الوجوه بتقاعد مريح وسمين

    12
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  • فؤاد
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:20

    منتخب ضعيف ومدرب انتهت مدة صلاحيته المرجوا من لقجع التدخل قبل فوات الأوان ،في نظري الإبقاء على بونو و زياش و الحدادي و سايس وامرابط وحكيمي و العربي وتاعرابت للعب رفقة المنتخب المحلي بقيادة المدرب عموتة

    2
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  • سيف العدالة
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:20

    يجب طرد حكيم زياش من المنتخب الوطني فهو سبب نكسة للمنتخب بعدما هددته زوجته بتطليقه عند تسجيل الهدف ضد منتخب البنين

    0
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  • منتخب الريع و الأشباح
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:21

    المنتخبات العالمية التي تحقق الألقاب تجدها بعدد محدود من المسيرين الأكفاء و الوطنيين الغيورين على القميص و البلد! المنتخب المغربي يعج بالأشباح من اللاعبين القدامى المَغْيَارِين، الانتفاعيين أصحاب الامتيازات و المأذونيات و محترفي الدسائس!لا غرابة إذا تغير المدرب الحالي لأن الأشباح قد يوصون اللاعبين و ينصحونهم بالأداء الباهت ليجدوا حجة إقالة المدرب و تسريح طاقمه ليتمكنوا من السمسرة في مناصبهم!أموال طائلة تصرف على مخدر الكرة بدون نتائج غير الخيبات و الإقصاأت! مشهد كروي بدون تكوين و لا مشاتل! منتخب مستورد لكي لا يكلف شيئا! الكلفة و الميزانيات تذهب لجيوب الأشباح و الفاسدين! مسؤول مشهور في الكرة وجد اللصوص في منزله الملايين! أكيد أن اللصوص كانوا يعرفون إلى أية جزيرة قرصانية تذهب كنوز الكرة! تحية لبادو الزاكي و لعبد السلام وادو!

    1
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  • وطني 70الف اورو عفوا 70 الف
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:22

    منتخب دون المستوى نريد مدرب وطني في شخص وليد الركراكي و رحيل حاجي فورا

    1
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  • حميد
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:22

    يجب إقالته قبل فوات الأوان.

    3
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  • مغربي غيور
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:22

    السلام عليكم يجب إقالة المدرب .مدرب فاشل منتخب يعج بالنجوم وظهور باهت تغيير الطاقم بالكامل نريد مدرب وطني قادر على زرع الروح في الفريق

    1
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  • مغربي من ألمانيا
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:23

    أسوأ منتخب مغربي شفتو في الخمس السنوات الأخيرة. والعيب ماشي في اللاعبين إنما في المدرب اللي مازال ما فهمت لحد الآن الخطة او الطاكتيك اللي كيبغي يلعب به إضافة إلى تعنته في الندوات الصحافية. أكرهه كمدرب فاشل واكرهه أكثر كشخص متعنت ومتعجرف “على والو” كما يقال في العامية

    3
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  • سمير
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:24

    مدرب فاشل بكل ماتحمل الكلمة من معنى وبعض اللاعبين منتهين الصلاحية

    1
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  • youssef
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:24

    مباراة دون المستوى مباراة للنسيان. مستوى جد متدني.

    1
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  • رشيد 3324
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:24

    لا منتخب لا هم يحزنون، الا اذا استتنينا اللاعب المتميز تاعرابت. منتخب بدون روح مدرب خجول بخططه. انا اتعجب لوجود حجي ضمن الطاقم وما هو دوره وما هي القيمه التي يضيفها.

    1
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  • Edi
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:24

    يجب على المسؤوليين على كرة القدم المغربية بالإقالة الفورية لحاليلوفيتش البو صني وتعيين الإطار الوطني عموتة بسرعة بسرعة بسرعة وإلا ستكون الكارثة اللهم إني بلغت تذكروا جيدا هذا التعليق؟؟؟؟؟؟؟

    3
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  • Morad
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:24

    merci barca et reall madrid d avoir formé hadadi et hakimi c deux joueurs qui ont fais la différence

    2
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  • taoufik
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:24

    مستوى هزيل جدا مع غياب التفاهم التكتيكي بين اللاعبين. ومدرب عنيد في اختيار التشكيلة. مع تجاهل اللاعبين الممارسين في البطولة الوطنية رغم المناداة عليهم جعلهم حبيسي الاحتياط. نتمنى التوفيق والنجاح في ما هو قادم ان شاءالله.

    1
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  • محمد.ايت حميد
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:25

    منتخب بدون روح وبدون لعب رجولي اغلب اللاعبين كأنهم في تدريبات ريتما يلتحقون بأنديتهم الاوروبية ليلعبوا بقتالية حيث لا مجال هناك للمحباة وهزان النيف الخاوي.مدرب عجوز بدون شخصية اسلوبه متهالك اكل عليه الدهر وشرب اكتسب وزنا زائدا اثناء مقامه بالمغرب.ارجو ان يتدارك المسؤولون الامر بإقالته قبل حلول الاسوأ.نريد من من يحفظ عزتنا امام الاعداء لا من يأتي للاستجمام ولسان حاله يقول للاعبي فريق الخصم اتركوني امر لانني لاعب في شيلسي او اشبيلية او وولفرهامبتون …

    1
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  • [email protected]
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:25

    مبارة دون المستوى منتخب ضعيف جدا وعناصر تائهة في الملعب

    2
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  • وجهة نضر
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:27

    حصيلة المقابلة من منظوري:
    تاعرابت رجل المقابلة ولاعب ربط يجب ثثبيته. سيعوض بوصوفة.
    حكيمي لايجيد اللعب الأ في منظومة 3 5 2 وهي لاتناسب جميع المنافسين خصوصا الأقوياء.
    ماسينا ليس بالأعب الذي توقعناه.
    الحدادي من الأفضل الدفع به كبديل.
    والأهم من كل هذا ان المدرب لم يقدم اية اضافة حتى ان بصمته غائبة بل شبه منعدمة. يرجى تغييره قبل فوات الأوان.

    1
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  • منتخب
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:27

    بالله عليكم الا يوجد في المغرب كله مدافع أيسر شرس في كرة القدم و بالله عليكم الا يوجد في ملاعبنا العااااالمية بالمغرب مهاااااجم بحق مهاااجم قناص يأكل معك العشب كما نقول هل هذا منتخب مغربي سيشارك في كأس إفريقيا ههه هزلت

    1
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  • مواطن مغربي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:28

    والله لمهزلة في هده المبارة هل هدا هو اللعب الدوليين ما هده المهزلة مرة اخرى لا في الداخل او الخارج حشومة عليكم من المدرب ولاعبين فيه مدربين نجحوا مع الفريق الوطني انا وهم 1976 مع المدرب الروماني مدرسكوا 1986مع المرحوم المهدي فريا ما اجمل تلك الفترة والان مدا نرى الا الاسوء ومهم في احسن الضروف من الاولين كانت لهم روح قوية لا تنسى

    0
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  • مدرب فاشل
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:29

    يجب اقالة المدرب والطاقم المساعد .قبل فوات الأوان.

    0
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  • الحقيقة
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:31

    منتخب كارثي يلعب بطريقة مستفزة بمدرب فاشل
    هذا دليل على الفساد المتفشي بين الاطر القائمة على تسيير هذا المنتخب
    فساد قديم منذ التسعينات نددوا به المغاربة منذ سنوات ولا احد يبالي
    مشكل الصحراء سيحل و سبتة و مليلية سترجعان انشاء الله إلى المغرب و مشكل المنتخب الوطني سيبقى على حاله
    ملاعب جيدة، بطولة رائعة بمستوى جيد، لاعبيين محليين ممتازين، الفرق الوطنية تحقق الالقاب الأفريقية، المنتخب المحلي حقق اللقب الافريقي ثلاث مرات، لكن عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني الأول، جل الاعبين من أروبا لا يلعبون في فرقهم، الاعب المحلي الفائز باللقب غير موجود
    حللللللل و نااااااااااااااااقش

    0
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  • التمسماني
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:31

    لماذا لا يتم تعيين عموتة أو البنزرتي لتدريب الفريق الوطني المغربي. على الأقل هذين المدربين نرى بصمتهما على رقعة الملعب.

    0
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  • simo
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:31

    مباراة مهزلة ،اظن ان المدرب سيجد الفريق المثالي بعيد كاس افريقيا وكاس العالم في قطر. نطالب برحيل المدرب ومعه حجي قبل فوات الأوان.

    0
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  • رشيد 222
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:32

    باختصار منتخب ضعيف بإستثناء الاعب المتميز تاعرابت الذي كلما مسك الكره نحس بارتياح

    0
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  • رأي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:32

    مستوى ضعيف و ميزانية ضخمة لهذا المنتخب الفاشل… منتخب لا يقوى حتى على المنتخبات الصغيرة التي لا تتوفر حتى على ملعب في المستوى

    0
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  • Azizo
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 22:33

    هل حقا عندنا منتخب قوي يوازي المنتخبات الكبرى ؟ هل حقا في المنتخب المغربي لاعبين يلعبون بقلوبهم وغيرتهم على سمعة بلدهم؟ هناك أموال طائلة صرفت وجيش من الأطر والمعاونين وراءهم عسى وعسى ان نكون منتخب بمعنى الكلمة.

    0
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