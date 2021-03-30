"أسود الأطلس" يُنهون تصفيات كأس إفريقيا بفوز صغير على بوروندي

تغلب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على ضيفه بوروندي (1-0)، مساء اليوم الثلاثاء بمركب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن آخر جولة عن المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.
ووقع منير الحدادي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ44 من زمن الشوط الأول، محرزا بذلك “باكورة” أهدافه مع “الأسود” في ثاني ظهور رسمي له مع النخبة الوطنية.
ولم يقو زملاء الحدادي على ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، رغم التغييرات التي أقدم عليها البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب “أسود الأطلس”.
وأعلن الكاميروني نغوا بليز نهاية المواجهة، التي احتضنتها أرضية الملعب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بفوز العناصر الوطنية على بوروندي (1-0).
وأنهى المنتخب الوطني مرحلة التصفيات على رأس مجموعته برصيد 14 نقطة، متقدما بـ5 نقاط على موريتانيا الوصيف، ثم بوروندي ثالثا بـ5، بينما تذيل منتخب إفريقيا الوسطى الترتيب بـ4 نقاط.
وكان زملاء الحدادي قد ضمنوا حضورهم في “كان” الكاميرون قبل خوض مباراة الجولة الماضية ضد موريتانيا؛ بينما رافق الأخير “الأسود”، بعد تغلبهم اليوم على إفريقيا الوسطى (1-0).
منتخب بدون هوية ولا روح و مدرب دون مستوى ويربح ملايين السنتيمات احسن حاجة هو مدرب ولد بلدنا احسن من البراني.
مستوى المنتخب الوطني لا يبشر بالخير … أداء باهت و عشوائية في اللعب
أدا بقي هدا المتدرب على رأس الطاقم التقني للفريق الوطني , فوداعا كأس العالم
أما كأس أفريقيا فوالله لن نحلم به مع شخص لا يتقن ألا الشفوي يدين لاعبيه ولا يدين نفسه وهو يتوفر على فريق مدجج بالنجوم
صراحة أخذنا العذر للمنتخب في مريطانيا بحكم الملعب الكارثي لكن اليوم تأكد لي أن المدرب لا مكانة له داخل النخبة تخبط في الاختيارات وفي الأداء واعتمد على خطة واحدة وهي الإعتماد على سرعة حكيمي الذي كاد ان يصاب ونخسره في مبارة شكلية اللاعبين محترفين لكن ينقصنا مدرب في المستوى
لن تحقق شيئا مع هذا المدرب في كأس افريقيا ة لن نتأهل مع هذا المدرب الضعيف فنيا و الله اعلم…لم يقنعني يوما هذا المدرب .
الفعالية الهجومية تبعث على القلق. تاعرابت أحسن لاعب في المباراة بدون منازع
مع هذا المدرب العجوز .المنتخب يسير الى الهاوية ..الفوز بصعوبة على بوروندي..وكيف سيكون الحال اذا تقابلنا مع منتخبات كبيرة …كغى من الضحك على الجماهير العريضة..شوفو شي مدرب في المستوى..
المدرب الذي يعتمد على برقوق ليس بمدرب المهم ان المنتخب لا يبشر بالخير
هذا مجرد منتخب اشباح ..مثل الموظفين الاشباح الذين يثقلون كاهل الشعب المسكين
مكانهم ليس بين منتخبات الكامرون 2021
كوكبة من اللاعبين العالميين وعلى رأسهم مدربا فاشلا ومساعدين فاشلين وعلى رأسهم حجي.. إذا بقي هؤلاء على رأس الفريق لن يذهب الفريق المغربي بعيدا في نهائيات كأس إفريقيا وإقصائيات كأس العالم..
تغير لون الكرة ، و تغير العشب من اصطناعي الى طبيعي ، و بقي مستوى المنتخب المغربي متذبذبا ضعيفا دون الإمكانيات المرصودة له و تطلعات جماهيره و ترسانة لا عبيه .
مدرب تائه يبحث عن تشكيلة مثالية ، و جمهور
تحرق أعصابه ، و هو الخاسر الأكبر حيث يرى كيف
تهدر الأموال الطائلة على منتخب دون نتيجة و لا طعم و لا رائحة ….
منتخب عندو 18 شخص في الطاقم بفضل فلوس ضرائبنا لي تيصرفها لقجع وكأنها ملك له،أغلب المنتخبات التي فازت بكاس العالم أو كاس أوروبا أعضاء طاقمها 10 كحد أقصى
ما هذه المهزلة؟! .. اللاعبون لا يستطيعون حتى تمرير الكرة فيما بينهم.. ويضيعونها بسهولة.. إنها مباراة الكرات الضائعة واللاعبون تائهون بدون خطة.. مهزلة بمعنى الكلمة.
كلمة حق المدرب يجب عليه المغادرة قبل فوات الاوان
مع هذا المدرب لن يذهب المغرب بعيدا لا في كأس العالم وكأس أفريقيا.فرق كبير بينه وبين رونار
المنتخب داير بحال الانتخابات كل مرة كنترجاو خير
لكن الامر لايبشر بخير الملايين تضيع على المنتخب مدرب يتقاضى امثر من مائة مليون شهريا دون جدوى وكذلك الانتخابات نفس الوجوه بتقاعد مريح وسمين
منتخب ضعيف ومدرب انتهت مدة صلاحيته المرجوا من لقجع التدخل قبل فوات الأوان ،في نظري الإبقاء على بونو و زياش و الحدادي و سايس وامرابط وحكيمي و العربي وتاعرابت للعب رفقة المنتخب المحلي بقيادة المدرب عموتة
يجب طرد حكيم زياش من المنتخب الوطني فهو سبب نكسة للمنتخب بعدما هددته زوجته بتطليقه عند تسجيل الهدف ضد منتخب البنين
المنتخبات العالمية التي تحقق الألقاب تجدها بعدد محدود من المسيرين الأكفاء و الوطنيين الغيورين على القميص و البلد! المنتخب المغربي يعج بالأشباح من اللاعبين القدامى المَغْيَارِين، الانتفاعيين أصحاب الامتيازات و المأذونيات و محترفي الدسائس!لا غرابة إذا تغير المدرب الحالي لأن الأشباح قد يوصون اللاعبين و ينصحونهم بالأداء الباهت ليجدوا حجة إقالة المدرب و تسريح طاقمه ليتمكنوا من السمسرة في مناصبهم!أموال طائلة تصرف على مخدر الكرة بدون نتائج غير الخيبات و الإقصاأت! مشهد كروي بدون تكوين و لا مشاتل! منتخب مستورد لكي لا يكلف شيئا! الكلفة و الميزانيات تذهب لجيوب الأشباح و الفاسدين! مسؤول مشهور في الكرة وجد اللصوص في منزله الملايين! أكيد أن اللصوص كانوا يعرفون إلى أية جزيرة قرصانية تذهب كنوز الكرة! تحية لبادو الزاكي و لعبد السلام وادو!
منتخب دون المستوى نريد مدرب وطني في شخص وليد الركراكي و رحيل حاجي فورا
يجب إقالته قبل فوات الأوان.
السلام عليكم يجب إقالة المدرب .مدرب فاشل منتخب يعج بالنجوم وظهور باهت تغيير الطاقم بالكامل نريد مدرب وطني قادر على زرع الروح في الفريق
أسوأ منتخب مغربي شفتو في الخمس السنوات الأخيرة. والعيب ماشي في اللاعبين إنما في المدرب اللي مازال ما فهمت لحد الآن الخطة او الطاكتيك اللي كيبغي يلعب به إضافة إلى تعنته في الندوات الصحافية. أكرهه كمدرب فاشل واكرهه أكثر كشخص متعنت ومتعجرف “على والو” كما يقال في العامية
مدرب فاشل بكل ماتحمل الكلمة من معنى وبعض اللاعبين منتهين الصلاحية
مباراة دون المستوى مباراة للنسيان. مستوى جد متدني.
لا منتخب لا هم يحزنون، الا اذا استتنينا اللاعب المتميز تاعرابت. منتخب بدون روح مدرب خجول بخططه. انا اتعجب لوجود حجي ضمن الطاقم وما هو دوره وما هي القيمه التي يضيفها.
يجب على المسؤوليين على كرة القدم المغربية بالإقالة الفورية لحاليلوفيتش البو صني وتعيين الإطار الوطني عموتة بسرعة بسرعة بسرعة وإلا ستكون الكارثة اللهم إني بلغت تذكروا جيدا هذا التعليق؟؟؟؟؟؟؟
merci barca et reall madrid d avoir formé hadadi et hakimi c deux joueurs qui ont fais la différence
مستوى هزيل جدا مع غياب التفاهم التكتيكي بين اللاعبين. ومدرب عنيد في اختيار التشكيلة. مع تجاهل اللاعبين الممارسين في البطولة الوطنية رغم المناداة عليهم جعلهم حبيسي الاحتياط. نتمنى التوفيق والنجاح في ما هو قادم ان شاءالله.
منتخب بدون روح وبدون لعب رجولي اغلب اللاعبين كأنهم في تدريبات ريتما يلتحقون بأنديتهم الاوروبية ليلعبوا بقتالية حيث لا مجال هناك للمحباة وهزان النيف الخاوي.مدرب عجوز بدون شخصية اسلوبه متهالك اكل عليه الدهر وشرب اكتسب وزنا زائدا اثناء مقامه بالمغرب.ارجو ان يتدارك المسؤولون الامر بإقالته قبل حلول الاسوأ.نريد من من يحفظ عزتنا امام الاعداء لا من يأتي للاستجمام ولسان حاله يقول للاعبي فريق الخصم اتركوني امر لانني لاعب في شيلسي او اشبيلية او وولفرهامبتون …
مبارة دون المستوى منتخب ضعيف جدا وعناصر تائهة في الملعب
حصيلة المقابلة من منظوري:
تاعرابت رجل المقابلة ولاعب ربط يجب ثثبيته. سيعوض بوصوفة.
حكيمي لايجيد اللعب الأ في منظومة 3 5 2 وهي لاتناسب جميع المنافسين خصوصا الأقوياء.
ماسينا ليس بالأعب الذي توقعناه.
الحدادي من الأفضل الدفع به كبديل.
والأهم من كل هذا ان المدرب لم يقدم اية اضافة حتى ان بصمته غائبة بل شبه منعدمة. يرجى تغييره قبل فوات الأوان.
بالله عليكم الا يوجد في المغرب كله مدافع أيسر شرس في كرة القدم و بالله عليكم الا يوجد في ملاعبنا العااااالمية بالمغرب مهاااااجم بحق مهاااجم قناص يأكل معك العشب كما نقول هل هذا منتخب مغربي سيشارك في كأس إفريقيا ههه هزلت
والله لمهزلة في هده المبارة هل هدا هو اللعب الدوليين ما هده المهزلة مرة اخرى لا في الداخل او الخارج حشومة عليكم من المدرب ولاعبين فيه مدربين نجحوا مع الفريق الوطني انا وهم 1976 مع المدرب الروماني مدرسكوا 1986مع المرحوم المهدي فريا ما اجمل تلك الفترة والان مدا نرى الا الاسوء ومهم في احسن الضروف من الاولين كانت لهم روح قوية لا تنسى
يجب اقالة المدرب والطاقم المساعد .قبل فوات الأوان.
منتخب كارثي يلعب بطريقة مستفزة بمدرب فاشل
هذا دليل على الفساد المتفشي بين الاطر القائمة على تسيير هذا المنتخب
فساد قديم منذ التسعينات نددوا به المغاربة منذ سنوات ولا احد يبالي
مشكل الصحراء سيحل و سبتة و مليلية سترجعان انشاء الله إلى المغرب و مشكل المنتخب الوطني سيبقى على حاله
ملاعب جيدة، بطولة رائعة بمستوى جيد، لاعبيين محليين ممتازين، الفرق الوطنية تحقق الالقاب الأفريقية، المنتخب المحلي حقق اللقب الافريقي ثلاث مرات، لكن عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني الأول، جل الاعبين من أروبا لا يلعبون في فرقهم، الاعب المحلي الفائز باللقب غير موجود
حللللللل و نااااااااااااااااقش
لماذا لا يتم تعيين عموتة أو البنزرتي لتدريب الفريق الوطني المغربي. على الأقل هذين المدربين نرى بصمتهما على رقعة الملعب.
مباراة مهزلة ،اظن ان المدرب سيجد الفريق المثالي بعيد كاس افريقيا وكاس العالم في قطر. نطالب برحيل المدرب ومعه حجي قبل فوات الأوان.
باختصار منتخب ضعيف بإستثناء الاعب المتميز تاعرابت الذي كلما مسك الكره نحس بارتياح
مستوى ضعيف و ميزانية ضخمة لهذا المنتخب الفاشل… منتخب لا يقوى حتى على المنتخبات الصغيرة التي لا تتوفر حتى على ملعب في المستوى
هل حقا عندنا منتخب قوي يوازي المنتخبات الكبرى ؟ هل حقا في المنتخب المغربي لاعبين يلعبون بقلوبهم وغيرتهم على سمعة بلدهم؟ هناك أموال طائلة صرفت وجيش من الأطر والمعاونين وراءهم عسى وعسى ان نكون منتخب بمعنى الكلمة.