"أسود الأطلس" يُنهون تصفيات كأس إفريقيا بفوز صغير على بوروندي

تغلب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على ضيفه بوروندي (1-0)، مساء اليوم الثلاثاء بمركب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن آخر جولة عن المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

ووقع منير الحدادي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ44 من زمن الشوط الأول، محرزا بذلك “باكورة” أهدافه مع “الأسود” في ثاني ظهور رسمي له مع النخبة الوطنية.

ولم يقو زملاء الحدادي على ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، رغم التغييرات التي أقدم عليها البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب “أسود الأطلس”.

وأعلن الكاميروني نغوا بليز نهاية المواجهة، التي احتضنتها أرضية الملعب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بفوز العناصر الوطنية على بوروندي (1-0).

وأنهى المنتخب الوطني مرحلة التصفيات على رأس مجموعته برصيد 14 نقطة، متقدما بـ5 نقاط على موريتانيا الوصيف، ثم بوروندي ثالثا بـ5، بينما تذيل منتخب إفريقيا الوسطى الترتيب بـ4 نقاط.

وكان زملاء الحدادي قد ضمنوا حضورهم في “كان” الكاميرون قبل خوض مباراة الجولة الماضية ضد موريتانيا؛ بينما رافق الأخير “الأسود”، بعد تغلبهم اليوم على إفريقيا الوسطى (1-0).