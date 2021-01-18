المنتخب المغربي للمحليين يفتتح بطولة "الشان" بالفوز على الطوغو

المنتخب المغربي للمحليين يفتتح بطولة "الشان" بالفوز على الطوغو
صور: جامعة كرة القدم
الإثنين 18 يناير 2021 - 19:00

حقق المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، نتيجة الفوز بهدف نظيف في أولى مبارياته ببطولة “الشان”، على حساب نظيره المنتخب الطوغولي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين.

وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، بدأت العناصر الوطنية مجريات الجولة الأولى بشكل جيد من خلال التقدم لنصف ملعب المنتخب الطوغولي وخلق مناورات هجومية مسترسلة بالاعتماد على طرق متنوعة، كما حرم الحكم الملغاشي اللاعب سفيان رحيمي، من ركلة جزاء مستحقة في حدود الدقيقة العاشرة.

وتراجعت التحركات الهجومية لأبناء المدرب الحسين عموتة، بعد مرور دقائق الربع ساعة الأولى من الجولة الأولى، قبل أن يحتسب الحكم اندوفيترا أفومبيطانا، ركلة جزاء للمنتخب المغربي، نجح يحيى جبران، في ترجمتها إلى هدف الفوز في المرة الثانية، بعد أن ضيعها في الوهلة الأولى وقرر الحكم إعادتها.

واستمر تراجع مردود العناصر الوطنية خلال مجريات الشوط الثاني، إذ وجد رفاق العميد أيوب الكعبي، صعوبات كبيرة في تجاوز الخط الخلفي للمنتخب الطوغولي رغم احتكارهم للكرة والسيطرة على أطوار اللعب، إذ ظهر لاعبو منتخب الخصم بتنظيم دفاعي أجهض كل الكرات الهجومية للمنتخب المغربي.

وكان المنتخب المغربي قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 81، بعد مجهود فردي لسفيان رحيمي، غير أن العربي الناجي لم يحسن التعامل مع الكرة داخل معترك العمليات، رد عليه المنتخب الطوغولي بكرة مماثلة بعد ذلك بدقيقتين، غير أن تألق الحارس أنس الزنيتي أبقى شباكه نظيفة.

وأتيحت فرصة سانحة للتهديف لأيوب الكعبي، في الوقت الضائع، إذ كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني، غير أن رأسيته مرت فوق الشباك، لتنتهي تفاصيل المواجهة بفوز مهم للمنتخب المغربي.

الحكم الملغاشي الشان المنتخب الطوغولي المنتخب الوطني المغربي

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‫تعليقات الزوار

24
  • المتتبع
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:19

    هنيئا الفوز .. لنا هنيئا هنيئا ..

    2
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  • الكندافة
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:20

    فوز صغير لكنه معنوي وثلاث نقاط مهمة لكن وبكل صراحة الآداء كان متواضعا وبعض اللاعبين يفتقدون للروح القتالية و بهذا المستوى الهزيل أمام المنتخب الطوغولي الضعيف الذي يشارك لأول مرة في البطولة سوف لن نذهب بعيدا خصوصا أمام تواجد منتخبات قوية مثل الكاميرون الكونغو الديمقراطية مالي زامبيا..

    8
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  • حالم بالوحدة
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:22

    بالرغم من الفوز الصعب فالنتيجة والأداء بطاقة انتباه لبذل المزيد من المجهود وإلا بهذا المستوى لن ننافس على الحفاظ باللقب

    13
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  • Feu rouge
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:22

    رابحين بزز ببنالتي ، مدرب خسر 6 ماتشات متابعين مع الوداد (أول مرة في التاريخ) وبدل يستقل مشى دعا الوداد بعد طرده ههههه كان ناوي يبقى ،لاعبون تقنيا خاوين وتكتيكيا لاعلاقة

    2
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  • احمد
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:24

    مستوى باهت وضعيف ولعب ممل والتبريكات غير موفقة في الغالب ا لعب لا يشرف الكرة المغربية وحتى المدرب شارد لم يقم باي تغيير الخلاصة 2/

    13
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  • Bozar
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:25

    يبدو لي ان عموتة عنده اسلوب ضعيف هجوميا….على العموم نتمنى له التوفيق….رحيمي افضل على اليسار

    8
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  • التازي
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:25

    بكل صراحة منتخب ضعييف جدا امكانيات جد جد محدودة تضييع فرص سهلة لياقة بدنية ضعيفة الله يرحم باكم دوك صحاب اين لاعبي البطولة فالمنتخب الاول من الافضل ان يسكت راه تاواحد فيهم مايستاهل المنتخب الاول

    11
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  • سالي
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:27

    لماذا لم يتم نقل مباريات المغرب على القناة الرياضية TNT

    7
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  • Fawzi
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:27

    هاد الفريق لن ولن يصل للنهائي بهذا الأسلوب وأنا ارى ان اكفس لاعب هو الكعبي اما المدرب فمن زمان يلعب بخطة فيها تخوف كثير حتى لما كان مع الوداد .والفريق كان بطيء.

    6
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  • الهراس
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:30

    ماذا يعني هذا الشان ؟اليس الاولى صرف هاته الاموال على الشأن المحلي من خلال تأهيل البنيات التحتية حتى لاتكرر مآسي الفياضانات ..يجب الاهتمام يالشأن المحلي قبل الدهاب الى الشان لهدر المال العام ..

    7
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  • انا
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:34

    الف مبروك للفريق المحلي
    ومزيدا من التألق في المباريات القادمة

    0
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  • TEACHER
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:35

    الفوز بثلاث نقط نعم، لكن فوز غير مقنع. ملاحظة قلة في الهجمات المنظمة رغم ضعف الفريق الطوكولي و غياب الانسجام بين اللاعبين كان جد واضح.

    4
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  • HOUDAIFA ABIYA
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:36

    خاض المنتخب الوطني المغربي المحلي مباراة لا بأس بها من ناحية المستوى الفني، لكن لا زالت تنقصه النجاعة الهجومية و سد الثغرات الدفاعية. عموما كلنا أمل في تطور المنتخب الوطني تدريجيا مع مرور المباريات ، و إن شاء الله اللقب سيظل مغربيا.

    2
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  • مغربي
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:36

    حتى المنخب المحلي لم نتمكن من مشاهدته ،ادن لمن كيلعب هاد المنتخب اداا كنا محرومين اصلا من مشاهدته من بيوتنا؟الفلوش كتمشي غير في الخو الخاوي

    5
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  • وجهة نظر
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:48

    جميع المنتخبات شاركت بمدرب المنتخب الأول إلا نحن ، لابد من إهدار المال العام ، باش نافعنا داك المدرب خاليلوزيتش دابا ، العام كامل وهو غابر ومخلص ، على الأقل كون جابوه يدوزو بيه هاد البطولة ، للأسف الجامعة ماعندهاش الكلمة العليا.

    6
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  • الياس
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:54

    إلى الهراس راه كل وزارة عندها ميزانية ديالها في ما يتعلق بالفيضانات سير شوف مع وزارة التجهيز

    0
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  • stop
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:57

    باعدي،الكرتي،ناجم،جبران ،الزنيتي،حدراف ،بوفتيني،الموساوي :عيانين،عموتة صرح أن التكناوتي ماجاوبش على الإتصال ديالو هههه هو لي افهم . تصورو أن الجامعة ساهمت بفلوس ضرائبنا في تنظيم هاد التورنوا

    0
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  • الحسن الحاج
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:09

    بعد هذه المقابلة الباهتة والكارتية كنت أتمنى أن يلعب المنتخب المحلي جميع مقابلاته في الأيام الثلاتة بدون راحة ولا استراحة
    تمنيت كذلك أن تكون الطائرة المغربية على أهبة الاستعداد كي تقل ذاك المنتخب على وجه السرعة من حيت أقلعت
    الطزيقة الوحيدة كي ينتصر المغاربة على خصومهم في هذا الشان هو إجراؤهم جميع المقابلات عن بعد
    وبه الإعلام والسلام

    1
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  • جليل
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:11

    لعب رديء جدا. الفريق الخصم يفتقد للتجربة وإلا كان أغرق شباك الزنيتي. جل اطوار المقابلة جرت بالنصف الخلفي للملعب، حتى إذا كانت الكرة في النصف الآخر يفضل الاعبون الرجوع بها إلى الوراء كأن إمتلاك الكرة يكفي للعبور للدور المقبل. شيء مؤسف!!!!

    2
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  • Marocaine
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:14

    Ba3addi il faut le jouer à gauche c’est mieux. La droite il faut jouer Namsaoui. Et vous allez voir la différence

    -2
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  • محمدين
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:14

    أداء ضعيف من المنتخب المغربي مع فريق مغمور

    2
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  • المحلين في المحك
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:28

    يجب عليهم التركيز في اللعب لو كانوا متمركزين في اللعب لكانت النتيجة اكثر واحد هدروا كثير من الفرس للتسجيل اللعب كان جيد من الدفاع عن المرمى لاباس به في الهجوم ناقص سيء لو دخل العب نهضة بركان النمساوي لكانت النتيجة في محلها وانشاء الله في المقابلة المقبلة حتكون احسن ادا تحسن الامر النتيجة لا باس بها

    -1
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  • محب العملاق الباڤاري منذ 1997
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:31

    المنتخب المحلي لعب مباراة نظيفة أمام خصم يحاول إصابة اللاعبين و منعهم من استعمال فنياتهم. المباراة كانت بطيئة بسبب الخصم الذي حاول قتل اللعب و اصطياد الاخطاء. الحكم تغاضى عن أخطاء الطوغو لكثرتها لكي لا يوقف المباراة كل مرة.
    الجهة اليسرى كانت كلينيكية من باعدي و رحيمي. وسط الميدان يحتاج صانع العاب افضل

    -1
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  • أسود الأطلس
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:32

    هنيئا لمنتخبنا الوطني .لكن المباراة عرفت أخطاء في الدفاع وعدم تمرير الكرات من لمسة واحدة ، بعض الاعبين لا يستحقون حمل القميص الوطني الفرص الضائعة من طرف الكعبي سناحسب عليها مع خصم أقوى من الطوغو يجب التركيز على روح المجموعة وليس اللعب الفردي في منطقة الفريق الوطني على العموم يجب التركيز أكثر للحفاظ على اللقب

    0
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