المنتخب المغربي للمحليين يفتتح بطولة "الشان" بالفوز على الطوغو

حقق المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، نتيجة الفوز بهدف نظيف في أولى مبارياته ببطولة “الشان”، على حساب نظيره المنتخب الطوغولي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين.

وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، بدأت العناصر الوطنية مجريات الجولة الأولى بشكل جيد من خلال التقدم لنصف ملعب المنتخب الطوغولي وخلق مناورات هجومية مسترسلة بالاعتماد على طرق متنوعة، كما حرم الحكم الملغاشي اللاعب سفيان رحيمي، من ركلة جزاء مستحقة في حدود الدقيقة العاشرة.

وتراجعت التحركات الهجومية لأبناء المدرب الحسين عموتة، بعد مرور دقائق الربع ساعة الأولى من الجولة الأولى، قبل أن يحتسب الحكم اندوفيترا أفومبيطانا، ركلة جزاء للمنتخب المغربي، نجح يحيى جبران، في ترجمتها إلى هدف الفوز في المرة الثانية، بعد أن ضيعها في الوهلة الأولى وقرر الحكم إعادتها.

واستمر تراجع مردود العناصر الوطنية خلال مجريات الشوط الثاني، إذ وجد رفاق العميد أيوب الكعبي، صعوبات كبيرة في تجاوز الخط الخلفي للمنتخب الطوغولي رغم احتكارهم للكرة والسيطرة على أطوار اللعب، إذ ظهر لاعبو منتخب الخصم بتنظيم دفاعي أجهض كل الكرات الهجومية للمنتخب المغربي.

وكان المنتخب المغربي قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 81، بعد مجهود فردي لسفيان رحيمي، غير أن العربي الناجي لم يحسن التعامل مع الكرة داخل معترك العمليات، رد عليه المنتخب الطوغولي بكرة مماثلة بعد ذلك بدقيقتين، غير أن تألق الحارس أنس الزنيتي أبقى شباكه نظيفة.

وأتيحت فرصة سانحة للتهديف لأيوب الكعبي، في الوقت الضائع، إذ كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني، غير أن رأسيته مرت فوق الشباك، لتنتهي تفاصيل المواجهة بفوز مهم للمنتخب المغربي.