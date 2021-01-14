"أسود البطولة" يشدون الرحال إلى الكاميرون للدفاع عن اللقب الإفريقي

يشد المنتخب الوطني المحلي الرحال صوب الكاميرون، عبر طائرة خاصة، ستُقلع اليوم، في الحادية عشرة صباحا من مطار سلا نحو دوالا، في رحلة الدفاع عن لقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، في الفترة ما بين السبت المقبل حتى السابع من فبراير.

وخاض المنتخب المغربي للاعبين المحليين، صباح أمس، آخر حصة تدريبية بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، قبل السفر اليوم إلى الكاميرون، للمشاركة في البطولة الإفريقية التي يحمل لقبها الأخير رفاق أنس الزنيتي.

وعرفت الحصة التدريبية لنهار أمس مشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم عبد الإله الحافيظي، لاعب الرجاء الرياضي، الذي حظي باهتمام طبي بالغ لتأهيله بعد الإصابة التي عانى منها مؤخرا؛ فيما تأكد غياب محمد المرابط، لاعب شباب المحمدية، عن المجموعة التي ستسافر إلى الكاميرون، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للاعبين المحليين، بقيادة الإطار الوطني حسين عموتة، فاز، أول أمس، في آخر مباراة ودية قبل الاستحقاق القاري، بهدف دون رد على حساب المنتخب الغيني، علما أن “أسود” البطولة واجهوا الخصم نفسه، الجمعة الماضي، وفازوا عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتواجد المغرب في هذه البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات رواندا وأوغندا والطوغو، ويواجه في أولى مبارياته نظيره الطوغولي يوم 18 يناير الجاري.