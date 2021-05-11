أشرف حكيمي يتضامن مع الشعب الفلسطيني

أعلن الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مستنكرا ما يتعرض له أهل فلسطين من عدوان من جنود الاحتلال الإسرائيلي، لينضم بذلك إلى ركب الرياضيين الذين عبروا عن استنكار الأحداث الأخيرة.

ونشر “الأسد الأطلسي” “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “فلسطين حُرة”، في إشارة واضحة إلى تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من انتهاكات إنسانية.

وعبر العديد من الرياضيين عبر العالم من القارات الخمس عن تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني ضد التصعيد الإسرائيلي، على غرار الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، ولاعبي السد والعربي القطريين الذين ارتدوا “الكوفية” قبل مباراتهم في كأس قطر، ولاعبي السالمية والعربي الكويتيين، بالإضافة إلى لاعبي فريق بالستينو التشيلي.

وتُوج أشرف حكيمي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، ليرفع رصيده من الألقاب إلى ستة، بعدما تُوج من قبل بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني مع ريال مدريد، إضافة إلى لقب كأس “السوبر” الألماني مع بوروسيا دورتموند.