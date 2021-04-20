أشرف حكيمي يثني على مساعدة المدرب كونتي

أعرب الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنترناسيونالي الإيطالي لكرة القدم، عن شكره وامتنانه لمدربه أنطونيو كونتي، مشيرا إلى أنه تعلم منه الكثير، وساعده على تطوير العديد من المهارات.

وقال “الأسد الأطلسي”، في حوار مع صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية: “كنت مطالبا بتحسين مستواي من أجل مصلحتي وتحقيق العديد من الأمور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتغطية الدفاعية”.

وواصل المتحدث نفسه: “كونتي علمنا الكثير من الأمور، مثل التركيز والتمركز وبعض المهارات الأساسية، وأمور أخرى تبقى ثانوية، على غرار التحرك بعيدا عن الخط التماس، إضافة إلى حسن التعامل مع مواقف مختلفة وفي وضعيات متنوعة”.

وتقدم حكيمي بالشكر لمدرب “النيراتزوري” أنطونيو كونتي، مؤكدا أن الجميع استفاد من طريقته، وزاد: “إنه لا يعطيك الكثير من التعليمات، غير أنه يعمل كثيرًا على تحسين الأمور التكتيكية”.

يُشار إلى أن أشرف حكيمي بات من بين أبرز الأسماء التي يعتمد عليها كونتي ضمن تشكيلة إنتر، كما يُعتبر من أفضل اللاعبين الواعدين في مركزه على المستوى العالمي، وقد عبرت عدة أندية عن رغبتها في الاستفادة من خدماته.