حكيمي يخط رسالة شكر ووداع إلى المدرب كونتي

حكيمي يخط رسالة شكر ووداع إلى المدرب كونتي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 28 ماي 2021 - 07:16

ودع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، مدرب فريقه أنطونيو كونتي، الذي غادر بشكل رسمي “النيراتزوري”.

وأعلن إنتر توصله إلى اتفاق مع كونتي يقضي بإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

ونشر حكيمي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بالمدرب الإيطالي.

وأرفق “أسد الأطلس” الصورة بالتعليق التالي: “شكرا لك على هذا العام وعلى كل ما علمتني إياه”.

وتابع اللاعب المغربي البالغ من العمر 20 عاما: “أتمنى لك ولطاقمك التوفيق في المستقبل”.

ولعب كونتي دورا كبيرا في انتقال حكيمي إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وساهم النجم المغربي بشكل كبير في تتويج فريقه بطلا للدوري الإيطالي، بعد غياب دام 11 عاما.

أشرف حكيمي أنطونيو كونتي إنتر ميلان الدوري الإيطالي

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