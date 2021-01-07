أشرف حكيمي يدخل قائمة أغلى 20 لاعبا بالعالم

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES” عن قائمة أغلى اللاعبين في العالم، من الناحية التسويقية، وفق معايير عديدة؛ من بينها سن اللاعب، ومستواه في الوقت الراهن، والعقد الذي يجمعه بناديهـ وغيرها من العوامل التي يتم أخذها بعين الاعتبار.

واحتل “الأسد الأطلسي” أشرف حكيمي المركز الـ16، ثاني أغلى لاعب عربي من ناحية القيمة التسويقية وخامس أغلى مدافع على المستوى العالمي، بقيمة 133,7 ملايين يورو، بعد تألقه داخل “الكالتشيو” بقميص فريقه إنتر، ومن قبل رفقة فريقه السابق دورتموند الألماني.

وتربع الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، على صدارة القائمة، بقيمة تسويقية بلغت 165.6 ملايين يورو؛ فيما حل الدولي النرويجي دورتموند إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي بوروسيا، في المركز الثاني، بقيمة تسويقية وصلت إلى 152 مليون يورو.

في حين جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، في المركز الـ97 بقيمة تسويقية بلغت 54 مليون يورو، بينما احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الـ131 بـ47 مليون يورو.

وفي ما يلي قائمة أغلى عشرين لاعبا بأغلى قيمة تسويقية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى:

1ـ ماركوس راشفورد “مانشستر يونايتد”: 165.6 ملايين يورو

2ـ رلينغ هالاند “بوروسيا دورتموند”: 152.0 مليون يورو

3ـ ترينت ألكساندر أرنولد “ليفربول”: 151.6 ملايين يورو

4ـ برونو فيرنانديز “مانشستر يونايتد”: 151.1 مليون يورو

5ـ كيليان مبابي “باريس سان جيرمان”: 149.4 ملايين يورو

6ـ جادون سانشو “بوروسيا دورتموند”: 148.3 ملايين يورو

7ـ جواو فيليكس “أتلتيكو مدريد”: 141.5 ملايين يورو

8ـ ألفونسو ديفيز “بايرن ميونيخ”: 139.2 مليون يورو

9ـ رحيم سترلينغ “مانشستر سيتي”: 136.9 ملايين يورو

10ـ كاي هافيرتز “باير ليفركوزن”: 136.0 مليون يورو

11ـ تيمو فيرنر “تشيلسي”: 135.1 مليون يورو

12ـ محمد صلاح “ليفربول”: 134.0 مليون يورو

13ـ روبين دياز “مانشستر سيتي”: 126.8 ملايين يورو

14ـ ساديو ماني “ليفربول”: 123.8 ملايين يورو

15ـ بوكايو ساكا “أرسنال”: 116.2 مليون يورو

16ـ أشرف حكيمي “إنترناسيونالي”: 113.7 ملايين يورو

17ـ ماسون ماونت “تشيلسي”: 109.3 ملايين يورو

18ـ أنسو فاتي “برشلونة”: 108.4 ملايين يورو

19ـ هاري كين “توتنهام هوتسبير”: 107.0 مليون يورو

20ـ فرينكي دي يونغ “برشلونة”: 105.7 ملايين يورو.