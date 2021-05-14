أشرف حكيمي يعترف بأفضال المدرب كونتي

أبرز الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، دور أنطونيو كونتي، مدرب فريقه، في التحاقه بـ”النيراتزوري”.

وقال حكيمي، لصحيفة “SportWeek”، إن كونتي اتصل به وأقنعه بالالتحاق بالإنتر.

وتابع: “جعلني أشعر بأنني مهم، بعدما أوضح لي مدى أهميتي ودوري داخل الفريق”.

وأكد “أسد الأطلس” أنه تعلم كيف يدافع بشكل أفضل مما كان عليه سابقا.

وأشار حكيمي إلى أن ما يهمه هو أن الذين يفهمون كرة القدم يقدرون الطريقة التي يلعب بها.

وشدد الدولي المغربي، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، على أن الإنتر بقيادة كونتي بإمكانه الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، سواء في إيطاليا أو على المستوى الأوروبي.

وساهم حكيمي في تتويج إنتر بطلا للموسم الجاري من الدوري الإيطالي، بعد غياب دام 11 سنة.

وأحرز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي 7 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، خلال 35 مباراة في “الكالتشيو”.

يذكر أن الدولي المغربي أشرف حكيمي انضم إلى بطل إيطاليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ريال مدريد الإسباني.